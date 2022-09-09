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***ATATP*** ATP TİCARİ BİLGİSAYAR AĞI VE ELEKTRİK GÜÇ KAYNAKLARI ÜRETİM PAZARLAMA VE TİCARET A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim

09.09.2022 20:01
***ATATP*** ATP TİCARİ BİLGİSAYAR AĞI VE ELEKTRİK GÜÇ KAYNAKLARI ÜRETİM PAZARLAMA VE TİCARET A.Ş.( Sermaye Art


***ATATP*** ATP TİCARİ BİLGİSAYAR AĞI VE ELEKTRİK GÜÇ KAYNAKLARI ÜRETİM PAZARLAMA VE TİCARET A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi Bedelsiz Sermaye Artırımına İlişkin SPK Onaylı İhraç Belgesi ve Esas Sözleşme Tadili
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Yönetim Kurulu Karar Tarihi 30.05.2022
Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 200.000.000
Mevcut Sermaye (TL) 37.500.000
Ulaşılacak Sermaye (TL) 93.750.000

Bedelsiz Sermaye Artırımı
Pay Grup Bilgileri Mevcut Sermaye (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Oranı (%) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Oranı (%) Verilecek Menkul Grubu Verilecek Menkul Kıymet Nevi
A Grubu, İşlem Görmüyor, TREATTP00015 4.000.000 6.000.000,000 150,00000 A Grubu A Grubu, İşlem Görmüyor, TREATTP00015 Nâma
B Grubu, ATATP, TREATTP00023 33.500.000 50.250.000,000 150,00000 B Grubu B Grubu, ATATP, TREATTP00023 Hamiline

Mevcut Sermaye (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Oranı (%) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Oranı (%)
TOPLAM 37.500.000 56.250.000,000 150,00000

İç Kaynakların Detayı :
Emisyon Primi (TL) 56.250.000


Bildirilmesi Gereken Diğer Hususlar
Tadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No 7
Ana Sözleşmenin Sermaye Maddesinin Tadiline İlişkin SPK Başvuru Tarihi 07.06.2022
Ana Sözleşmenin Sermaye Maddesinin Tadiline İlişkin SPK Başvuru Sonucu ONAY
Ana Sözleşmenin Sermaye Maddesinin Tadiline İlişkin SPK Onay Tarihi 08.09.2022
SPK Başvuru Tarihi 07.06.2022
SPK Başvuru Sonucu Onay
SPK Onay Tarihi 08.09.2022
Artırılan Sermayeyi Temsil Eden Payların Niteliği Kaydi Pay

Ek Açıklamalar
Şirketimizin çıkarılmış sermayesinin, 200.000.000.-TL kayıtlı sermaye tavanı içerisinde kalacak şekilde, tamamı hisse senedi ihraç primlerinden karşılanmak üzere 37.500.000.-TL'den 93.750.000.-TL'ye çıkartılması nedeniyle ihraç edilecek 56.250.000.-TL nominal değerli paylara ilişkin İhraç Belgesi ve Esas Sözleşme Tadil Tasarısı, Sermaye Piyasası Kurulu'nun 08.09.2022 tarih ve 49/1315 sayılı toplantısında onaylanmış olup, ekte sunulan onaylı İhraç Belgesi ve onaylı Esas Sözleşme Tadil Tasarısı 09.09.2022 tarih E-29833736-105.01.01.01-25863 sayılı Kurul izin yazısı ile Şirketimiz'e iletilmiştir.

Eklenen Dökümanlar
EK: 1 Ihrac Belgesi.pdf
EK: 2 Tadil Metni.pdf






http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1062228


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Tam 6.752 6.843 14,00  
Yarım 3.290 3.345 7,00  
Çeyrek 1.650 1.671 2,00  
Gümüş.Ons 18,82 18,84 0,30  
Gümüş Gr. 11,00 11,01 0,13  
B. Petrol 92,70 92,70 3,55  
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