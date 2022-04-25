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***ATATP*** ATP TİCARİ BİLGİSAYAR AĞI VE ELEKTRİK GÜÇ KAYNAKLARI ÜRETİM PAZARLAMA VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu

25.04.2022 19:57
***ATATP*** ATP TİCARİ BİLGİSAYAR AĞI VE ELEKTRİK GÜÇ KAYNAKLARI ÜRETİM PAZARLAMA VE TİCARET A.Ş.( Şirket Gene


***ATATP*** ATP TİCARİ BİLGİSAYAR AĞI VE ELEKTRİK GÜÇ KAYNAKLARI ÜRETİM PAZARLAMA VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )

Bağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal Yatırımlara İlişkin Bilgiler
Bağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal Yatırımlar
Ticaret Unvanı Şirketin Faaliyet Konusu Ödenmiş/Çıkarılmış Sermayesi Şirketin Sermayedeki Payı Para Birimi Şirketin Sermayedeki Payı (%) Şirket ile Olan İlişkinin Niteliği
Zenia Technologies B.V. Teknoloji 20000 20000 EUR 100 Bağlı ortaklık
Tradesoft (Shangai) IT CO., LTD. Teknoloji 170000 86700 USD 51 Bağlı Ortaklık
Konuk Ağırlama Teknolojileri ve Uygulamaları A.Ş. Gıda ve Teknoloji 100000 100000 TRY 100 Bağlı Ortaklık
ATP Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş. Girişim sermayesi yatırımları ve sermaye piyasası araçlarından oluşan portföyü işletmek 25000000 25000000 TRY 100 Bağlı Ortaklık




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1023644


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BIST En Aktif Hisseler18:05
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
DAGHL 31,02 5.961.951 % 10,00  
KAPLM 64,90 18.727.605 % 10,00  
ACSEL 43,12 69.654.206 % 10,00  
OTTO 33,90 3.902.557 % 9,99  
UFUK 23,60 1.225.029 % 9,97  
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18:05 Alış Satış %  
Dolar 14,7851 14,7866 % 0,13  
Euro 15,7286 15,7567 % -0,49  
Sterlin 18,5418 18,6348 % -1,24  
Frank 15,3057 15,3979 % -0,22  
Riyal 3,9318 3,9515 % 0,09  
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18:05 Alış Satış %  
Altın Ons 1.905 1.906 7,77  
Altın Gr. 906 906 4,09  
Cumhuriyet 6.044 6.136 37,00  
Tam 6.018 6.168 38,63  
Yarım 2.909 2.984 18,69  
Çeyrek 1.459 1.492 9,34  
Gümüş.Ons 23,50 23,53 -0,11  
Gümüş Gr. 11,18 11,19 -0,05  
B. Petrol 105 105 2,77  
Seans Raporu 18:05
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