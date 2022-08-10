***ATATP*** ATP TİCARİ BİLGİSAYAR AĞI VE ELEKTRİK GÜÇ KAYNAKLARI ÜRETİM PAZARLAMA VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
10.08.2022 10:16
***ATATP*** ATP TİCARİ BİLGİSAYAR AĞI VE ELEKTRİK GÜÇ KAYNAKLARI ÜRETİM PAZARLAMA VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimiz ile TAB Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş. (TAB Gıda) arasında 07.10.2021 tarihli Ürün, Dağılım, Yazılım Geliştirme ve Hizmet Sözleşmesi kapsamında TAB Gıda'nın 01.10.2022 tarihinde bünyesine katacağı Subway markasının teknoloji entegrasyonu ve restoran yönetim sistemleri için Şirketimiz danışmanlık, ürün, yazılım ve teknoloji hizmetleri sağlayacaktır. İlk etapta mevcut 76 restoran için başlatılacak çalışmalar, TAB Gıda'nın ilerleyen dönemde bünyesine katacağı veya açacağı yeni Subway şubelerini de kapsayacaktır. Şirketimizin oluşturacağı çözümler TAB Gıda ile kısıtlı olmayıp, diğer Subway operatörleri tarafından kullanım için de tasarlanacaktır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1054026
BIST
16:322.820
En Yüksek
|Değişim
|: 1,24%
|| 34,52
|Açılış
|: 2.780
|
|Önceki Kapanış
|: 2.785
|
2.823
En Düşük
2.764
16:3217,9511
En Yüksek
|Değişim
|: 0,29%
|| 0,0522
|Açılış
|: 17,9800
|
|Önceki Kapanış
|: 17,9800
|
17,9708
En Düşük
17,8497
16:3218,5159
En Yüksek
|Değişim
|: 1,30%
|| 0,2382
|Açılış
|: 18,5190
|
|Önceki Kapanış
|: 18,3900
|
18,5793
En Düşük
18,2578
16:321.034,16
En Yüksek
|Değişim
|: 0,05%
|| 0,55
|Açılış
|: 1.034,28
|
|Önceki Kapanış
|: 1.033,61
|
1.043,10
En Düşük
1.028,20
BIST En Aktif Hisseler16:32
|MGROS
|66,10
|385.070.037
|% 9,98
|
|ASUZU
|264,60
|197.164.520
|% 9,98
|
|KONTR
|186,60
|372.540.036
|% 9,96
|
|OBASE
|18,57
|245.794.446
|% 9,95
|
|AYES
|32,92
|1.440.896
|% 9,95
|
|OLMK
|12,80
|17.992.632
|% -9,99
|
|TIRE
|22,04
|13.846.343
|% -9,97
|
|KOZAA
|26,98
|1.511.811.252
|% -9,95
|
|BRKO
|1,45
|3.375.177
|% -9,94
|
|IPEKE
|17,63
|320.493.607
|% -8,98
|
|THYAO
|59,75
|3.718.493.455
|% 1,96
|
|YKBNK
|5,40
|2.216.893.924
|% 3,05
|
|AKBNK
|9,82
|1.726.677.319
|% 3,59
|
|KOZAL
|158,10
|1.641.496.974
|% -8,93
|
|EKGYO
|3,66
|1.590.381.978
|% 5,78
|
|EKGYO
|3,66
|1.590.381.978
|% 5,78
|
|YKBNK
|5,40
|2.216.893.924
|% 3,05
|
|ODAS
|4,02
|1.079.172.609
|% -4,06
|
|ZOREN
|2,71
|711.069.948
|% 4,63
|
|TSKB
|3,37
|676.964.318
|% 3,69
|
|16:32
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,9414
|17,9511
|% 0,29
|
|Euro
|18,4998
|18,5159
|% 1,30
|
|Sterlin
|21,8064
|21,9157
|% 1,11
|
|Frank
|18,9366
|19,0507
|% 1,21
|
|Riyal
|4,7535
|4,7774
|% 0,06
|
|16:32
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.796
|1.797
|2,42
|
|Altın Gr.
|1.037
|1.037
|3,77
|
|Cumhuriyet
|6.903
|7.007
|-3,00
|
|Tam
|6.946
|7.000
|3,00
|
|Yarım
|3.384
|3.422
|1,00
|
|Çeyrek
|1.697
|1.710
|0,00
|
|Gümüş.Ons
|20,60
|20,63
|0,09
|
|Gümüş Gr.
|11,90
|11,92
|0,08
|
|B. Petrol
|96,02
|96,02
|-0,29
|
Seans Raporu
16:32
daha fazla
-
16:47SKBNK
Yüzde 8.85 oranında artışla 2.46 lira fiyatla işlem gören hissede 117, 258, 634 adet işlem
-
16:46
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler EKGYO, GARAN, BIMAS
-
16:46XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 30, 55 artarak (% 1.24 ) 2, 493
-
16:46
Tavandan işlem gören hisse senedleri : KONTR, AYES, DOGUB, ASUZU, KERVN, MGROS, VKFYO, DMSAS, SNGYO, OBASE
-
16:46
NTGAZ, OBASE, SOKM değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında