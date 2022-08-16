***ATAYM* *ATA*** ATA YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş.( Finansal Rapor









***ATAYM******ATA*** ATA YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıTanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler20 40.961.056 714.025 86.778 -1.216.387 2.172.067 3.043.937 2.876.229 -22.598.262 9.967.080 36.006.523 33.878.034 69.884.557Transferler9.967.080 -9.967.080Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)5.870.805 5.870.805 -6.282.860 -412.055Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış26.493 26.493 26.493Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)543.019 543.019 543.019Dönem Sonu Bakiyeler40.961.056 714.025 86.778 -1.216.387 2.715.086 3.043.937 2.876.229 -12.604.689 5.870.805 42.446.840 27.595.174 70.042.014Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler21 40.961.056 714.025 103.927 -1.676.182 2.172.067 3.045.852 2.876.229 -13.004.106 29.051.188 64.244.056 48.435.807 112.679.863Transferler29.051.188 -29.051.188Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)4.408.552 4.408.552 13.762.062 18.170.614Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış-1.648 -184 53.117 51.284 35.470 86.754Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)-366.258 -366.258 -366.258Dönem Sonu Bakiyeler40.961.056 714.025 102.279 -2.042.440 2.172.067 3.045.668 2.876.229 16.100.199 4.408.552 68.337.635 62.233.339 130.570.974Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI29.664.165 27.655.387Dönem Karı (Zararı)18.170.614 -412.055Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)18.170.614 -412.055Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler64.389.503 21.063.922Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler14,15 1.443.153 617.992Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili DüzeltmelerKarşılıklar İle İlgili Düzeltmeler20 1.569.840 1.054.621Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler20 2.265.146 1.054.621Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler9 -695.306Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler80.828.416 14.035.859Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler-2.862.244 -2.877.495Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler83.690.660 16.913.354Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler6 -17.782.080 2.588.181Yatırım Amaçlı Gayrimenkullerin Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler3 -22.255.750Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler6 4.473.670 2.588.181Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler3 -490.364 -662.021İştiraklerin Dağıtılmamış Karları İle İlgili Düzeltmeler3 -490.364 -662.021Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler27 -1.179.462 3.429.290Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmelerİşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-46.974.637 4.768.825Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-52.541.692 -79.959.071İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)8 -52.541.692 -79.959.071Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-5.765.014 3.551.046İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)-5.765.014 3.551.046Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklardaki Azalış (Artış) İle İlgili DüzeltmelerPeşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)10 -1.175.304 -517.567Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler5.016.637 88.491.019İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)8,29 2.915.385 2.724.689İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)8 2.101.252 85.766.330Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)-81.556 83.747Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış) İle İlgili DüzeltmelerFaaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler9 4.604.453 -7.130.638İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)9 4.604.453 -7.130.638İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler2.967.839 250.289Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)2.967.839 250.289Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları35.585.480 25.420.692Alınan Faiz2.865.768 2.902.480Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler20 -100.350 -62.907Vergi İadeleri (Ödemeleri)-8.686.733 -604.878YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI8.808.211 -23.943.276Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Satılması Sonucu Elde Edilen Nakit Girişleri-13.001.281 663.270Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları-19.971.883 -23.115.907Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit GirişleriMaddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-2.029.696 -1.332.348Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları14 -1.384.196 -167.462Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları15 -645.500 -1.164.886Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Satımından Kaynaklanan Nakit Girişleri13 44.400.000 -158.291Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları13 -588.929Verilen Nakit Avans ve BorçlarVerilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri ÖdemelerFİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-2.163.730 -3.811.629Bağlı Ortaklıklardaki Kontrolün Kaybına Yol Açmayan Şekilde Ortaklık Payları Değişmelerinden Kaynaklanan Nakit Girişleri86.758 26.493Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleriİşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışlarıİşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Satmasından Kaynaklanan Nakit GirişleriBorçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri135.500.000 60.000.000İhraç Edilen Borçlanma Araçlarından Nakit Girişleri135.500.000 60.000.000Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-115.000.000 -50.000.000İhraç Edilmiş Borçlanma Araçları Geri Ödemelerinden Nakit Çıkışları-115.000.000 -50.000.000Ödenen Faiz-21.922.268 -13.838.122Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)-828.220YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)36.308.646 -99.518NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)36.308.646 -99.518DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ5 23.977.231 24.554.598DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ5 60.285.877 24.455.080Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2022 Önceki Dönem 31.12.2021Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri5 60.288.057 23.982.936Finansal Yatırımlar6 50.541.065 22.041.755Satılmaya Hazır Finansal Varlıklar6 3.034.508 3.034.508Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar6 47.506.557 19.007.247Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılarak Ölçülen Diğer Finansal Varlıklar6 47.506.557 19.007.247Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal VarlıklarTicari Alacaklar8 459.864.467 407.322.775İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar8,30 136.254 725.482İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar8 459.728.213 406.597.293Finans Sektörü Faaliyetlerinden AlacaklarDiğer Alacaklar9 558.798 777.823İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar9 558.798 777.823Müşteri Sözleşmelerinden Doğan VarlıklarTürev AraçlarPeşin Ödenmiş Giderler10 2.451.956 1.245.940İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler10 2.451.956 1.245.940Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar11 1.008.246 35.371Diğer Dönen Varlıklar12 0 2.782.797İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar12 0 2.782.797ARA TOPLAM574.712.589 458.189.397TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR574.712.589 458.189.397DURAN VARLIKLARFinansal YatırımlarGerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal VarlıklarGerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal VarlıklarTicari AlacaklarFinans Sektörü Faaliyetlerinden AlacaklarDiğer Alacaklar9 18.610.640 12.626.601İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar9 18.610.640 12.626.601Müşteri Sözleşmelerinden Doğan VarlıklarTürev AraçlarÖzkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar3 4.283.359 3.792.995Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller13 98.579.929 120.135.250Maddi Duran Varlıklar14 1.773.240 664.383Binalar14 167.413 170.949Tesis, Makine ve Cihazlar14 99.223 33.393Mobilya ve Demirbaşlar14 1.487.733 458.162Özel Maliyetler14 18.871 1.879Kullanım Hakkı Varlıkları16 3.623.702 4.066.287Maddi Olmayan Duran Varlıklar15 2.579.323 2.566.834Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar15 2.579.323 2.566.834Peşin Ödenmiş Giderler10 99.600 130.312İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler10 99.600 130.312Ertelenmiş Vergi Varlığı27 2.128.641Diğer Duran Varlıklar12 0 160.000İlişkili Olmayan Taraflara İlişkin Diğer Duran Varlıklar12 160.000TOPLAM DURAN VARLIKLAR131.678.434 144.142.662TOPLAM VARLIKLAR706.391.023 602.332.059KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar7 246.219.776 163.951.384İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar7 246.219.776 163.951.384Diğer Kısa Vadeli Borçlanmalar7 246.219.776 163.951.384İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli BorçlanmalarUzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları7 926.437 802.948İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları7 926.437 802.948Banka Kredileri7 926.437 802.948İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli KısımlarıDiğer Finansal YükümlülüklerTicari Borçlar8 308.299.812 303.283.175İlişkili Taraflara Ticari Borçlar8,30 13.131.935 10.216.550İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar8 295.167.877 293.066.625Finans Sektörü Faaliyetlerinden BorçlarÇalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar19 1.376.749 1.458.305Diğer Borçlar9 8.576.864 4.667.717İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar9 8.576.864 4.667.717Müşteri Sözleşmelerinden Doğan YükümlülüklerTürev AraçlarErtelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü27 0 6.311.228Kısa Vadeli KarşılıklarDiğer Kısa Vadeli YükümlülüklerARA TOPLAM565.399.638 480.474.757TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER565.399.638 480.474.757UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar7 3.186.530 3.613.123İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalarİlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar7 3.186.530 3.613.123Diğer Uzun Vadeli Borçlanmalar7 3.186.530 3.613.123Diğer Finansal YükümlülüklerTicari BorçlarFinans Sektörü Faaliyetlerinden BorçlarDiğer BorçlarMüşteri Sözleşmelerinden Doğan YükümlülüklerTürev AraçlarErtelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)Uzun Vadeli Karşılıklar20 7.233.881 5.069.085Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar20 7.233.881 5.069.085Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü27 0 495.231Diğer Uzun Vadeli YükümlülüklerTOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER10.420.411 9.177.439TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER575.820.049 489.652.196ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar68.337.635 64.244.056Ödenmiş Sermaye21 40.961.056 40.961.056Sermaye Düzeltme Farkları21 714.025 714.025Paylara İlişkin Primler (İskontolar)102.279 103.926Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)-2.042.440 -1.676.181Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-2.042.440 -1.676.181Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-2.042.440 -1.676.181Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)2.172.068 2.172.066Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları)Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)21 2.172.068 2.172.066Diğer Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)21 2.172.068 2.172.066Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler21 3.045.668 3.045.852Yasal Yedekler21 3.045.668 3.045.852Diğer Yedekler2.876.229 2.876.229Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları21 16.100.198 -13.004.105Net Dönem Karı veya Zararı4.408.552 29.051.188Kontrol Gücü Olmayan Paylar62.233.339 48.435.807TOPLAM ÖZKAYNAKLAR130.570.974 112.679.863TOPLAM KAYNAKLAR706.391.023 602.332.059Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat22 1.612.410.336 246.302.963 1.121.203.995 177.923.686Satışların Maliyeti22 -1.535.025.390 -207.224.473 -1.092.231.500 -156.313.342TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)77.384.946 39.078.490 28.972.495 21.610.344BRÜT KAR (ZARAR)77.384.946 39.078.490 28.972.495 21.610.344Genel Yönetim Giderleri23,24 -44.984.536 -26.308.262 -22.796.850 -14.394.650Pazarlama Giderleri23,24 -3.960.904 -3.646.882 -2.153.321 -1.583.538Araştırma ve Geliştirme Giderleri23,24 -4.035 -2.417 -2.288 -1.450Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler25 15.053.525 8.896.620 8.569.518 834.085Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler25 -4.684.564 -1.824.213 -4.375.448 -1.759.096ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)38.804.432 16.193.336 8.214.106 4.705.695Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar3 508.339 662.021 101.546 8.563FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)39.312.771 16.855.357 8.315.652 4.714.258Finansman Giderleri26 -22.321.619 -13.838.122 -12.647.221 -7.073.870SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)16.991.152 3.017.235 -4.331.569 -2.359.612Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri1.179.462 -3.429.290 2.122.065 -1.684.120Dönem Vergi (Gideri) Geliri27 -1.367.259 -3.659.819 1.005.013 -2.343.865Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri27 2.546.721 230.529 1.117.052 659.745SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)18.170.614 -412.055 -2.209.504 -4.043.732DÖNEM KARI (ZARARI)18.170.614 -412.055 -2.209.504 -4.043.732Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar13.762.062 -6.282.860 3.921.293 -3.419.875Ana Ortaklık Payları4.408.552 5.870.805 -6.130.797 -623.857Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar-366.258 -366.258Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-430.968 -430.968Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler64.710 64.710Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri64.710 64.710Kar veya Zarar Olarak Yeniden SınıflandırılacaklarDİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)-366.258 -366.258TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)17.804.356 -412.055 -2.575.762 -4.043.732Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar13.654.645 -6.282.860 7.963.588 -3.419.875Ana Ortaklık Payları4.149.711 5.870.805 -10.539.350 -623.857http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1056012BIST