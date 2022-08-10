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***ATATP*** ATP TİCARİ BİLGİSAYAR AĞI VE ELEKTRİK GÜÇ KAYNAKLARI ÜRETİM PAZARLAMA VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)

10.08.2022 10:16
***ATATP*** ATP TİCARİ BİLGİSAYAR AĞI VE ELEKTRİK GÜÇ KAYNAKLARI ÜRETİM PAZARLAMA VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum


***ATATP*** ATP TİCARİ BİLGİSAYAR AĞI VE ELEKTRİK GÜÇ KAYNAKLARI ÜRETİM PAZARLAMA VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

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Özel Durum Açıklaması (Genel)

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Bildirim İçeriği

Açıklamalar

Şirketimiz ile TAB Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş. (TAB Gıda) arasında 07.10.2021 tarihli Ürün, Dağılım, Yazılım Geliştirme ve Hizmet Sözleşmesi kapsamında TAB Gıda'nın 01.10.2022 tarihinde bünyesine katacağı Subway markasının teknoloji entegrasyonu ve restoran yönetim sistemleri için Şirketimiz danışmanlık, ürün, yazılım ve teknoloji hizmetleri sağlayacaktır. İlk etapta mevcut 76 restoran için başlatılacak çalışmalar, TAB Gıda'nın ilerleyen dönemde bünyesine katacağı veya açacağı yeni Subway şubelerini de kapsayacaktır. Şirketimizin oluşturacağı çözümler TAB Gıda ile kısıtlı olmayıp, diğer Subway operatörleri tarafından kullanım için de tasarlanacaktır. 





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1054026


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MGROS 66,10 385.070.037 % 9,98  
ASUZU 264,60 197.164.520 % 9,98  
KONTR 186,60 372.540.036 % 9,96  
OBASE 18,57 245.794.446 % 9,95  
AYES 32,92 1.440.896 % 9,95  
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Dolar 17,9414 17,9511 % 0,29  
Euro 18,4998 18,5159 % 1,30  
Sterlin 21,8064 21,9157 % 1,11  
Frank 18,9366 19,0507 % 1,21  
Riyal 4,7535 4,7774 % 0,06  
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16:32 Alış Satış %  
Altın Ons 1.796 1.797 2,42  
Altın Gr. 1.037 1.037 3,77  
Cumhuriyet 6.903 7.007 -3,00  
Tam 6.946 7.000 3,00  
Yarım 3.384 3.422 1,00  
Çeyrek 1.697 1.710 0,00  
Gümüş.Ons 20,60 20,63 0,09  
Gümüş Gr. 11,90 11,92 0,08  
B. Petrol 96,02 96,02 -0,29  
Seans Raporu 16:32
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