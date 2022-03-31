***ATAYM* *ATA*** ATA YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş.( Faaliyet Raporu (Konsolide)
31.03.2022 22:08
***ATAYM******ATA*** ATA YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş.( Faaliyet Raporu (Konsolide) )
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Faaliyet Raporu
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Açıklamalar
ATA YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş.31/12/2021 FAALİYET RAPORU
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1014815
BIST
18:052.233
En Yüksek
|Değişim
|: 0,14%
|| 3,15
|Açılış
|: 2.236
|
|Önceki Kapanış
|: 2.230
|
2.245
En Düşük
2.221
18:0514,6734
En Yüksek
|Değişim
|: 0,14%
|| 0,0203
|Açılış
|: 14,6680
|
|Önceki Kapanış
|: 14,6450
|
14,6915
En Düşük
14,5922
18:0516,2705
En Yüksek
|Değişim
|: -0,51%
|| -0,0836
|Açılış
|: 16,2300
|
|Önceki Kapanış
|: 16,3200
|
16,4149
En Düşük
16,2388
18:05915,78
En Yüksek
|Değişim
|: 0,53%
|| 4,78
|Açılış
|: 915,78
|
|Önceki Kapanış
|: 911,00
|
920,46
En Düşük
903,83
BIST En Aktif Hisseler18:05
|TURGG
|216,70
|55.716.088
|% 10,00
|
|ASUZU
|74,80
|146.750.890
|% 10,00
|
|AYCES
|72,05
|6.276.427
|% 10,00
|
|ULUSE
|113,30
|5.704.404
|% 10,00
|
|PENTA
|374,80
|47.442.112
|% 9,98
|
|GZNMI
|40,32
|242.496.306
|% -10,00
|
|ISKUR
|971.996,40
|971.996
|% -10,00
|
|CEOEM
|13,15
|164.769.202
|% -8,30
|
|ISBTR
|51.989,00
|321.817
|% -5,98
|
|SERVE
|18,83
|380.461
|% -5,38
|
|THYAO
|32,26
|4.696.844.433
|% 0,25
|
|GARAN
|12,20
|3.098.014.970
|% 0,08
|
|KRDMD
|15,30
|2.390.673.252
|% 2,34
|
|SISE
|15,21
|1.407.215.416
|% 0,53
|
|TUPRS
|214,40
|1.352.643.915
|% 3,88
|
|ODAS
|1,69
|478.478.041
|% 0,60
|
|GARAN
|12,20
|3.098.014.970
|% 0,08
|
|YKBNK
|4,08
|911.197.161
|% -0,97
|
|KARSN
|5,50
|1.150.925.811
|% 3,58
|
|KRDMD
|15,30
|2.390.673.252
|% 2,34
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,6718
|14,6734
|% 0,14
|
|Euro
|16,2453
|16,2705
|% -0,51
|
|Sterlin
|19,2263
|19,3227
|% 0,14
|
|Frank
|15,8315
|15,9269
|% 0,11
|
|Riyal
|3,8992
|3,9188
|% 0,09
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.941
|1.942
|8,64
|
|Altın Gr.
|916
|916
|5,17
|
|Cumhuriyet
|6.067
|6.159
|31,00
|
|Tam
|6.036
|6.187
|29,60
|
|Yarım
|2.917
|2.993
|14,32
|
|Çeyrek
|1.463
|1.496
|7,15
|
|Gümüş.Ons
|24,85
|24,88
|-0,01
|
|Gümüş Gr.
|11,73
|11,74
|0,01
|
|B. Petrol
|105
|105
|-6,13
|
Seans Raporu
18:05
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