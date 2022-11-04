***ATAYM* *ATA*** ATA YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş.( Finansal Rapor
04.11.2022 18:19
***ATAYM******ATA*** ATA YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş.( Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
20 40.961.056 714.025 86.778 -1.216.387 2.172.067 3.043.937 2.876.229 -22.598.262 9.967.080 36.006.524 33.878.034 69.884.558
Transferler
9.967.080 -9.967.080 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
10.679.864 10.679.864 -9.629.031 1.050.833
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
26.493 26.493 26.493
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
543.019 543.019 543.019
Dönem Sonu Bakiyeler
40.961.056 714.025 86.778 -1.216.387 2.715.086 3.043.937 2.876.229 -12.604.689 10.679.864 47.255.900 24.249.003 71.504.903
Cari Dönem 01.01.2022 - 30.09.2022
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
21 40.961.056 714.025 103.927 -1.676.182 2.172.067 3.045.852 2.876.229 -13.004.106 29.051.188 64.244.056 48.435.807 112.679.863
Transferler
29.051.188 -29.051.188
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-3.470.178 -3.470.178 19.989.214 16.519.036
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
-17.148 -1.915 370.400 351.335 369.147 720.482
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
-365.955 -365.955 -365.955
Dönem Sonu Bakiyeler
40.961.056 714.025 86.779 -2.042.137 2.172.067 3.043.937 2.876.229 16.417.482 -3.470.178 60.759.258 68.794.168 129.553.426
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.09.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
13.603.532 27.844.699
Dönem Karı (Zararı)
16.519.036 1.050.832
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
16.519.036 1.050.832
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
66.162.112 24.817.456
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
14,15 1.945.378 964.098
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
0
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
20 3.980.889 1.251.654
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
20 2.041.059 1.251.654
Genel Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
9 1.939.830
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
93.227.099 20.540.133
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
-7.177.610 -3.914.662
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
100.404.709 24.454.795
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
6 -29.340.725 -330.936
Yatırım Amaçlı Gayrimenkullerin Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
3 -31.875.750 0
Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
6 2.535.025 -330.936
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler
-1.145.125 -1.138.803
İştiraklerin Dağıtılmamış Karları İle İlgili Düzeltmeler
3 -1.145.125 -1.138.803
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
27 -2.505.404 3.531.310
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
0
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-69.180.468 2.368.063
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-218.095 -146.855.231
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
8 -218.095 -146.855.231
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-9.700.871 1.988.602
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
-9.700.871 1.988.602
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklardaki Azalış (Artış) İle İlgili Düzeltmeler
0
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
10 -5.292.480 -188.453
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-61.416.042 158.843.345
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
8,29 -5.101.904 507.412
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
8 -56.314.138 158.335.933
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
241.209 41.039
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış) İle İlgili Düzeltmeler
0
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
9 6.650.128 -11.732.179
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
9 6.650.128 -11.732.179
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
555.683 270.940
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
555.683 270.940
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
13.500.680 28.236.351
Alınan Faiz
7.170.332 3.939.323
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
20 -740.558 -110.934
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-6.326.922 -4.220.041
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
33.441.574 -19.100.108
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Satılması Sonucu Elde Edilen Nakit Girişleri
-14.076.490 -2.007.081
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları
-12.741.167 -15.233.873
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkı -2.193.148 -1.695.294
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
14 -1.547.648 -188.158
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
15 -645.500 -1.507.136
Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Satımından Kaynaklanan Nakit Girişleri
13 63.150.000 -163.860
Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
13 -697.621 0
Verilen Nakit Avans ve Borçlar
0
Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler
0
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
0
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-17.825.567 -12.412.026
Bağlı Ortaklıklardaki Kontrolün Kaybına Yol Açmayan Şekilde Ortaklık Payları Değişmelerinden Kaynaklanan Nakit Girişleri
720.487 26.493
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları
0
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Satmasından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
135.500.000 60.038.010
İhraç Edilen Borçlanma Araçlarından Nakit Girişleri
135.500.000 60.038.010
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-115.000.000 -50.000.000
İhraç Edilmiş Borçlanma Araçları Geri Ödemelerinden Nakit Çıkışları
-115.000.000 -50.000.000
Ödenen Faiz
-38.217.834 -22.476.529
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
-828.220
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
29.219.539 -3.667.435
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
29.219.539 -3.667.435
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
5 23.977.231 24.554.598
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
5 53.196.770 20.887.163
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2022 Önceki Dönem 31.12.2021
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
Varlıklar
DÖNEN VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
5 53.209.752 23.982.936
Finansal Yatırımlar
6 46.322.472 22.041.755
Satılmaya Hazır Finansal Varlıklar
6 3.034.508 3.034.508
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
43.287.964 19.007.247
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılarak Ölçülen Diğer Finansal Varlıklar
6 43.287.964 19.007.247
Ticari Alacaklar
8 407.540.870 407.322.775
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
8,30 927.654 725.482
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
8 406.613.216 406.597.293
Diğer Alacaklar
9 736.741 777.823
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
9 736.741 777.823
Peşin Ödenmiş Giderler
10 6.550.432 1.245.940
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
10 6.550.432 1.245.940
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
11 2.380.029 35.371
Diğer Dönen Varlıklar
12 0 2.782.797
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
12 0 2.782.797
ARA TOPLAM
516.740.296 458.189.397
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
516.740.296 458.189.397
DURAN VARLIKLAR
Diğer Alacaklar
9 22.368.554 12.626.601
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
9 22.368.554 12.626.601
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar
3 4.938.119 3.792.995
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
13 89.558.621 120.135.250
Maddi Duran Varlıklar
14 1.772.680 664.383
Binalar
14 165.645 170.949
Tesis, Makine ve Cihazlar
14 121.120 33.393
Mobilya ve Demirbaşlar
14 1.456.203 458.162
Özel Maliyetler
14 29.712 1.879
Kullanım Hakkı Varlıkları
16 3.596.130 4.066.287
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
2.268.682 2.566.834
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
15 2.268.682 2.566.834
Peşin Ödenmiş Giderler
118.300 130.312
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
10 118.300 130.312
Ertelenmiş Vergi Varlığı
27 2.121.269 0
Diğer Duran Varlıklar
0 160.000
İlişkili Olmayan Taraflara İlişkin Diğer Duran Varlıklar
12 0 160.000
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
126.742.355 144.142.662
TOPLAM VARLIKLAR
643.482.651 602.332.059
KAYNAKLAR
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Kısa Vadeli Borçlanmalar
246.629.159 163.951.384
İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
246.629.159 163.951.384
Diğer Kısa Vadeli Borçlanmalar
7 246.629.159 163.951.384
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
7 1.026.146 802.948
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
7 1.026.146 802.948
Banka Kredileri
7 1.026.146 802.948
Ticari Borçlar
8 241.867.133 303.283.175
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
8,30 5.114.646 10.216.550
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
8 236.752.487 293.066.625
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
19 1.699.514 1.458.305
Diğer Borçlar
13.257.675 4.667.717
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
9 13.257.675 4.667.717
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
27 0 6.311.228
ARA TOPLAM
504.479.627 480.474.757
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
504.479.627 480.474.757
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Uzun Vadeli Borçlanmalar
3.080.012 3.613.123
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
7 3.080.012 3.613.123
Diğer Uzun Vadeli Borçlanmalar
7 3.080.012 3.613.123
Uzun Vadeli Karşılıklar
20 6.369.586 5.069.085
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
20 6.369.586 5.069.085
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
27 0 495.231
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
9.449.598 9.177.439
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
513.929.225 489.652.196
ÖZKAYNAKLAR
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
60.759.258 64.244.056
Ödenmiş Sermaye
21 40.961.056 40.961.056
Sermaye Düzeltme Farkları
21 714.025 714.025
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
86.778 103.926
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-2.042.137 -1.676.181
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-2.042.137 -1.676.181
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-2.042.137 -1.676.181
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
21 2.172.068 2.172.066
Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)
21 2.172.068 2.172.066
Diğer Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)
21 2.172.068 2.172.066
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
21 3.043.937 3.045.852
Yasal Yedekler
21 3.043.937 3.045.852
Diğer Yedekler
2.876.229 2.876.229
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
21 16.417.480 -13.004.105
Net Dönem Karı veya Zararı
-3.470.178 29.051.188
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
68.794.168 48.435.807
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
129.553.426 112.679.863
TOPLAM KAYNAKLAR
643.482.651 602.332.059
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.09.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2022 - 30.09.2022 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2021 - 30.09.2021
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Hasılat
22 3.797.487.185 494.317.973 2.185.076.849 248.015.010
Satışların Maliyeti
22 -3.690.193.060 -436.867.871 -2.155.167.670 -229.643.398
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
107.294.125 57.450.102 29.909.179 18.371.612
BRÜT KAR (ZARAR)
107.294.125 57.450.102 29.909.179 18.371.612
Genel Yönetim Giderleri
23,24 -74.808.476 -38.995.001 -29.823.940 -12.686.739
Pazarlama Giderleri
23,24 -6.454.033 -5.233.938 -2.493.129 -1.587.056
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
23,24 -14.672 -5.267 -10.637 -2.850
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
25 29.065.194 12.055.052 14.011.669 3.158.432
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
25 -3.639.266 648.919 1.045.298 2.473.132
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
51.442.872 25.919.867 12.638.440 9.726.531
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar
3 1.197.045 1.138.804 688.706 476.783
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
52.639.917 27.058.671 13.327.146 10.203.314
Finansman Giderleri
26 -38.626.285 -22.476.529 -16.304.666 -8.638.407
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
14.013.632 4.582.142 -2.977.520 1.564.907
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
2.505.404 -3.531.309 1.325.942 -102.019
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
27 0 -3.761.754 1.367.259 -101.935
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
27 2.505.404 230.445 -41.317 -84
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
16.519.036 1.050.833 -1.651.578 1.462.888
DÖNEM KARI (ZARARI)
16.519.036 1.050.833 -1.651.578 1.462.888
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
19.989.214 -9.629.031 6.227.152 -3.346.171
Ana Ortaklık Payları
-3.470.178 10.679.864 -7.878.730 4.809.059
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-473.067 -106.809
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-473.067 -106.809
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
64.710
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi
-537.777 -106.809
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-473.067 -106.809
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
16.045.969 1.050.833 -1.758.387 1.462.888
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
19.774.988 -9.629.031 2.391.324 -3.346.171
Ana Ortaklık Payları
-3.729.019 10.679.864 -4.149.711 4.809.059
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1076927
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