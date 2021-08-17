***ATATP*** ATP TİCARİ BİLGİSAYAR AĞI VE ELEKTRİK GÜÇ KAYNAKLARI ÜRETİM PAZARLAMA VE TİCARET A.Ş.( Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi









***ATATP*** ATP TİCARİ BİLGİSAYAR AĞI VE ELEKTRİK GÜÇ KAYNAKLARI ÜRETİM PAZARLAMA VE TİCARET A.Ş.( Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeHerhangi Bir Otoriteye Mali Tablo VerilmesiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiMali Tablonun Hesap Dönemi01.01.2021 - 30.06.2021Mali Tablonun Verildiği OtoriteMECİDİYEKÖY VERGİ DAİRESİMali Tablonun Verilme Nedeni2021 - 2. Dönem Kurum Geçici Vergi Beyanname EkiMali Tablonun Verilme Tarihi17/08/2021AçıklamalarŞirketimizin, 01.01.2021 - 30.06.2021 Dönemine Ait Gelir Tablosu 2021 Yılı 2. Dönem Kurum Geçici Vergi Beyanname ekinde Mecidiyeköy Vergi Dairesi'ne sunulmuş olup Sermaye Piyasası Mevzuatına göre düzenlenmemiştir. Ekte sunulan Gelir Tablosu ATP TİCARİ BİLGİSAYAR AĞI VE ELEKTRİK GÜÇ KAYNAKLARI ÜRETİM PAZARLAMA VE TİCARET A.Ş. tüzel kişiliği faaliyet sonuçlarını yansıtmakta olup Konsolide sonuçları içermemektedir.Saygılarımızla,http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/958840BIST