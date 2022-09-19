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***ATATP*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Duyurusu

19.09.2022 09:48
***ATATP*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Duyurusu


***ATATP*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Duyurusu )

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İlgili Fonlar []
Türkçe
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Duyurusu

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Açıklamalar

            ATP TİCARİ BİLGİSAYAR AĞI VE ELEKTRİK GÜÇ KAYNAKLARI ÜRETİM PAZARLAMA VE TİCARET A.Ş.'nin 15.09.2022  tarihinde başayan % 150 oranındaki bedelsiz sermaye artırım işleminde, kaydileşmiş pay senetlerinin artırım karşılıkları ilgili üyelerin müşteri alt  hesaplarına 19.09.2022 tarihinde alacak kaydedilmiştir.
  



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1063812


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Çeyrek 1.637 1.655 1,00  
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Gümüş Gr. 11,43 11,45 -0,05  
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