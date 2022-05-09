***ATAYM* *ATA*** ATA YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş.( Finansal Rapor









***ATAYM******ATA*** ATA YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıTanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler20 40.961.056 714.025 86.778 -1.216.387 2.172.067 3.043.937 2.876.229 -22.598.262 9.967.080 36.006.523 33.878.034 69.884.557Transferler9.967.080 -9.967.080Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)6.494.662 6.494.662 -2.862.985 3.631.677Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış26.486 26.486 26.486Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)543.017 543.017 543.017Dönem Sonu Bakiyeler40.961.056 714.025 86.778 -1.216.387 2.715.084 3.043.937 2.876.229 -12.604.696 6.494.662 43.070.688 31.015.049 74.085.737Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler21 40.961.056 714.025 103.927 -1.676.182 2.172.067 3.045.852 2.876.229 -13.004.106 29.051.188 64.244.056 48.435.807 112.679.863Transferler29.051.188 -29.051.188Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)10.539.350 10.539.350 9.840.769 20.380.119Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış-1.648 -184 53.117 51.286 35.471 86.757Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)Dönem Sonu Bakiyeler40.961.056 714.025 102.279 -1.676.182 2.172.067 3.045.668 2.876.229 16.100.198 10.539.350 74.834.692 58.312.046 133.146.738Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI27.094.361 -1.411.504Dönem Karı (Zararı)20.380.119 3.631.677Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)20.380.119 3.631.677Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler-7.922.659 -19.065.387Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler14,15 671.467 268.025Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili DüzeltmelerKarşılıklar İle İlgili Düzeltmeler942.162 413.891Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler20 2.041.846 814.717Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler9 -1.099.684 -400.826Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler3.636.971 -18.231.110Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler-1.515.686 -1.358.854Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler5.152.657 -16.872.256Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler-13.709.067 -2.607.907Yatırım Amaçlı Gayrimenkullerin Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler3 -14.748.000Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler6 1.038.933 -2.607.907Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler-406.795 -653.456İştiraklerin Dağıtılmamış Karları İle İlgili Düzeltmeler3 -406.795 -653.456Nakit Dışı Kalemlere İlişkin Diğer Düzeltmeler27 942.603 1.745.170Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmelerİşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler19.538.406 12.704.598Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler45.645.054 -27.099.178İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)8 45.645.054 -27.099.178Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-811.221 1.261.657İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)-811.221 1.261.657Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklardaki Azalış (Artış) İle İlgili DüzeltmelerPeşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)10 -139.319 -275.005Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-30.189.001 39.721.692İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)8,29 1.886.657 487.073İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)8 -32.075.658 39.234.619Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)-203.088 -76.533Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış) İle İlgili DüzeltmelerFaaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler2.077.679 -893.580İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)9 2.077.679 -893.580Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler3.158.302 65.545Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)ı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklara İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Net Yatırım Riskinden Korunma ile İlgili Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişikliklere İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişikliklere İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişikliklere İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılacak PaylarKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin VergilerDİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)0 0TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)20.380.119 3.631.677Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar9.840.769 -2.862.985Ana Ortaklık Payları10.539.350 6.494.662http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1027934BIST