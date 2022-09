***ATATP*** ATP TİCARİ BİLGİSAYAR AĞI VE ELEKTRİK GÜÇ KAYNAKLARI ÜRETİM PAZARLAMA VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu









İletişim BilgileriÜretim Tesislerinin Bulunduğu Adresler Reşitpaşa Mah. Katar Cad.Arı Teknokent 2 Binası A Blok No:4/1 İç Kapı No: 102 Sarıyer/İstanbulElektronik Posta AdresiE-postayatirimci@atp.com.trYatırımcı İlişkileri Bölümü veya Bağlantı Kurulacak Şirket YetkilileriAd-Soyad Görevi Görevlendirme Tarihi Telefon E-posta Lisans Belgesi Türü Lisans Belge NoB. Burcu Nergiz Yatırımcı İlişkileri Müdürü 02.09.2021 0212 310 65 00 burcun@atp.com.tr Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı, Kurumsal Yönetim Derecelendirme Lisansı, Kredi Derecelendirme Lisansı 213335, 702497, 603614Ali Erdener Direktör 04.06.2021 0212 310 65 00 yatirimci@atp.com.trSermaye ve Ortaklık Yapısı BilgileriSon Durum İtibariyle Sermayeye Dolaylı Yoldan Sahip Olan Gerçek ve Tüzel KişilerOrtağın Adı-Soyadı/Ticaret Unvanı Sermayedeki Payı Para Birimi Sermayedeki Payı (%)KORHAN KURDOĞLU 25716596 TRY 27,43ERHAN KURDOĞLU 25716596 TRY 27,43TUNA KURDOĞLU 11003559 TRY 11,74YURDANUR KURDOĞLU 11003559 TRY 11,74SENİHA ECE KURDOĞLU 14691 TRY 0,02Sermayeyi Temsil Eden Paylara İlişkin BilgiPay Grubu Nama / Hamiline Beher Payın Nominal Değeri (TL) Para Birimi Payların Nominal Değeri Para Birimi Sermayeye Oranı (%) İmtiyaz Türü Borsada İşlem Görüp GörmediğiA Nama TRY 10000000 TRY İşlem GörmüyorB Seçim Yapınız TRY 83750000 TRYYönetime İlişkin BilgilerYönetim Kurulu ÜyeleriAdı-Soyadı Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi Cinsiyeti Görevi Mesleği Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi İcrada Görevli Olup Olmadığı Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı Sermayedeki Payı (%) Temsil Ettiği Pay Grubu Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı Yer Aldığı Komiteler ve GöreviKORHAN KURDOĞLU Erkek Yönetim Kurulu Başkanı İş Adamı / İş Kadını 24.02.1997 İcrada Görevli Yönetim Kurulu Başkanı Ata Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. - Arbeta Turizm A.Ş. - Ata Gayrimenkul Geliştirme Yat. Ve Tic. A.Ş. - Ata Holding A.Ş. - Ata İnşaat San. Ve Tic. A.Ş. - İzmir Enternasyonel Otelcilik A.Ş. - Atasancak Acıpayam Tarım İşletmesi San. Tic. A.Ş. - Ata Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş. - Entegre Harç San. Ve Tic. A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı, Bedela İnşaat ve Tic. A.Ş. - Işık Ata Turizm ve Tic. A.Ş. - Kurdoğlu İnşaat A.Ş. - Seri İnşaat ve Tic. A.Ş. - Donna Giyim San. A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi Evet 0.252 B Bağımsız Üye Değil -ERHAN KURDOĞLU Erkek Yönetim Kurulu Başkan Vekili İş Adamı / İş Kadını 24.02.1997 İcrada Görevli Değil Yönetim Kurulu Başkan Vekili Ata Portföy Yönetimi A.Ş. - Işık Ata Turizm ve Tic. A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı, Ata Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. - Ata Gayrimenkul Geliştirme Yat. Ve Tic. A.Ş. - Ata Holding A.Ş. - Ata İnşaat San. Ve Tic. A.Ş. - İzmir Enternasyonel Otelcilik A.Ş. - Entegre Harç San. Ve Tic. A.Ş. - Bedela İnşaat ve Tic. A.Ş. - Kurdoğlu İnşaat A.Ş.- Seri İnşaat ve Tic.A.Ş. - Donna Giyim San. A.Ş. Yönetim Kurulu Başkan Vekili, Atasancak Acıpayam Tarım İşletmesi San. Tic. A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi Evet 0.252 B Bağımsız Üye Değil -TUNCER KÖKLÜ Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Üst Düzey Yönetici 29.05.2017 İcrada Görevli Değil Yönetim Kurulu Üyesi Seraş Servis Organizasyonları ve Tic. A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı, Ata Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. - Entegre Harç San. Ve Tic. A.Ş. - Ata Portföy Yönetimi A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi, Ata Holding A.Ş. Koordinatör Evet Bağımsız Üye Değil Kurumsal Yönetim Komite Üyesi, Riskin Erken Saptanması Komite ÜyesiCEMİL MÜJDAT ALTAY Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Üst Düzey Yönetici 03.12.2021 İcrada Görevli Değil - - Evet Bağımsız Üye https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/972817 Hayır Denetimden Sorumlu Komite Başkanı, Riskin Erken Saptanması Komitesi BaşkanıNAFİZ ARICA Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Akademisyen 03.12.2021 İcrada Görevli Değil - Piri Reis Üniversitesi Vekil Rektör, Bilgi Sistemleri Mühendisliği Öğretim Üyesi Hayır Bağımsız Üye https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/972817 Hayır Kurumsal Yönetim Komitesi Başkanı, Denetimden Sorumlu Komite ÜyesiYönetimde Söz Sahibi Olan PersonelAdı-Soyadı Görevi Mesleği Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı GörevlerÜMİT CİNALİ Genel Müdür Üst Düzey Yönetici Genel Müdür Konuk Ağırlama Teknolojileri ve Uygulamaları A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı - ATP Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş. Yönetim Kurulu ÜyesiCEYHAN ER Genel Müdür Yardımcısı (Mali İşler) Üst Düzey Yönetici Genel Müdür Yardımcısı Konuk Ağırlama Teknolojileri ve Uygulamaları A.Ş. Yönetim Kurulu ÜyesiHAMİT CAN Genel Müdür Yardımcısı (Finansal Çözümler) Üst Düzey Yönetici Genel Müdür Yardımcısı -İLYAS DAŞKAYA Genel Müdür Yardımcısı (Yazılım ve Ar-Ge) Üst Düzey Yönetici Direktör, Müdür -MURAT ARAS Genel Müdür Yardımcısı (Pazarlama) Üst Düzey Yönetici - -SEDA ERDEM Genel Müdür Yardımcısı (İnsan Kaynakları) Üst Düzey Yönetici - -http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1065017BIST