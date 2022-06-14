***ATATP* *BFREN* *BIMAS*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Hak Kullanımı









***ATATP******BFREN******BIMAS*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Hak Kullanımı )Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayırİlgili Şirketler ATATP, BFREN, BIMAS15.06.2022 tarihinden itibaren hak kullanımı işlemleri nedeniyle ilgili hakları kullanılmış olarak işlem görecek payların listesi aşağıdadır.Kar Payı ÖdemesiPay Adı Pay Kodu 1 TL Nominal değerli paya BRÜT (TL) 1 TL Nominal değerli paya NET (TL) AçıklamaATP BILGISAYAR ATATP 0,4020967 0,361887BIM MAGAZALAR BIMAS 1,5 1,35BOSCH FREN SISTEMLERI BFREN 14,362719 12,9264471Ek Açıklamalarhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1037219BIST