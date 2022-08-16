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***ATATP*** ATP TİCARİ BİLGİSAYAR AĞI VE ELEKTRİK GÜÇ KAYNAKLARI ÜRETİM PAZARLAMA VE TİCARET A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide)

16.08.2022 18:18
***ATATP*** ATP TİCARİ BİLGİSAYAR AĞI VE ELEKTRİK GÜÇ KAYNAKLARI ÜRETİM PAZARLAMA VE TİCARET A.Ş.( Sorumluluk


***ATATP*** ATP TİCARİ BİLGİSAYAR AĞI VE ELEKTRİK GÜÇ KAYNAKLARI ÜRETİM PAZARLAMA VE TİCARET A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide) )

Finansal Tablo Niteliği Konsolide

İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Sorumluluk Beyanı

Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
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Finansal Tablo ve Faaliyet Raporunun Kabulüne İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi ve Sayısı

Yönetim Kurulu Karar Tarihi
16/08/2022
Karar Sayısı
21
Sermaye Piyasası Kurulu'nun "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği'nin İkinci Bölümünün 9. Maddesi Gereğince Sorumluluk Beyanı

Şirketimizce hazırlanan 01.01.2022 – 30.06.2022 dönemine ilişkin, Sermaye Piyasası Kurulu (SPK)'nun II-14.1 sayılı Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği (Tebliğ) kapsamında Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu ("KGK") tarafından yayınlanan Türkiye Muhasebe Standartları ("TMS") ve Türkiye Finansal Raporlama Standartları ("TFRS")'na uygun, KGK ve SPK tarafından belirlenen formatlarla uyumlu olarak hazırlanan sınırlı bağımsız denetimden geçmiş, bir önceki dönem ile karşılaştırmalı konsolide Finansal Durum Tablosu, Kapsamlı Gelir Tablosu, Nakit Akış Tablosu ve Özkaynak Değişim Tablosu ve bunlara ait açıklamaları içeren Dipnotlar ile Faaliyet Raporu'nun ("Finansal Raporlar") SPK düzenlemeleri doğrultusunda
Tarafımızca incelendiğini, Şirketimizdeki görev ve sorumluluk alanımızda sahip olduğumuz bilgiler çerçevesinde, Finansal Raporların önemli konularda gerçeğe aykırı bir açıklama ya da karar tarihi itibarıyla yanıltıcı olması sonucunu doğurabilecek herhangi bir eksiklik içermediğini, Şirketimizdeki görev ve sorumluluk alanımızda sahip olduğumuz bilgiler çerçevesinde Tebliğ uyarınca hazırlanmış Finansal Raporlar'ın konsolidasyon kapsamındakilerle birlikte, Şirketin aktifi, pasifi, finansal durumu ve kar-zararı ile ilgili gerçeği dürüst bir biçimde yansıttığını,
bilgilerinize sunar, yapılan açıklamadan dolayı sorumlu olduğumuzu beyan ederiz. 
C. Müjdat ALTAY                           Nafiz ARICA                                Ümit CİNALİ        Ceyhan ER
Denetim Komitesi Başkanı       Denetim Komitesi Üyesi       Genel Müdür       Mali İşler Genel Müdür Yardımcısı




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1056003


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Çeyrek 1.671 1.690 -9,00  
Gümüş.Ons 19,77 19,83 0,01  
Gümüş Gr. 11,41 11,44 0,01  
B. Petrol 92,96 92,96 0,02  
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