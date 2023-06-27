***ATATP* *OYYAT* *BOBET* *UNLU* *BASGZ* *SELVA* *BMSCH*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Endeks Şirketlerinde Değişiklik
27.06.2023 11:01
***ATATP******OYYAT******BOBET******UNLU******BASGZ******SELVA******BMSCH*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Endeks Şirketlerinde Değişiklik )
İlgili Şirketler [ATATP, BASGZ, BMSCH, BOBET, OYYAT, SELVA, UNLU]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Endeks Şirketlerinde Değişiklik
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Endeks Şirketlerinde Değişiklik
Açıklamalar
BIST Piyasa Değeri Ağırlıklı Pay Endeksleri Kural Seti 8.20 maddesi uyarınca, 03.07.2023 tarihinden itibaren BIST Halka Arz Endeksi kapsamında aşağıdaki değişiklikler yapılacaktır.
Endeks Şirketlerinde Değişiklik
Pay Adı Kapsamına Dahil Edildiği Endeks Kapsamından Çıkarıldığı Endeks Geçerlilik Tarihi
ATP YAZILIM XHARZ 03/07/2023
BASKENT DOGALGAZ GMYO XHARZ 03/07/2023
BMS CELIK HASIR XHARZ 03/07/2023
BOGAZICI BETON SANAYI XHARZ 03/07/2023
OYAK YATIRIM MENKUL XHARZ 03/07/2023
SELVA GIDA XHARZ 03/07/2023
UNLU YATIRIM HOLDING XHARZ 03/07/2023
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1162614
BIST