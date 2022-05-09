***ATAYM* *ATA*** ATA YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş.( Finansal Rapor
09.05.2022 18:20
***ATAYM******ATA*** ATA YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş.( Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
20 40.961.056 714.025 86.778 -1.216.387 2.172.067 3.043.937 2.876.229 -22.598.262 9.967.080 36.006.523 33.878.034 69.884.557
Transferler
9.967.080 -9.967.080
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
6.494.662 6.494.662 -2.862.985 3.631.677
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
26.486 26.486 26.486
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
543.017 543.017 543.017
Dönem Sonu Bakiyeler
40.961.056 714.025 86.778 -1.216.387 2.715.084 3.043.937 2.876.229 -12.604.696 6.494.662 43.070.688 31.015.049 74.085.737
Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
21 40.961.056 714.025 103.927 -1.676.182 2.172.067 3.045.852 2.876.229 -13.004.106 29.051.188 64.244.056 48.435.807 112.679.863
Transferler
29.051.188 -29.051.188
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
10.539.350 10.539.350 9.840.769 20.380.119
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
-1.648 -184 53.117 51.286 35.471 86.757
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0
Dönem Sonu Bakiyeler
40.961.056 714.025 102.279 -1.676.182 2.172.067 3.045.668 2.876.229 16.100.198 10.539.350 74.834.692 58.312.046 133.146.738
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
27.094.361 -1.411.504
Dönem Karı (Zararı)
20.380.119 3.631.677
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
20.380.119 3.631.677
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
-7.922.659 -19.065.387
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
14,15 671.467 268.025
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
0
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
942.162 413.891
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
20 2.041.846 814.717
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
9 -1.099.684 -400.826
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
3.636.971 -18.231.110
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
-1.515.686 -1.358.854
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
5.152.657 -16.872.256
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
-13.709.067 -2.607.907
Yatırım Amaçlı Gayrimenkullerin Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
3 -14.748.000
Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
6 1.038.933 -2.607.907
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler
-406.795 -653.456
İştiraklerin Dağıtılmamış Karları İle İlgili Düzeltmeler
3 -406.795 -653.456
Nakit Dışı Kalemlere İlişkin Diğer Düzeltmeler
27 942.603 1.745.170
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
0
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
19.538.406 12.704.598
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
45.645.054 -27.099.178
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
8 45.645.054 -27.099.178
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-811.221 1.261.657
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
-811.221 1.261.657
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklardaki Azalış (Artış) İle İlgili Düzeltmeler
0
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
10 -139.319 -275.005
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-30.189.001 39.721.692
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
8,29 1.886.657 487.073
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
8 -32.075.658 39.234.619
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
-203.088 -76.533
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış) İle İlgili Düzeltmeler
0
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
2.077.679 -893.580
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
9 2.077.679 -893.580
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)
0
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
3.158.302 65.545
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
ı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklara İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0
Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Net Yatırım Riskinden Korunma ile İlgili Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişikliklere İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişikliklere İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişikliklere İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılacak Paylar
0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
0 0
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
20.380.119 3.631.677
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
9.840.769 -2.862.985
Ana Ortaklık Payları
10.539.350 6.494.662
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1027934
BIST