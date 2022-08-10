***ATATP*** ATP TİCARİ BİLGİSAYAR AĞI VE ELEKTRİK GÜÇ KAYNAKLARI ÜRETİM PAZARLAMA VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***ATATP*** ATP TİCARİ BİLGİSAYAR AĞI VE ELEKTRİK GÜÇ KAYNAKLARI ÜRETİM PAZARLAMA VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimiz ile TAB Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş. (TAB Gıda) arasında 07.10.2021 tarihli Ürün, Dağılım, Yazılım Geliştirme ve Hizmet Sözleşmesi kapsamında TAB Gıda'nın 01.10.2022 tarihinde bünyesine katacağı Subway markasının teknoloji entegrasyonu ve restoran yönetim sistemleri için Şirketimiz danışmanlık, ürün, yazılım ve teknoloji hizmetleri sağlayacaktır. İlk etapta mevcut 76 restoran için başlatılacak çalışmalar, TAB Gıda'nın ilerleyen dönemde bünyesine katacağı veya açacağı yeni Subway şubelerini de kapsayacaktır. Şirketimizin oluşturacağı çözümler TAB Gıda ile kısıtlı olmayıp, diğer Subway operatörleri tarafından kullanım için de tasarlanacaktır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1054026BIST