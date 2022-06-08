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***ATAYM* *ATA*** ATA YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş.( İhraç Belgesi

08.06.2022 10:36
***ATAYM* *ATA*** ATA YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş.( İhraç Belgesi


***ATAYM******ATA*** ATA YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş.( İhraç Belgesi )

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Türkçe
İhraç Belgesi

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
08.06.2022
Bildirim İçeriği

Açıklamalar

Şirketimizin 90.000.000 TL tutarındaki ihraç tavanı kapsamında ihraç edeceği Tahvil/Finansman Bonoların yurt içinde halka arz edilmeksizin, nitelikli yatırımcılara satışına ilişkin İhraç Belgesi, Sermaye Piyasası Kurulu tarafından 02.06.2022 tarihinde onaylanmıştır. Başvuru Formu ve onaylı İhraç Belgesi ektedir. Saygılarmızla.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1035650


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ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
EMKEL 2,55 16.231.575 % 7,14  
ULUUN 21,98 144.513.690 % 6,70  
FONET 11,77 16.117.167 % 6,42  
FADE 6,84 21.172.972 % 6,21  
HATEK 7,81 10.374.014 % 5,92  
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10:41 Alış Satış %  
Dolar 17,0893 17,0956 % 2,04  
Euro 18,3061 18,3476 % 2,08  
Sterlin 21,3910 21,4983 % 1,73  
Frank 17,4389 17,5440 % 1,65  
Riyal 4,5402 4,5629 % 1,96  
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10:41 Alış Satış %  
Altın Ons 1.850 1.851 -1,67  
Altın Gr. 1.016 1.016 18,50  
Cumhuriyet 6.652 6.752 91,00  
Tam 6.620 6.784 92,93  
Yarım 3.199 3.282 44,95  
Çeyrek 1.605 1.641 22,47  
Gümüş.Ons 22,12 22,14 -0,10  
Gümüş Gr. 12,14 12,16 0,16  
B. Petrol 121 121 0,56  
Seans Raporu 10:41
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