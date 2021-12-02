***ATATP* *IYM* *ISMEN*** İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Fiyat Tespit Raporuna İlişkin Analist Raporu (Halka Arza Aracılık Eden Kuruluş Tarafından
02.12.2021 09:32
***ATATP******IYM******ISMEN*** İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Fiyat Tespit Raporuna İlişkin Analist Raporu (Halka Arza Aracılık Eden Kuruluş Tarafından Hazırlanan) )
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Türkçe
Fiyat Tespit Raporu'na İlişkin Analist Raporu (Halka Arza Aracılık Eden Kuruluş Tarafından Hazırlanan)
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Hayır (No)
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Açıklamalar
SPK'nın VII-128.1 nollu Pay Tebliği'nin 29. Maddesinin 4. Fıkrası uyarınca hazırlanan ATP Ticari Bilgisayar Ağı ve Elektrik Güç Kaynakları Üretim Pazarlama ve Ticaret A.Ş. Fiyat Tespit Raporuna İlişkin 1. Değerlendirme Raporu ekte yer almaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/980611
BIST
10:011.870
En Yüksek
|Değişim
|: 0,65%
|| 12,14
|Açılış
|: 1.864
|
|Önceki Kapanış
|: 1.857
|
1.871
En Düşük
1.864
10:0113,3902
En Yüksek
|Değişim
|: 0,63%
|| 0,0833
|Açılış
|: 13,3500
|
|Önceki Kapanış
|: 13,0500
|
13,5311
En Düşük
13,1456
10:0115,2164
En Yüksek
|Değişim
|: 1,01%
|| 0,1524
|Açılış
|: 15,1200
|
|Önceki Kapanış
|: 14,8300
|
15,3540
En Düşük
14,9048
10:01763,36
En Yüksek
|Değişim
|: 0,27%
|| 2,03
|Açılış
|: 763,36
|
|Önceki Kapanış
|: 761,33
|
773,65
En Düşük
753,73
BIST En Aktif Hisseler10:00
|ISATR
|311.692,00
|311.692
|% 10,00
|
|ISBTR
|51.243,50
|1.024.870
|% 10,00
|
|PRKAB
|77,55
|78.531.008
|% 10,00
|
|MIATK
|37,18
|1.414.253
|% 10,00
|
|SONME
|37,52
|970.005
|% 9,96
|
|UZERB
|36,00
|336.564
|% -10,00
|
|DOBUR
|191,10
|6.541.544
|% -9,99
|
|RALYH
|17,31
|1.085.926
|% -9,98
|
|KUTPO
|106,80
|4.747.046
|% -8,33
|
|COSMO
|9,60
|87.629
|% -4,00
|
|THYAO
|18,41
|3.504.335.292
|% 0,00
|
|TOASO
|87,60
|494.211.088
|% 0,00
|
|TSKB
|1,50
|392.354.623
|% 0,67
|
|TKNSA
|7,43
|279.399.117
|% 0,00
|
|TTKOM
|9,94
|272.457.629
|% 0,00
|
|TSKB
|1,50
|392.354.623
|% 0,67
|
|THYAO
|18,41
|3.504.335.292
|% 0,00
|
|TKNSA
|7,43
|279.399.117
|% 0,00
|
|TTKOM
|9,94
|272.457.629
|% 0,00
|
|TSPOR
|7,63
|173.740.664
|% 0,00
|
|10:00
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|13,3729
|13,3959
|% 0,67
|
|Euro
|15,1437
|15,2198
|% 1,03
|
|Sterlin
|17,7223
|17,8112
|% 0,67
|
|Frank
|14,4382
|14,5252
|% 0,27
|
|Riyal
|3,5535
|3,5713
|% 0,47
|
|10:00
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.776
|1.777
|-2,20
|
|Altın Gr.
|761
|761
|0,14
|
|Cumhuriyet
|5.067
|5.144
|83,00
|
|Tam
|5.051
|5.183
|95,20
|
|Yarım
|2.442
|2.507
|46,05
|
|Çeyrek
|1.225
|1.254
|23,03
|
|Gümüş.Ons
|22,42
|22,46
|0,20
|
|Gümüş Gr.
|9,63
|9,64
|0,12
|
|B. Petrol
|69,90
|69,90
|1,03
|