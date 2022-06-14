***ATATP* *BFREN* *BIMAS*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Hak Kullanımı
14.06.2022 16:56
***ATATP******BFREN******BIMAS*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Hak Kullanımı )
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
İlgili Şirketler ATATP, BFREN, BIMAS
15.06.2022 tarihinden itibaren hak kullanımı işlemleri nedeniyle ilgili hakları kullanılmış olarak işlem görecek payların listesi aşağıdadır.
Kar Payı Ödemesi
Pay Adı Pay Kodu 1 TL Nominal değerli paya BRÜT (TL) 1 TL Nominal değerli paya NET (TL) Açıklama
ATP BILGISAYAR ATATP 0,4020967 0,361887
BIM MAGAZALAR BIMAS 1,5 1,35
BOSCH FREN SISTEMLERI BFREN 14,362719 12,9264471
Ek Açıklamalar
-
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1037219
BIST
17:372.508
En Yüksek
|Değişim
|: -0,08%
|| -1,96
|Açılış
|: 2.527
|
|Önceki Kapanış
|: 2.510
|
2.533
En Düşük
2.490
17:3717,2872
En Yüksek
|Değişim
|: 0,15%
|| 0,0256
|Açılış
|: 17,2750
|
|Önceki Kapanış
|: 17,2400
|
17,2960
En Düşük
17,1960
17:3718,0251
En Yüksek
|Değişim
|: 0,19%
|| 0,0334
|Açılış
|: 18,0200
|
|Önceki Kapanış
|: 18,0000
|
18,1216
En Düşük
17,9666
17:371.008,49
En Yüksek
|Değişim
|: -0,07%
|| -0,75
|Açılış
|: 1.008,49
|
|Önceki Kapanış
|: 1.009,24
|
1.015,69
En Düşük
1.005,33
BIST En Aktif Hisseler17:35
|IDEAS
|19,69
|15.747.936
|% 10,00
|
|RAYSG
|11,77
|3.431.624
|% 10,00
|
|MERIT
|31,94
|17.375.804
|% 9,99
|
|PENTA
|473,60
|56.189.041
|% 9,99
|
|FONET
|15,78
|93.272.525
|% 9,97
|
|TSGYO
|4,94
|5.553.252
|% -9,85
|
|ISGYO
|12,98
|215.065.981
|% -9,17
|
|ULUUN
|18,54
|94.653.842
|% -5,55
|
|MOBTL
|1,77
|264.197.489
|% -5,35
|
|BERA
|12,79
|361.217.571
|% -5,33
|
|THYAO
|46,82
|4.028.797.792
|% -0,38
|
|EREGL
|30,38
|2.155.932.883
|% -2,44
|
|SASA
|44,12
|2.088.797.928
|% 3,52
|
|SISE
|21,88
|1.909.994.514
|% -1,26
|
|KRDMD
|13,04
|1.066.616.576
|% -0,84
|
|EKGYO
|2,58
|483.432.316
|% -0,39
|
|YKBNK
|4,64
|696.237.612
|% -1,90
|
|MOBTL
|1,77
|264.197.489
|% -5,35
|
|ODAS
|2,84
|363.076.533
|% 0,71
|
|TSKB
|2,28
|281.947.683
|% -3,80
|
|17:35
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,2750
|17,2823
|% 0,12
|
|Euro
|18,0066
|18,0342
|% 0,24
|
|Sterlin
|20,7056
|20,8095
|% -0,78
|
|Frank
|17,2300
|17,3338
|% -0,03
|
|Riyal
|4,5905
|4,6135
|% 0,13
|
|17:35
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.814
|1.814
|-5,52
|
|Altın Gr.
|1.007
|1.007
|-2,04
|
|Cumhuriyet
|6.715
|6.816
|-34,00
|
|Tam
|6.688
|6.797
|-21,00
|
|Yarım
|3.283
|3.324
|-11,00
|
|Çeyrek
|1.645
|1.662
|-5,00
|
|Gümüş.Ons
|20,97
|21,00
|-0,09
|
|Gümüş Gr.
|11,66
|11,67
|-0,04
|
|B. Petrol
|125
|125
|2,76
|
Seans Raporu
17:35
daha fazla
-
17:50
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler ISCTR, EREGL, YKBNK
-
17:50XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -1, 87 kaybederek (% -0.08 ) 2, 245
-
17:50
Tavandan işlem gören hisse senedleri : UFUK, PENTA, DENGE, FONET, RTALB, GLRYH, RAYSG, IDEAS, MERIT, BRKO
-
17:50
BRKO, ESCOM, GARFA değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
-
17:50
ISGYO, SUMAS, MOBTL değer kaybı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında