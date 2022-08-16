***ATAYM* *ATA*** ATA YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş.( Finansal Rapor
16.08.2022 18:20
***ATAYM******ATA*** ATA YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş.( Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
20 40.961.056 714.025 86.778 -1.216.387 2.172.067 3.043.937 2.876.229 -22.598.262 9.967.080 36.006.523 33.878.034 69.884.557
Transferler
9.967.080 -9.967.080
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
5.870.805 5.870.805 -6.282.860 -412.055
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
26.493 26.493 26.493
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
543.019 543.019 543.019
Dönem Sonu Bakiyeler
40.961.056 714.025 86.778 -1.216.387 2.715.086 3.043.937 2.876.229 -12.604.689 5.870.805 42.446.840 27.595.174 70.042.014
Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
21 40.961.056 714.025 103.927 -1.676.182 2.172.067 3.045.852 2.876.229 -13.004.106 29.051.188 64.244.056 48.435.807 112.679.863
Transferler
29.051.188 -29.051.188
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
4.408.552 4.408.552 13.762.062 18.170.614
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
-1.648 -184 53.117 51.284 35.470 86.754
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
-366.258 -366.258 -366.258
Dönem Sonu Bakiyeler
40.961.056 714.025 102.279 -2.042.440 2.172.067 3.045.668 2.876.229 16.100.199 4.408.552 68.337.635 62.233.339 130.570.974
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
29.664.165 27.655.387
Dönem Karı (Zararı)
18.170.614 -412.055
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
18.170.614 -412.055
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
64.389.503 21.063.922
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
14,15 1.443.153 617.992
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
0
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
20 1.569.840 1.054.621
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
20 2.265.146 1.054.621
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
9 -695.306
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
80.828.416 14.035.859
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
-2.862.244 -2.877.495
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
83.690.660 16.913.354
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
6 -17.782.080 2.588.181
Yatırım Amaçlı Gayrimenkullerin Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
3 -22.255.750
Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
6 4.473.670 2.588.181
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler
3 -490.364 -662.021
İştiraklerin Dağıtılmamış Karları İle İlgili Düzeltmeler
3 -490.364 -662.021
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
27 -1.179.462 3.429.290
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
0
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-46.974.637 4.768.825
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-52.541.692 -79.959.071
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
8 -52.541.692 -79.959.071
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-5.765.014 3.551.046
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
-5.765.014 3.551.046
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklardaki Azalış (Artış) İle İlgili Düzeltmeler
0
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
10 -1.175.304 -517.567
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
5.016.637 88.491.019
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
8,29 2.915.385 2.724.689
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
8 2.101.252 85.766.330
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
-81.556 83.747
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış) İle İlgili Düzeltmeler
0
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
9 4.604.453 -7.130.638
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
9 4.604.453 -7.130.638
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
2.967.839 250.289
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
2.967.839 250.289
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
35.585.480 25.420.692
Alınan Faiz
2.865.768 2.902.480
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
20 -100.350 -62.907
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-8.686.733 -604.878
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
8.808.211 -23.943.276
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Satılması Sonucu Elde Edilen Nakit Girişleri
-13.001.281 663.270
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları
-19.971.883 -23.115.907
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-2.029.696 -1.332.348
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
14 -1.384.196 -167.462
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
15 -645.500 -1.164.886
Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Satımından Kaynaklanan Nakit Girişleri
13 44.400.000 -158.291
Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
13 -588.929
Verilen Nakit Avans ve Borçlar
0
Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler
0
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-2.163.730 -3.811.629
Bağlı Ortaklıklardaki Kontrolün Kaybına Yol Açmayan Şekilde Ortaklık Payları Değişmelerinden Kaynaklanan Nakit Girişleri
86.758 26.493
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları
0
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Satmasından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
135.500.000 60.000.000
İhraç Edilen Borçlanma Araçlarından Nakit Girişleri
135.500.000 60.000.000
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-115.000.000 -50.000.000
İhraç Edilmiş Borçlanma Araçları Geri Ödemelerinden Nakit Çıkışları
-115.000.000 -50.000.000
Ödenen Faiz
-21.922.268 -13.838.122
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
-828.220
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
36.308.646 -99.518
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
36.308.646 -99.518
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
5 23.977.231 24.554.598
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
5 60.285.877 24.455.080
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2022 Önceki Dönem 31.12.2021
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
Varlıklar
DÖNEN VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
5 60.288.057 23.982.936
Finansal Yatırımlar
6 50.541.065 22.041.755
Satılmaya Hazır Finansal Varlıklar
6 3.034.508 3.034.508
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
6 47.506.557 19.007.247
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılarak Ölçülen Diğer Finansal Varlıklar
6 47.506.557 19.007.247
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
0
Ticari Alacaklar
8 459.864.467 407.322.775
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
8,30 136.254 725.482
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
8 459.728.213 406.597.293
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar
0
Diğer Alacaklar
9 558.798 777.823
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
9 558.798 777.823
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar
0
Türev Araçlar
0
Peşin Ödenmiş Giderler
10 2.451.956 1.245.940
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
10 2.451.956 1.245.940
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
11 1.008.246 35.371
Diğer Dönen Varlıklar
12 0 2.782.797
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
12 0 2.782.797
ARA TOPLAM
574.712.589 458.189.397
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
574.712.589 458.189.397
DURAN VARLIKLAR
Finansal Yatırımlar
0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
0
Ticari Alacaklar
0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar
0
Diğer Alacaklar
9 18.610.640 12.626.601
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
9 18.610.640 12.626.601
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar
0
Türev Araçlar
0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar
3 4.283.359 3.792.995
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
13 98.579.929 120.135.250
Maddi Duran Varlıklar
14 1.773.240 664.383
Binalar
14 167.413 170.949
Tesis, Makine ve Cihazlar
14 99.223 33.393
Mobilya ve Demirbaşlar
14 1.487.733 458.162
Özel Maliyetler
14 18.871 1.879
Kullanım Hakkı Varlıkları
16 3.623.702 4.066.287
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
15 2.579.323 2.566.834
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
15 2.579.323 2.566.834
Peşin Ödenmiş Giderler
10 99.600 130.312
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
10 99.600 130.312
Ertelenmiş Vergi Varlığı
27 2.128.641
Diğer Duran Varlıklar
12 0 160.000
İlişkili Olmayan Taraflara İlişkin Diğer Duran Varlıklar
12 160.000
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
131.678.434 144.142.662
TOPLAM VARLIKLAR
706.391.023 602.332.059
KAYNAKLAR
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Kısa Vadeli Borçlanmalar
7 246.219.776 163.951.384
İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
7 246.219.776 163.951.384
Diğer Kısa Vadeli Borçlanmalar
7 246.219.776 163.951.384
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
0
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
7 926.437 802.948
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
7 926.437 802.948
Banka Kredileri
7 926.437 802.948
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
0
Diğer Finansal Yükümlülükler
0
Ticari Borçlar
8 308.299.812 303.283.175
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
8,30 13.131.935 10.216.550
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
8 295.167.877 293.066.625
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar
0
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
19 1.376.749 1.458.305
Diğer Borçlar
9 8.576.864 4.667.717
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
9 8.576.864 4.667.717
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülükler
0
Türev Araçlar
0
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
0
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
27 0 6.311.228
Kısa Vadeli Karşılıklar
0
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
0
ARA TOPLAM
565.399.638 480.474.757
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
565.399.638 480.474.757
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Uzun Vadeli Borçlanmalar
7 3.186.530 3.613.123
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
0
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
7 3.186.530 3.613.123
Diğer Uzun Vadeli Borçlanmalar
7 3.186.530 3.613.123
Diğer Finansal Yükümlülükler
0
Ticari Borçlar
0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar
0
Diğer Borçlar
0
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülükler
0
Türev Araçlar
0
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
0
Uzun Vadeli Karşılıklar
20 7.233.881 5.069.085
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
20 7.233.881 5.069.085
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
27 0 495.231
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler
0
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
10.420.411 9.177.439
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
575.820.049 489.652.196
ÖZKAYNAKLAR
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
68.337.635 64.244.056
Ödenmiş Sermaye
21 40.961.056 40.961.056
Sermaye Düzeltme Farkları
21 714.025 714.025
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
102.279 103.926
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-2.042.440 -1.676.181
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-2.042.440 -1.676.181
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-2.042.440 -1.676.181
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
2.172.068 2.172.066
Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları)
0
Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)
21 2.172.068 2.172.066
Diğer Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)
21 2.172.068 2.172.066
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
21 3.045.668 3.045.852
Yasal Yedekler
21 3.045.668 3.045.852
Diğer Yedekler
2.876.229 2.876.229
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
21 16.100.198 -13.004.105
Net Dönem Karı veya Zararı
4.408.552 29.051.188
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
62.233.339 48.435.807
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
130.570.974 112.679.863
TOPLAM KAYNAKLAR
706.391.023 602.332.059
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Hasılat
22 1.612.410.336 246.302.963 1.121.203.995 177.923.686
Satışların Maliyeti
22 -1.535.025.390 -207.224.473 -1.092.231.500 -156.313.342
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
77.384.946 39.078.490 28.972.495 21.610.344
BRÜT KAR (ZARAR)
77.384.946 39.078.490 28.972.495 21.610.344
Genel Yönetim Giderleri
23,24 -44.984.536 -26.308.262 -22.796.850 -14.394.650
Pazarlama Giderleri
23,24 -3.960.904 -3.646.882 -2.153.321 -1.583.538
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
23,24 -4.035 -2.417 -2.288 -1.450
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
25 15.053.525 8.896.620 8.569.518 834.085
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
25 -4.684.564 -1.824.213 -4.375.448 -1.759.096
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
38.804.432 16.193.336 8.214.106 4.705.695
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar
3 508.339 662.021 101.546 8.563
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
39.312.771 16.855.357 8.315.652 4.714.258
Finansman Giderleri
26 -22.321.619 -13.838.122 -12.647.221 -7.073.870
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
16.991.152 3.017.235 -4.331.569 -2.359.612
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
1.179.462 -3.429.290 2.122.065 -1.684.120
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
27 -1.367.259 -3.659.819 1.005.013 -2.343.865
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
27 2.546.721 230.529 1.117.052 659.745
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
18.170.614 -412.055 -2.209.504 -4.043.732
DÖNEM KARI (ZARARI)
18.170.614 -412.055 -2.209.504 -4.043.732
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
13.762.062 -6.282.860 3.921.293 -3.419.875
Ana Ortaklık Payları
4.408.552 5.870.805 -6.130.797 -623.857
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-366.258 -366.258
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-430.968 -430.968
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
64.710 64.710
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
64.710 64.710
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-366.258 -366.258
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
17.804.356 -412.055 -2.575.762 -4.043.732
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
13.654.645 -6.282.860 7.963.588 -3.419.875
Ana Ortaklık Payları
4.149.711 5.870.805 -10.539.350 -623.857
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1056012
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