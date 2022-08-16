***ATAYM* *ATA*** ATA YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş.( Faaliyet Raporu (Konsolide)
16.08.2022 18:20
***ATAYM******ATA*** ATA YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş.( Faaliyet Raporu (Konsolide) )
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Faaliyet Raporu
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Açıklamalar
ATA YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş.30/06/2022 FAALİYET RAPORU
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1056013
BIST
18:052.913
En Yüksek
|Değişim
|: 1,96%
|| 56,12
|Açılış
|: 2.862
|
|Önceki Kapanış
|: 2.857
|
2.913
En Düşük
2.773
18:0517,9633
En Yüksek
|Değişim
|: 0,03%
|| 0,0052
|Açılış
|: 18,0630
|
|Önceki Kapanış
|: 18,0160
|
17,9757
En Düşük
17,9372
18:0518,2868
En Yüksek
|Değişim
|: 0,18%
|| 0,0329
|Açılış
|: 18,3600
|
|Önceki Kapanış
|: 18,3600
|
18,3164
En Düşük
18,1866
18:051.026,21
En Yüksek
|Değişim
|: -0,16%
|| -1,60
|Açılış
|: 1.026,21
|
|Önceki Kapanış
|: 1.027,81
|
1.029,91
En Düşük
1.023,32
BIST En Aktif Hisseler18:05
|CMENT
|45,32
|2.154.222
|% 10,00
|
|MRSHL
|233,20
|46.214.811
|% 10,00
|
|CMBTN
|264,30
|55.471.010
|% 9,99
|
|TRCAS
|12,78
|58.471.809
|% 9,98
|
|INTEM
|88,15
|12.530.483
|% 9,98
|
|AGHOL
|73,85
|360.911.657
|% -9,99
|
|MANAS
|23,48
|178.394.972
|% -9,97
|
|GZNMI
|56,60
|46.285.622
|% -9,94
|
|ATEKS
|44,50
|26.693.310
|% -7,64
|
|GSRAY
|6,17
|472.936.054
|% -7,08
|
|THYAO
|67,85
|9.311.215.425
|% 6,68
|
|TUPRS
|299,90
|4.724.806.225
|% 4,31
|
|YKBNK
|5,60
|3.268.469.240
|% 2,19
|
|AKBNK
|10,58
|2.798.368.640
|% 3,52
|
|GARAN
|19,30
|2.407.692.695
|% 5,46
|
|YKBNK
|5,60
|3.268.469.240
|% 2,19
|
|EKGYO
|3,54
|1.711.627.538
|% 0,57
|
|TSKB
|3,86
|1.537.172.457
|% 9,97
|
|ISCTR
|6,18
|1.818.418.814
|% 2,83
|
|DOHOL
|4,46
|1.225.993.184
|% 1,59
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,9537
|17,9633
|% 0,03
|
|Euro
|18,2714
|18,2868
|% 0,18
|
|Sterlin
|21,6643
|21,7730
|% 0,35
|
|Frank
|18,8218
|18,9352
|% -0,44
|
|Riyal
|4,7699
|4,7938
|% 0,01
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.777
|1.777
|-2,77
|
|Altın Gr.
|1.026
|1.027
|-1,20
|
|Cumhuriyet
|6.857
|6.961
|-3,00
|
|Tam
|6.896
|6.960
|4,00
|
|Yarım
|3.360
|3.403
|2,00
|
|Çeyrek
|1.685
|1.701
|1,00
|
|Gümüş.Ons
|20,17
|20,20
|-0,09
|
|Gümüş Gr.
|11,65
|11,67
|-0,06
|
|B. Petrol
|94,02
|94,02
|-1,08
|
Seans Raporu
18:05
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-
17:59THYAO
Yüzde 6.05 oranında artışla 67.45 lira fiyatla işlem gören hissede 130, 794, 833 adet işlem
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17:58AEFES
Yüzde 5.24 oranında artışla 38.94 lira fiyatla işlem gören hissede 9, 298, 683 adet işlem
-
17:53SKBNK
Yüzde 5.93 oranında artışla 2.86 lira fiyatla işlem gören hissede 89, 170, 045 adet işlem
-
17:51FLAP
Yüzde 5.64 oranında artışla 5.62 lira fiyatla işlem gören hissede 18, 790, 208 adet işlem
-
17:50
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler ASELS, TCELL, EREGL