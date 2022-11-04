***ATAYM* *ATA*** ATA YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş.( Finansal Rapor









***ATAYM******ATA*** ATA YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıTanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler20 40.961.056 714.025 86.778 -1.216.387 2.172.067 3.043.937 2.876.229 -22.598.262 9.967.080 36.006.524 33.878.034 69.884.558Transferler9.967.080 -9.967.080 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)10.679.864 10.679.864 -9.629.031 1.050.833Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış26.493 26.493 26.493Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)543.019 543.019 543.019Dönem Sonu Bakiyeler40.961.056 714.025 86.778 -1.216.387 2.715.086 3.043.937 2.876.229 -12.604.689 10.679.864 47.255.900 24.249.003 71.504.903Cari Dönem 01.01.2022 - 30.09.2022Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler21 40.961.056 714.025 103.927 -1.676.182 2.172.067 3.045.852 2.876.229 -13.004.106 29.051.188 64.244.056 48.435.807 112.679.863Transferler29.051.188 -29.051.188Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-3.470.178 -3.470.178 19.989.214 16.519.036Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış-17.148 -1.915 370.400 351.335 369.147 720.482Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)-365.955 -365.955 -365.955Dönem Sonu Bakiyeler40.961.056 714.025 86.779 -2.042.137 2.172.067 3.043.937 2.876.229 16.417.482 -3.470.178 60.759.258 68.794.168 129.553.426Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.09.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI13.603.532 27.844.699Dönem Karı (Zararı)16.519.036 1.050.832Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)16.519.036 1.050.832Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler66.162.112 24.817.456Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler14,15 1.945.378 964.098Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili DüzeltmelerKarşılıklar İle İlgili Düzeltmeler20 3.980.889 1.251.654Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler20 2.041.059 1.251.654Genel Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler9 1.939.830Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler93.227.099 20.540.133Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler-7.177.610 -3.914.662Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler100.404.709 24.454.795Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler6 -29.340.725 -330.936Yatırım Amaçlı Gayrimenkullerin Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler3 -31.875.750 0Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler6 2.535.025 -330.936Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler-1.145.125 -1.138.803İştiraklerin Dağıtılmamış Karları İle İlgili Düzeltmeler3 -1.145.125 -1.138.803Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler27 -2.505.404 3.531.310Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmelerİşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-69.180.468 2.368.063Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-218.095 -146.855.231İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)8 -218.095 -146.855.231Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-9.700.871 1.988.602İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)-9.700.871 1.988.602Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklardaki Azalış (Artış) İle İlgili DüzeltmelerPeşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)10 -5.292.480 -188.453Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-61.416.042 158.843.345İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)8,29 -5.101.904 507.412İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)8 -56.314.138 158.335.933Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)241.209 41.039Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış) İle İlgili DüzeltmelerFaaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler9 6.650.128 -11.732.179İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)9 6.650.128 -11.732.179İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler555.683 270.940Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)555.683 270.940Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları13.500.680 28.236.351Alınan Faiz7.170.332 3.939.323Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler20 -740.558 -110.934Vergi İadeleri (Ödemeleri)-6.326.922 -4.220.041YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI33.441.574 -19.100.108Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Satılması Sonucu Elde Edilen Nakit Girişleri-14.076.490 -2.007.081Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları-12.741.167 -15.233.873Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit GirişleriMaddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkı -2.193.148 -1.695.294Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları14 -1.547.648 -188.158Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları15 -645.500 -1.507.136Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Satımından Kaynaklanan Nakit Girişleri13 63.150.000 -163.860Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları13 -697.621 0Verilen Nakit Avans ve BorçlarVerilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri ÖdemelerDiğer Nakit Girişleri (Çıkışları)FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-17.825.567 -12.412.026Bağlı Ortaklıklardaki Kontrolün Kaybına Yol Açmayan Şekilde Ortaklık Payları Değişmelerinden Kaynaklanan Nakit Girişleri720.487 26.493Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleriİşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışlarıİşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Satmasından Kaynaklanan Nakit GirişleriBorçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri135.500.000 60.038.010İhraç Edilen Borçlanma Araçlarından Nakit Girişleri135.500.000 60.038.010Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-115.000.000 -50.000.000İhraç Edilmiş Borçlanma Araçları Geri Ödemelerinden Nakit Çıkışları-115.000.000 -50.000.000Ödenen Faiz-38.217.834 -22.476.529Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)-828.220YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)29.219.539 -3.667.435NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)29.219.539 -3.667.435DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ5 23.977.231 24.554.598DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ5 53.196.770 20.887.163Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2022 Önceki Dönem 31.12.2021Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri5 53.209.752 23.982.936Finansal Yatırımlar6 46.322.472 22.041.755Satılmaya Hazır Finansal Varlıklar6 3.034.508 3.034.508Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar43.287.964 19.007.247Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılarak Ölçülen Diğer Finansal Varlıklar6 43.287.964 19.007.247Ticari Alacaklar8 407.540.870 407.322.775İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar8,30 927.654 725.482İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar8 406.613.216 406.597.293Diğer Alacaklar9 736.741 777.823İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar9 736.741 777.823Peşin Ödenmiş Giderler10 6.550.432 1.245.940İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler10 6.550.432 1.245.940Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar11 2.380.029 35.371Diğer Dönen Varlıklar12 0 2.782.797İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar12 0 2.782.797ARA TOPLAM516.740.296 458.189.397TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR516.740.296 458.189.397DURAN VARLIKLARDiğer Alacaklar9 22.368.554 12.626.601İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar9 22.368.554 12.626.601Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar3 4.938.119 3.792.995Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller13 89.558.621 120.135.250Maddi Duran Varlıklar14 1.772.680 664.383Binalar14 165.645 170.949Tesis, Makine ve Cihazlar14 121.120 33.393Mobilya ve Demirbaşlar14 1.456.203 458.162Özel Maliyetler14 29.712 1.879Kullanım Hakkı Varlıkları16 3.596.130 4.066.287Maddi Olmayan Duran Varlıklar2.268.682 2.566.834Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar15 2.268.682 2.566.834Peşin Ödenmiş Giderler118.300 130.312İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler10 118.300 130.312Ertelenmiş Vergi Varlığı27 2.121.269 0Diğer Duran Varlıklar0 160.000İlişkili Olmayan Taraflara İlişkin Diğer Duran Varlıklar12 0 160.000TOPLAM DURAN VARLIKLAR126.742.355 144.142.662TOPLAM VARLIKLAR643.482.651 602.332.059KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar246.629.159 163.951.384İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar246.629.159 163.951.384Diğer Kısa Vadeli Borçlanmalar7 246.629.159 163.951.384Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları7 1.026.146 802.948İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları7 1.026.146 802.948Banka Kredileri7 1.026.146 802.948Ticari Borçlar8 241.867.133 303.283.175İlişkili Taraflara Ticari Borçlar8,30 5.114.646 10.216.550İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar8 236.752.487 293.066.625Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar19 1.699.514 1.458.305Diğer Borçlar13.257.675 4.667.717İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar9 13.257.675 4.667.717Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü27 0 6.311.228ARA TOPLAM504.479.627 480.474.757TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER504.479.627 480.474.757UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar3.080.012 3.613.123İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar7 3.080.012 3.613.123Diğer Uzun Vadeli Borçlanmalar7 3.080.012 3.613.123Uzun Vadeli Karşılıklar20 6.369.586 5.069.085Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar20 6.369.586 5.069.085Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü27 0 495.231TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER9.449.598 9.177.439TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER513.929.225 489.652.196ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar60.759.258 64.244.056Ödenmiş Sermaye21 40.961.056 40.961.056Sermaye Düzeltme Farkları21 714.025 714.025Paylara İlişkin Primler (İskontolar)86.778 103.926Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)-2.042.137 -1.676.181Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-2.042.137 -1.676.181Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-2.042.137 -1.676.181Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)21 2.172.068 2.172.066Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)21 2.172.068 2.172.066Diğer Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)21 2.172.068 2.172.066Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler21 3.043.937 3.045.852Yasal Yedekler21 3.043.937 3.045.852Diğer Yedekler2.876.229 2.876.229Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları21 16.417.480 -13.004.105Net Dönem Karı veya Zararı-3.470.178 29.051.188Kontrol Gücü Olmayan Paylar68.794.168 48.435.807TOPLAM ÖZKAYNAKLAR129.553.426 112.679.863TOPLAM KAYNAKLAR643.482.651 602.332.059Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.09.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2022 - 30.09.2022 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2021 - 30.09.2021Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat22 3.797.487.185 494.317.973 2.185.076.849 248.015.010Satışların Maliyeti22 -3.690.193.060 -436.867.871 -2.155.167.670 -229.643.398TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)107.294.125 57.450.102 29.909.179 18.371.612BRÜT KAR (ZARAR)107.294.125 57.450.102 29.909.179 18.371.612Genel Yönetim Giderleri23,24 -74.808.476 -38.995.001 -29.823.940 -12.686.739Pazarlama Giderleri23,24 -6.454.033 -5.233.938 -2.493.129 -1.587.056Araştırma ve Geliştirme Giderleri23,24 -14.672 -5.267 -10.637 -2.850Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler25 29.065.194 12.055.052 14.011.669 3.158.432Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler25 -3.639.266 648.919 1.045.298 2.473.132ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)51.442.872 25.919.867 12.638.440 9.726.531Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar3 1.197.045 1.138.804 688.706 476.783FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)52.639.917 27.058.671 13.327.146 10.203.314Finansman Giderleri26 -38.626.285 -22.476.529 -16.304.666 -8.638.407SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)14.013.632 4.582.142 -2.977.520 1.564.907Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri2.505.404 -3.531.309 1.325.942 -102.019Dönem Vergi (Gideri) Geliri27 0 -3.761.754 1.367.259 -101.935Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri27 2.505.404 230.445 -41.317 -84SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)16.519.036 1.050.833 -1.651.578 1.462.888DÖNEM KARI (ZARARI)16.519.036 1.050.833 -1.651.578 1.462.888Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar19.989.214 -9.629.031 6.227.152 -3.346.171Ana Ortaklık Payları-3.470.178 10.679.864 -7.878.730 4.809.059Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar-473.067 -106.809Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler-473.067 -106.809Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri64.710Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi-537.777 -106.809Kar veya Zarar Olarak Yeniden SınıflandırılacaklarDİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)-473.067 -106.809TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)16.045.969 1.050.833 -1.758.387 1.462.888Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar19.774.988 -9.629.031 2.391.324 -3.346.171Ana Ortaklık Payları-3.729.019 10.679.864 -4.149.711 4.809.059http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1076927BIST