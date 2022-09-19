***ATATP*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Duyurusu
19.09.2022 09:48
***ATATP*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Duyurusu )
İlgili Şirketler [ATATP]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Duyurusu
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
ATP TİCARİ BİLGİSAYAR AĞI VE ELEKTRİK GÜÇ KAYNAKLARI ÜRETİM PAZARLAMA VE TİCARET A.Ş.'nin 15.09.2022 tarihinde başayan % 150 oranındaki bedelsiz sermaye artırım işleminde, kaydileşmiş pay senetlerinin artırım karşılıkları ilgili üyelerin müşteri alt hesaplarına 19.09.2022 tarihinde alacak kaydedilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1063812
BIST
10:513.266
En Yüksek
|Değişim
|: 2,06%
|| 66,05
|Açılış
|: 3.221
|
|Önceki Kapanış
|: 3.200
|
3.276
En Düşük
3.221
10:5118,3145
En Yüksek
|Değişim
|: 0,11%
|| 0,0206
|Açılış
|: 18,4800
|
|Önceki Kapanış
|: 18,4950
|
18,3293
En Düşük
18,2834
10:5118,3730
En Yüksek
|Değişim
|: 0,23%
|| 0,0424
|Açılış
|: 18,4300
|
|Önceki Kapanış
|: 18,4950
|
18,4350
En Düşük
18,3282
10:51984,58
En Yüksek
|Değişim
|: 0,04%
|| 0,43
|Açılış
|: 984,58
|
|Önceki Kapanış
|: 984,14
|
988,10
En Düşük
982,66
BIST En Aktif Hisseler10:49
|HKTM
|37,42
|32.568.810
|% 9,93
|
|PRDGS
|4,14
|15.310.298
|% 7,81
|
|ZOREN
|3,53
|187.716.117
|% 7,62
|
|ORCAY
|27,98
|30.818.550
|% 7,62
|
|SMRTG
|49,36
|222.186.309
|% 7,35
|
|MERKO
|5,86
|28.074.021
|% -9,98
|
|TSKB
|3,97
|8.177.855
|% -9,98
|
|ISGYO
|13,85
|1.865.567
|% -9,95
|
|SKBNK
|3,46
|1.958.128
|% -9,90
|
|VAKBN
|8,50
|2.047.976.237
|% -9,19
|
|VAKBN
|8,50
|2.047.976.237
|% -9,19
|
|THYAO
|71,50
|782.821.476
|% 4,00
|
|ASELS
|30,92
|723.716.750
|% 1,64
|
|ISCTR
|8,13
|704.350.842
|% 3,04
|
|HALKB
|8,38
|653.699.373
|% -6,37
|
|VAKBN
|8,50
|2.047.976.237
|% -9,19
|
|ISCTR
|8,13
|704.350.842
|% 3,04
|
|HALKB
|8,38
|653.699.373
|% -6,37
|
|YKBNK
|7,08
|536.746.953
|% 5,04
|
|EKGYO
|4,08
|305.404.969
|% 3,55
|
|10:49
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,2989
|18,3131
|% 0,10
|
|Euro
|18,3629
|18,3754
|% 0,24
|
|Sterlin
|20,8791
|20,9838
|% 0,28
|
|Frank
|18,9030
|19,0169
|% 0,20
|
|Riyal
|4,8535
|4,8779
|% 0,22
|
|10:49
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.672
|1.673
|-3,33
|
|Altın Gr.
|986
|986
|1,79
|
|Cumhuriyet
|6.642
|6.742
|-21,00
|
|Tam
|6.697
|6.792
|3,00
|
|Yarım
|3.263
|3.308
|2,00
|
|Çeyrek
|1.637
|1.655
|1,00
|
|Gümüş.Ons
|19,34
|19,37
|-0,20
|
|Gümüş Gr.
|11,43
|11,45
|-0,05
|
|B. Petrol
|92,73
|92,73
|0,73
|