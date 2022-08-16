***ATATP*** ATP TİCARİ BİLGİSAYAR AĞI VE ELEKTRİK GÜÇ KAYNAKLARI ÜRETİM PAZARLAMA VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
16.08.2022 10:31
***ATATP*** ATP TİCARİ BİLGİSAYAR AĞI VE ELEKTRİK GÜÇ KAYNAKLARI ÜRETİM PAZARLAMA VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Açıklamalar
Şirketimizin bağlı ortaklığı ATP Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş'de 16.08.2022 tarihinden itibaren Genel Müdür Yardımcısı olarak görev yapmak üzere Alp Can Gökdeniz'in atanmasına karar verilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1055737
BIST
10:362.869
En Yüksek
|Değişim
|: 0,40%
|| 11,57
|Açılış
|: 2.862
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|Önceki Kapanış
|: 2.857
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2.882
En Düşük
2.862
10:3617,9636
En Yüksek
|Değişim
|: 0,03%
|| 0,0055
|Açılış
|: 18,0160
|
|Önceki Kapanış
|: 17,9920
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17,9757
En Düşük
17,9372
10:3618,2518
En Yüksek
|Değişim
|: -0,01%
|| -0,0021
|Açılış
|: 18,3600
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|Önceki Kapanış
|: 18,4450
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18,2836
En Düşük
18,2062
10:361.026,83
En Yüksek
|Değişim
|: -0,10%
|| -0,98
|Açılış
|: 1.026,83
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|Önceki Kapanış
|: 1.027,81
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1.029,91
En Düşük
1.025,61
BIST En Aktif Hisseler10:34
|TRCAS
|12,78
|11.542.717
|% 9,98
|
|EKIZ
|9,05
|871.977
|% 9,96
|
|ALMAD
|3,21
|2.172.878
|% 9,93
|
|BRKO
|1,95
|703.511
|% 9,55
|
|DENGE
|2,32
|23.659.283
|% 7,91
|
|GZNMI
|56,60
|40.463.519
|% -9,94
|
|ANGEN
|34,96
|84.646.752
|% -8,48
|
|ATEKS
|44,70
|8.163.609
|% -7,22
|
|BARMA
|40,14
|168.188.272
|% -6,91
|
|YBTAS
|30.111,10
|60.222
|% -5,01
|
|THYAO
|64,45
|1.641.014.683
|% 1,34
|
|TUPRS
|297,00
|1.184.601.772
|% 3,30
|
|KCHOL
|41,80
|304.944.658
|% 3,06
|
|PGSUS
|188,80
|270.296.541
|% 3,28
|
|SISE
|23,66
|256.473.526
|% -0,17
|
|ZOREN
|2,74
|189.697.400
|% 3,79
|
|HLGYO
|2,88
|184.616.059
|% 3,23
|
|EKGYO
|3,55
|210.451.749
|% 0,85
|
|ODAS
|4,31
|224.185.014
|% -2,93
|
|YKBNK
|5,54
|256.258.003
|% 1,09
|
|10:34
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,9613
|17,9649
|% 0,04
|
|Euro
|18,2310
|18,2482
|% -0,03
|
|Sterlin
|21,5403
|21,6483
|% -0,22
|
|Frank
|18,8689
|18,9825
|% -0,19
|
|Riyal
|4,7688
|4,7928
|% -0,01
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|10:34
|Alış
|Satış
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|Altın Ons
|1.777
|1.777
|-2,51
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|Altın Gr.
|1.026
|1.027
|-1,26
|
|Cumhuriyet
|6.860
|6.964
|-78,00
|
|Tam
|6.888
|6.945
|-11,00
|
|Yarım
|3.356
|3.395
|-6,00
|
|Çeyrek
|1.683
|1.697
|-3,00
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|Gümüş.Ons
|20,10
|20,12
|-0,16
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|Gümüş Gr.
|11,61
|11,63
|-0,10
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|B. Petrol
|94,17
|94,17
|-0,93
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