***ATATP* *MERCN* *ATSYH* *KERVN*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Finansal Rapor Ek Süre Taleplerine İlişkin SPK Değerlendirmesi
09.06.2021 14:35
***ATATP******MERCN******ATSYH******KERVN*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Finansal Rapor Ek Süre Taleplerine İlişkin SPK Değerlendirmesi )
İlgili Şirketler [KERVN, ATATP, MERCN, ATSYH]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Finansal Rapor Ek Süre Taleplerine İlişkin SPK Değerlendirmesi
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
31.12.2020 tarihli finansal raporların KAP'a bildirimi ile ilgili olarak ek süre verilmesi Sermaye Piyasası Kurulu tarafından uygun görülen şirket aşağıda yer almaktadır.
- Kervansaray Yatırım Holding A.Ş. (30.06.2021 (dahil) tarihine kadar).
31.03.2021 tarihli finansal raporların KAP'a bildirimi ile ilgili olarak ek süre verilmesi Sermaye Piyasası Kurulu tarafından uygun görülen şirketler aşağıda yer almaktadır.
- ATP Ticari Bilgisayar Ağı ve Elektrik Güç Kaynakları Üretim Pazarlama ve Ticaret A.Ş. (09.07.2021 (dahil) tarihine kadar).
- Mercan Kimya Sanayi ve Ticaret A.Ş. (16.07.2021 (dahil) tarihine kadar).
- Atlantis Yatırım Holding A.Ş. (21.06.2021 (dahil) tarihine kadar).
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/941364
BIST
17:161.449
En Yüksek
|Değişim
|: 0,09%
|| 1,33
|Açılış
|: 1.450
|
|Önceki Kapanış
|: 1.448
|
1.453
En Düşük
1.446
17:168,5832
En Yüksek
|Değişim
|: -0,26%
|| -0,0220
|Açılış
|: 8,5750
|
|Önceki Kapanış
|: 8,5900
|
8,6223
En Düşük
8,5694
17:1610,4769
En Yüksek
|Değişim
|: -0,03%
|| -0,0034
|Açılış
|: 10,4600
|
|Önceki Kapanış
|: 10,4600
|
10,5076
En Düşük
10,4546
17:16521,63
En Yüksek
|Değişim
|: -0,40%
|| -2,12
|Açılış
|: 521,63
|
|Önceki Kapanış
|: 523,74
|
524,72
En Düşük
520,77
BIST En Aktif Hisseler17:16
|YAYLA
|4,19
|21.994.174
|% 9,97
|
|ATATP
|35,12
|89.606.538
|% 9,96
|
|SEKUR
|24,54
|6.879.771
|% 9,95
|
|MZHLD
|43,74
|2.584.926
|% 9,95
|
|BOBET
|4,43
|216.488.417
|% 9,93
|
|EUKYO
|5,76
|3.986.787
|% -6,34
|
|NUGYO
|11,95
|8.456.809
|% -6,27
|
|SANFM
|14,18
|3.581.185
|% -6,09
|
|METUR
|7,07
|19.622.150
|% -5,73
|
|UFUK
|14,94
|49.737
|% -5,50
|
|THYAO
|14,61
|1.476.686.791
|% 0,90
|
|GARAN
|8,31
|750.440.713
|% 0,12
|
|EKGYO
|2,04
|702.629.531
|% 2,51
|
|KRDMD
|7,74
|634.462.498
|% -0,13
|
|KOZAL
|125,80
|391.452.551
|% 0,48
|
|EKGYO
|2,04
|702.629.531
|% 2,51
|
|YKBNK
|2,26
|291.793.708
|% 0,44
|
|GSDHO
|2,06
|215.755.489
|% 5,10
|
|THYAO
|14,61
|1.476.686.791
|% 0,90
|
|GARAN
|8,31
|750.440.713
|% 0,12
|
|17:16
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,5806
|8,5832
|% -0,26
|
|Euro
|10,4715
|10,4769
|% -0,03
|
|Sterlin
|12,0942
|12,1549
|% -0,40
|
|Frank
|9,5617
|9,6193
|% 0,06
|
|Riyal
|2,2811
|2,2926
|% -0,28
|
|17:16
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.892
|1.892
|-0,84
|
|Altın Gr.
|522
|522
|-2,12
|
|Cumhuriyet
|3.454
|3.507
|-9,00
|
|Tam
|3.438
|3.525
|-9,68
|
|Yarım
|1.662
|1.705
|-4,68
|
|Çeyrek
|833
|852
|-2,34
|
|Gümüş.Ons
|27,80
|27,82
|0,20
|
|Gümüş Gr.
|7,66
|7,67
|0,02
|
|B. Petrol
|72,80
|72,80
|0,58
|
Seans Raporu
17:16
daha fazla
-
17:26YESIL
Yüzde 9.86 oranında artışla 3.90 lira fiyatla işlem gören hissede 7, 762, 535 adet işlem
-
17:25XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 2, 43 artarak (% 0.16 ) 1, 550
-
17:25BAYRK
Yüzde 6.15 oranında artışla 12.60 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 625, 844 adet işlem
-
17:23BAYRK
Yüzde 5.98 oranında artışla 12.58 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 624, 819 adet işlem
-
17:22ARDYZ
Yüzde 4.21 oranında artışla 52.00 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 009, 036 adet işlem