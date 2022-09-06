***ATAYM* *ATA*** ATA YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş.( Genel Kurul Bildirimi









***ATAYM******ATA*** ATA YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş.( Genel Kurul Bildirimi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeGenel Kurul İşlemlerine İlişkin BildirimYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiKarar Tarihi01/09/2022Genel Kurul Toplantı TürüOlağan (Annual)Olağan Genel Kurul Toplantısı ise Ait Olduğu Hesap Dönemi2021Tarih25/08/2022SaatiAdresiGündemAlınan Kararlar / Görüşülen KonularGenel Kurul Tescil Tarihi01/09/2022AçıklamalarAta Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş.2021 Faaliyet Yılına İlişkin Olağan Genel Kurul Toplantı tutanağı ve hazirun cetveli ektedir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1060500BIST