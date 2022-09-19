***ATATP*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Duyurusu









***ATATP*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Duyurusu )İlgili Şirketler [ATATP]İlgili Fonlar []TürkçeMerkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. DuyurusuYapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarATP TİCARİ BİLGİSAYAR AĞI VE ELEKTRİK GÜÇ KAYNAKLARI ÜRETİM PAZARLAMA VE TİCARET A.Ş.'nin 15.09.2022 tarihinde başayan % 150 oranındaki bedelsiz sermaye artırım işleminde, kaydileşmiş pay senetlerinin artırım karşılıkları ilgili üyelerin müşteri alt hesaplarına 19.09.2022 tarihinde alacak kaydedilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1063812BIST