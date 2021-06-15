***ATATP* *YESIL* *EPLAS* *PEKGY* *METUR* *BMSCH*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Kamuyu Aydınlatma Platformu Duyurusu
15.06.2021 09:11
***ATATP******YESIL******EPLAS******PEKGY******METUR******BMSCH*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Kamuyu Aydınlatma Platformu Duyurusu )
İlgili Şirketler [BMSCH, ATATP, EPLAS, METUR, PEKGY, YESIL]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Kamuyu Aydınlatma Platformu Duyurusu
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri:II, No 15.1 Sayılı Özel Durumlar Tebliği'nin 12-(4). maddesi gereğince yapılan açıklama ekte yer almaktadır.
Bu açıklamanın MKK tarafından yapılıyor olması ilgili kişilerin, Tebliğ'in 12. Maddesi kapsamındaki diğer açıklama yükümlülüklerini ve sorumluluklarını ortadan kaldırmamaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/942303
BIST
10:261.452
En Yüksek
|Değişim
|: -0,13%
|| -1,91
|Açılış
|: 1.451
|
|Önceki Kapanış
|: 1.454
|
1.456
En Düşük
1.450
10:268,5403
En Yüksek
|Değişim
|: 0,84%
|| 0,0711
|Açılış
|: 8,3950
|
|Önceki Kapanış
|: 8,3850
|
8,5647
En Düşük
8,4510
10:2610,3768
En Yüksek
|Değişim
|: 1,07%
|| 0,1095
|Açılış
|: 10,1600
|
|Önceki Kapanış
|: 10,1400
|
10,3958
En Düşük
10,2523
10:26512,64
En Yüksek
|Değişim
|: 0,87%
|| 4,44
|Açılış
|: 512,64
|
|Önceki Kapanış
|: 508,20
|
514,09
En Düşük
506,11
BIST En Aktif Hisseler10:26
|EMNIS
|23,64
|444.385
|% 9,95
|
|TUREX
|10,13
|33.082.374
|% 9,04
|
|EUKYO
|6,96
|1.931.625
|% 8,24
|
|BURVA
|26,10
|2.285.334
|% 8,03
|
|VAKKO
|14,70
|31.349.936
|% 6,91
|
|TKURU
|127,80
|995.215
|% -10,00
|
|MERIT
|20,34
|513.158
|% -9,92
|
|YESIL
|2,57
|1.750.550
|% -9,82
|
|OYYAT
|23,12
|40.813.684
|% -6,70
|
|ISBIR
|6.000,00
|144.000
|% -4,67
|
|EKGYO
|2,25
|243.925.228
|% 3,21
|
|THYAO
|14,70
|185.107.506
|% 0,55
|
|KOZAL
|124,30
|122.846.362
|% 0,89
|
|GSRAY
|3,86
|121.616.904
|% -2,53
|
|GARAN
|8,33
|120.101.561
|% -0,36
|
|EKGYO
|2,25
|243.925.228
|% 3,21
|
|YKBNK
|2,23
|91.971.213
|% -0,89
|
|GSRAY
|3,86
|121.616.904
|% -2,53
|
|IHLGM
|1,23
|26.976.010
|% 1,65
|
|GARAN
|8,33
|120.101.561
|% -0,36
|
|10:26
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,5379
|8,5403
|% 0,84
|
|Euro
|10,3699
|10,3768
|% 1,07
|
|Sterlin
|12,0116
|12,0719
|% 0,85
|
|Frank
|9,4719
|9,5290
|% 1,01
|
|Riyal
|2,2697
|2,2811
|% 0,81
|
|10:26
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.867
|1.868
|1,45
|
|Altın Gr.
|512
|512
|4,05
|
|Cumhuriyet
|3.331
|3.382
|-24,00
|
|Tam
|3.318
|3.404
|-17,60
|
|Yarım
|1.604
|1.647
|-8,51
|
|Çeyrek
|804
|823
|-4,26
|
|Gümüş.Ons
|27,71
|27,74
|-0,13
|
|Gümüş Gr.
|7,60
|7,61
|0,01
|
|B. Petrol
|73,27
|73,27
|0,41
|