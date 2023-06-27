***ATATP* *OYYAT* *BOBET* *UNLU* *BASGZ* *SELVA* *BMSCH*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Endeks Şirketlerinde Değişiklik









***ATATP******OYYAT******BOBET******UNLU******BASGZ******SELVA******BMSCH*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Endeks Şirketlerinde Değişiklik )İlgili Şirketler [ATATP, BASGZ, BMSCH, BOBET, OYYAT, SELVA, UNLU]İlgili Fonlar []TürkçeEndeks Şirketlerinde DeğişiklikYapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiEndeks Şirketlerinde DeğişiklikAçıklamalarBIST Piyasa Değeri Ağırlıklı Pay Endeksleri Kural Seti 8.20 maddesi uyarınca, 03.07.2023 tarihinden itibaren BIST Halka Arz Endeksi kapsamında aşağıdaki değişiklikler yapılacaktır.Endeks Şirketlerinde DeğişiklikPay Adı Kapsamına Dahil Edildiği Endeks Kapsamından Çıkarıldığı Endeks Geçerlilik TarihiATP YAZILIM XHARZ 03/07/2023BASKENT DOGALGAZ GMYO XHARZ 03/07/2023BMS CELIK HASIR XHARZ 03/07/2023BOGAZICI BETON SANAYI XHARZ 03/07/2023OYAK YATIRIM MENKUL XHARZ 03/07/2023SELVA GIDA XHARZ 03/07/2023UNLU YATIRIM HOLDING XHARZ 03/07/2023http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1162614BIST