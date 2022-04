***ATATP*** ATP TİCARİ BİLGİSAYAR AĞI VE ELEKTRİK GÜÇ KAYNAKLARI ÜRETİM PAZARLAMA VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu









Bağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal YatırımlarTicaret Unvanı Şirketin Faaliyet Konusu Ödenmiş/Çıkarılmış Sermayesi Şirketin Sermayedeki Payı Para Birimi Şirketin Sermayedeki Payı (%) Şirket ile Olan İlişkinin NiteliğiZenia Technologies B.V. Teknoloji 20000 20000 EUR 100 Bağlı ortaklıkTradesoft (Shangai) IT CO., LTD. Teknoloji 170000 86700 USD 51 Bağlı OrtaklıkKonuk Ağırlama Teknolojileri ve Uygulamaları A.Ş. Gıda ve Teknoloji 100000 100000 TRY 100 Bağlı OrtaklıkATP Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş. Girişim sermayesi yatırımları ve sermaye piyasası araçlarından oluşan portföyü işletmek 25000000 25000000 TRY 100 Bağlı Ortaklık