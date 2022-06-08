***ATAYM* *ATA*** ATA YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş.( İhraç Belgesi
08.06.2022 10:36
***ATAYM******ATA*** ATA YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş.( İhraç Belgesi )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
İhraç Belgesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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08.06.2022
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin 90.000.000 TL tutarındaki ihraç tavanı kapsamında ihraç edeceği Tahvil/Finansman Bonoların yurt içinde halka arz edilmeksizin, nitelikli yatırımcılara satışına ilişkin İhraç Belgesi, Sermaye Piyasası Kurulu tarafından 02.06.2022 tarihinde onaylanmıştır. Başvuru Formu ve onaylı İhraç Belgesi ektedir. Saygılarmızla.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1035650
BIST
10:432.671
En Yüksek
|Değişim
|: 0,86%
|| 22,69
|Açılış
|: 2.659
|
|Önceki Kapanış
|: 2.648
|
2.685
En Düşük
2.659
10:4317,1056
En Yüksek
|Değişim
|: 2,10%
|| 0,3514
|Açılış
|: 16,8000
|
|Önceki Kapanış
|: 16,5950
|
17,1089
En Düşük
16,7519
10:4318,3654
En Yüksek
|Değişim
|: 2,18%
|| 0,3921
|Açılış
|: 17,9250
|
|Önceki Kapanış
|: 17,7600
|
18,3654
En Düşük
17,8912
10:431.015,76
En Yüksek
|Değişim
|: 1,80%
|| 17,93
|Açılış
|: 1.015,76
|
|Önceki Kapanış
|: 997,83
|
1.017,22
En Düşük
997,20
BIST En Aktif Hisseler10:41
|EMKEL
|2,55
|16.231.575
|% 7,14
|
|ULUUN
|21,98
|144.513.690
|% 6,70
|
|FONET
|11,77
|16.117.167
|% 6,42
|
|FADE
|6,84
|21.172.972
|% 6,21
|
|HATEK
|7,81
|10.374.014
|% 5,92
|
|RYGYO
|4,49
|9.363.914
|% -9,29
|
|DAGHL
|29,98
|600.889
|% -8,09
|
|RYSAS
|8,38
|37.864.577
|% -7,61
|
|BRMEN
|1,76
|54.101
|% -6,88
|
|TETMT
|246,50
|9.217.522
|% -6,24
|
|THYAO
|49,54
|1.626.217.879
|% 2,23
|
|SISE
|23,28
|933.206.185
|% 0,87
|
|KRDMD
|15,53
|724.075.247
|% 2,71
|
|EREGL
|35,56
|569.820.477
|% 2,48
|
|SAHOL
|21,30
|473.092.248
|% 0,57
|
|SEGYO
|1,27
|184.933.049
|% 4,96
|
|DOHOL
|4,29
|243.562.824
|% 0,94
|
|EKGYO
|2,86
|145.077.959
|% 0,70
|
|KRDMD
|15,53
|724.075.247
|% 2,71
|
|YKBNK
|4,84
|212.855.611
|% -0,82
|
|10:41
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,0893
|17,0956
|% 2,04
|
|Euro
|18,3061
|18,3476
|% 2,08
|
|Sterlin
|21,3910
|21,4983
|% 1,73
|
|Frank
|17,4389
|17,5440
|% 1,65
|
|Riyal
|4,5402
|4,5629
|% 1,96
|
|10:41
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.850
|1.851
|-1,67
|
|Altın Gr.
|1.016
|1.016
|18,50
|
|Cumhuriyet
|6.652
|6.752
|91,00
|
|Tam
|6.620
|6.784
|92,93
|
|Yarım
|3.199
|3.282
|44,95
|
|Çeyrek
|1.605
|1.641
|22,47
|
|Gümüş.Ons
|22,12
|22,14
|-0,10
|
|Gümüş Gr.
|12,14
|12,16
|0,16
|
|B. Petrol
|121
|121
|0,56
|
Seans Raporu
10:41
daha fazla
-
10:56XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 31, 76 artarak (% 1.08 ) 2, 966
-
10:56
İşlem hacmi en yüksek ilk üç hisse THYAO, SISE, KRDMD
-
10:56XU100
Endeks 2, 675 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 1 üstünde . İşlem hacmi 11, 259.00 milyon TL de
-
10:56TUKAS
Yüzde 5.26 oranında artışla 12.60 lira fiyatla işlem gören hissede 6, 123, 089 adet işlem
-
10:55EMKEL
Yüzde 7.98 oranında artışla 2.57 lira fiyatla işlem gören hissede 6, 434, 991 adet işlem