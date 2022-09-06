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***ATAYM* *ATA*** ATA YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş.( Genel Kurul Bildirimi

06.09.2022 14:19
***ATAYM* *ATA*** ATA YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş.( Genel Kurul Bildirimi


***ATAYM******ATA*** ATA YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş.( Genel Kurul Bildirimi )

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Türkçe
Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Karar Tarihi
01/09/2022
Genel Kurul Toplantı Türü
Olağan (Annual)
Olağan Genel Kurul Toplantısı ise Ait Olduğu Hesap Dönemi
2021
Tarih
25/08/2022
Saati
-
Adresi
-
Gündem
-
Alınan Kararlar / Görüşülen Konular
-
Genel Kurul Tescil Tarihi
01/09/2022
Açıklamalar

Ata Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş.2021 Faaliyet Yılına İlişkin Olağan Genel Kurul Toplantı tutanağı ve hazirun cetveli ektedir.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1060500


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ROYAL 4,31 1.085.680 % 9,95  
HALKB 10,85 1.905.738.303 % 9,93  
VKING 7,64 8.454.336 % 9,93  
INVEO 18,57 239.030.840 % 9,88  
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Riyal 4,8351 4,8594 % 0,06  
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14:19 Alış Satış %  
Altın Ons 1.713 1.713 2,58  
Altın Gr. 1.004 1.004 2,45  
Cumhuriyet 6.739 6.841 8,00  
Tam 6.773 6.840 28,00  
Yarım 3.300 3.344 13,00  
Çeyrek 1.655 1.674 8,00  
Gümüş.Ons 18,37 18,40 0,22  
Gümüş Gr. 10,76 10,78 0,13  
B. Petrol 92,63 92,63 -3,11  
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