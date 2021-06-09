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***ATATP* *MERCN* *ATSYH* *KERVN*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Finansal Rapor Ek Süre Taleplerine İlişkin SPK Değerlendirmesi

09.06.2021 14:35



***ATATP******MERCN******ATSYH******KERVN*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Finansal Rapor Ek Süre Taleplerine İlişkin SPK Değerlendirmesi )

İlgili Şirketler [KERVN, ATATP, MERCN, ATSYH]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Finansal Rapor Ek Süre Taleplerine İlişkin SPK Değerlendirmesi

Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
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Bildirim İçeriği

Açıklamalar

           31.12.2020 tarihli finansal raporların KAP'a bildirimi ile ilgili olarak ek süre verilmesi Sermaye Piyasası Kurulu tarafından uygun görülen şirket aşağıda yer almaktadır.
- Kervansaray Yatırım Holding A.Ş. (30.06.2021 (dahil) tarihine kadar).
 31.03.2021 tarihli finansal raporların KAP'a bildirimi ile ilgili olarak ek süre verilmesi Sermaye Piyasası Kurulu tarafından uygun görülen şirketler aşağıda yer almaktadır.
- ATP Ticari Bilgisayar Ağı ve Elektrik Güç Kaynakları Üretim Pazarlama ve Ticaret A.Ş. (09.07.2021 (dahil) tarihine kadar).
- Mercan Kimya Sanayi ve Ticaret A.Ş. (16.07.2021 (dahil) tarihine kadar).
- Atlantis Yatırım Holding A.Ş. (21.06.2021 (dahil) tarihine kadar).




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/941364


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Altın Gr. 522 522 -2,12  
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Tam 3.438 3.525 -9,68  
Yarım 1.662 1.705 -4,68  
Çeyrek 833 852 -2,34  
Gümüş.Ons 27,80 27,82 0,20  
Gümüş Gr. 7,66 7,67 0,02  
B. Petrol 72,80 72,80 0,58  
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