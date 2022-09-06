***ATAYM* *ATA*** ATA YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş.( Genel Kurul Bildirimi
06.09.2022 14:19
***ATAYM******ATA*** ATA YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş.( Genel Kurul Bildirimi )
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Türkçe
Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Karar Tarihi
01/09/2022
Genel Kurul Toplantı Türü
Olağan (Annual)
Olağan Genel Kurul Toplantısı ise Ait Olduğu Hesap Dönemi
2021
Tarih
25/08/2022
Saati
-
Adresi
-
Gündem
-
Alınan Kararlar / Görüşülen Konular
-
Genel Kurul Tescil Tarihi
01/09/2022
Açıklamalar
Ata Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş.2021 Faaliyet Yılına İlişkin Olağan Genel Kurul Toplantı tutanağı ve hazirun cetveli ektedir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1060500
BIST
14:213.399
En Yüksek
|Değişim
|: 1,20%
|| 40,44
|Açılış
|: 3.382
|
|Önceki Kapanış
|: 3.358
|
3.449
En Düşük
3.299
14:2118,2285
En Yüksek
|Değişim
|: 0,07%
|| 0,0128
|Açılış
|: 18,2680
|
|Önceki Kapanış
|: 18,2580
|
18,2311
En Düşük
18,1962
14:2118,1023
En Yüksek
|Değişim
|: 0,05%
|| 0,0090
|Açılış
|: 18,1400
|
|Önceki Kapanış
|: 18,1050
|
18,2140
En Düşük
18,0825
14:211.004,33
En Yüksek
|Değişim
|: 0,25%
|| 2,51
|Açılış
|: 1.004,33
|
|Önceki Kapanış
|: 1.001,82
|
1.011,48
En Düşük
1.001,16
BIST En Aktif Hisseler14:19
|ICBCT
|8,72
|100.668.452
|% 9,96
|
|ROYAL
|4,31
|1.085.680
|% 9,95
|
|HALKB
|10,85
|1.905.738.303
|% 9,93
|
|VKING
|7,64
|8.454.336
|% 9,93
|
|INVEO
|18,57
|239.030.840
|% 9,88
|
|COSMO
|34,92
|977.345
|% -10,00
|
|ISKUR
|850.500,00
|850.500
|% -10,00
|
|MTRKS
|38,52
|9.585.586
|% -9,96
|
|DOGUB
|9,14
|11.812.739
|% -9,95
|
|BRMEN
|3,29
|1.969.841
|% -9,86
|
|YKBNK
|8,14
|7.765.611.009
|% 0,37
|
|EREGL
|32,12
|6.634.849.472
|% 3,68
|
|EKGYO
|4,55
|5.143.380.967
|% 3,88
|
|AKBNK
|14,94
|4.983.789.462
|% 5,29
|
|SISE
|25,80
|4.136.433.931
|% 0,23
|
|EKGYO
|4,55
|5.143.380.967
|% 3,88
|
|YKBNK
|8,14
|7.765.611.009
|% 0,37
|
|ISCTR
|10,24
|3.586.371.704
|% 6,22
|
|AKBNK
|14,94
|4.983.789.462
|% 5,29
|
|KRDMD
|13,77
|3.685.954.379
|% 6,91
|
|14:19
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,2171
|18,2334
|% 0,10
|
|Euro
|18,0958
|18,1034
|% 0,06
|
|Sterlin
|21,0522
|21,1578
|% 0,60
|
|Frank
|18,5017
|18,6132
|% -0,11
|
|Riyal
|4,8351
|4,8594
|% 0,06
|
|14:19
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.713
|1.713
|2,58
|
|Altın Gr.
|1.004
|1.004
|2,45
|
|Cumhuriyet
|6.739
|6.841
|8,00
|
|Tam
|6.773
|6.840
|28,00
|
|Yarım
|3.300
|3.344
|13,00
|
|Çeyrek
|1.655
|1.674
|8,00
|
|Gümüş.Ons
|18,37
|18,40
|0,22
|
|Gümüş Gr.
|10,76
|10,78
|0,13
|
|B. Petrol
|92,63
|92,63
|-3,11
|
Seans Raporu
14:19
daha fazla
-
14:34EKGYO
Yüzde 4.11 oranında artışla 4.56 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 148, 261, 530 adet işlem
-
14:33ROYAL
Yüzde 9.95 oranında artışla 4.31 lira fiyatla işlem gören hissede 251, 898 adet işlem
-
14:32TSKB
Yüzde 6.27 oranında artışla 6.95 lira fiyatla işlem gören hissede 21, 274, 654 adet işlem
-
14:31MERKO
Yüzde 8.18 oranında artışla 4.76 lira fiyatla işlem gören hissede 9, 848, 390 adet işlem
-
14:30XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 37, 69 artarak (% 1.03 ) 3, 707