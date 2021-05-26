***ATATP* *FNY* *QNBFI*** QNB FİNANS YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Fiyat Tespit Raporuna İlişkin Analist Raporu (Halka Arza Aracılık Eden Kuruluş Tarafından
26.05.2021 16:08
***ATATP******FNY******QNBFI*** QNB FİNANS YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Fiyat Tespit Raporuna İlişkin Analist Raporu (Halka Arza Aracılık Eden Kuruluş Tarafından Hazırlanan) )
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Türkçe
Fiyat Tespit Raporu'na İlişkin Analist Raporu (Halka Arza Aracılık Eden Kuruluş Tarafından Hazırlanan)
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
ATP Ticari Bilgisayar Ağı ve Elektrik Güç Kaynakları Üretim Pazarlama ve Tic. A.Ş. Fiyat Tespit Raporuna İlişkin Analist Raporu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/938197
BIST
16:251.409
En Yüksek
|Değişim
|: 0,60%
|| 8,41
|Açılış
|: 1.413
|
|Önceki Kapanış
|: 1.400
|
1.423
En Düşük
1.393
16:258,4460
En Yüksek
|Değişim
|: -0,19%
|| -0,0158
|Açılış
|: 8,4350
|
|Önceki Kapanış
|: 8,4300
|
8,4695
En Düşük
8,4135
16:2510,3368
En Yüksek
|Değişim
|: -0,31%
|| -0,0319
|Açılış
|: 10,2950
|
|Önceki Kapanış
|: 10,3050
|
10,3718
En Düşük
10,3132
16:25516,85
En Yüksek
|Değişim
|: 0,02%
|| 0,09
|Açılış
|: 516,85
|
|Önceki Kapanış
|: 516,76
|
519,56
En Düşük
515,12
BIST En Aktif Hisseler16:25
|RYSAS
|3,74
|5.174.855
|% 10,00
|
|AYCES
|76,55
|3.311.224
|% 9,99
|
|SUMAS
|61,15
|232.315
|% 9,98
|
|MAALT
|220,90
|29.039.590
|% 9,96
|
|MERIT
|242,40
|1.079.688
|% 9,93
|
|KUTPO
|49,50
|3.637.706
|% -10,00
|
|DERHL
|6,58
|44.922.705
|% -9,99
|
|ISGSY
|13,42
|25.536.894
|% -9,99
|
|METUR
|29,74
|48.447.812
|% -9,99
|
|ETILR
|6,32
|1.329.734
|% -9,97
|
|GARAN
|8,01
|1.476.649.668
|% 2,69
|
|THYAO
|12,91
|913.791.133
|% 0,08
|
|KOZAL
|124,20
|752.547.150
|% 1,39
|
|TRILC
|47,30
|681.244.765
|% 0,25
|
|KARSN
|4,94
|570.949.482
|% 4,00
|
|YKBNK
|2,13
|478.714.563
|% 0,47
|
|EKGYO
|1,89
|363.317.874
|% 2,16
|
|GARAN
|8,01
|1.476.649.668
|% 2,69
|
|SKBNK
|1,10
|157.343.959
|% 0,00
|
|TSKB
|1,35
|185.781.765
|% 2,27
|
|16:25
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,4437
|8,4460
|% -0,19
|
|Euro
|10,3301
|10,3368
|% -0,31
|
|Sterlin
|11,9074
|11,9671
|% -0,24
|
|Frank
|9,3792
|9,4357
|% -0,37
|
|Riyal
|2,2459
|2,2572
|% -0,17
|
|16:25
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Gr.
|517
|517
|-0,08
|
|Cumhuriyet
|3.417
|3.469
|24,00
|
|Tam
|3.397
|3.485
|19,59
|
|Yarım
|1.642
|1.686
|9,48
|
|Çeyrek
|824
|843
|4,73
|
|Gümüş.Ons
|27,88
|27,91
|-0,10
|
|Gümüş Gr.
|7,56
|7,57
|-0,05
|
Seans Raporu
16:25
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