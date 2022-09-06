***ATAYM* *ATA*** ATA YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş.( İhraç Belgesi
06.09.2022 14:19
***ATAYM******ATA*** ATA YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş.( İhraç Belgesi )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
İhraç Belgesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
06.09.2022
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin 70.000.000 TL tutarındaki ihraç tavanı kapsamında ihraç edeceği Tahvil/Finansman Bonoların yurt içinde halka arz edilmeksizin, nitelikli yatırımcılara satışına ilişkin İhraç Belgesi, Sermaye Piyasası Kurulu tarafından 01.09.2022 tarihinde onaylanmıştır. Başvuru Formu ve onaylı İhraç Belgesi ektedir. Saygılarmızla.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1060499
BIST
15:343.385
En Yüksek
|Değişim
|: 0,80%
|| 27,03
|Açılış
|: 3.382
|
|Önceki Kapanış
|: 3.358
|
3.449
En Düşük
3.299
15:3418,2372
En Yüksek
|Değişim
|: 0,12%
|| 0,0215
|Açılış
|: 18,2800
|
|Önceki Kapanış
|: 18,2580
|
18,2372
En Düşük
18,1962
15:3418,0906
En Yüksek
|Değişim
|: -0,01%
|| -0,0027
|Açılış
|: 18,1250
|
|Önceki Kapanış
|: 18,1050
|
18,2140
En Düşük
18,0763
15:341.002,84
En Yüksek
|Değişim
|: 0,10%
|| 1,02
|Açılış
|: 1.002,84
|
|Önceki Kapanış
|: 1.001,82
|
1.011,48
En Düşük
1.001,16
BIST En Aktif Hisseler15:31
|FADE
|9,90
|152.853.995
|% 10,00
|
|INVEO
|18,59
|248.212.987
|% 10,00
|
|ICBCT
|8,72
|101.541.786
|% 9,96
|
|ROYAL
|4,31
|1.085.680
|% 9,95
|
|KONYA
|1.458,40
|119.537.499
|% 9,94
|
|COSMO
|34,92
|977.345
|% -10,00
|
|ISKUR
|850.500,00
|850.500
|% -10,00
|
|MTRKS
|38,52
|9.717.710
|% -9,96
|
|DOGUB
|9,14
|11.905.601
|% -9,95
|
|BRMEN
|3,29
|1.969.841
|% -9,86
|
|YKBNK
|8,24
|11.182.417.123
|% 1,60
|
|EREGL
|32,06
|7.248.322.053
|% 3,49
|
|AKBNK
|15,32
|6.123.198.085
|% 7,96
|
|EKGYO
|4,56
|5.680.670.648
|% 4,11
|
|THYAO
|74,90
|4.670.313.536
|% -0,33
|
|YKBNK
|8,24
|11.182.417.123
|% 1,60
|
|EKGYO
|4,56
|5.680.670.648
|% 4,11
|
|ISCTR
|10,29
|4.229.349.442
|% 6,74
|
|AKBNK
|15,32
|6.123.198.085
|% 7,96
|
|KRDMD
|13,73
|3.972.779.709
|% 6,60
|
|15:31
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,2234
|18,2294
|% 0,08
|
|Euro
|18,0952
|18,1022
|% 0,05
|
|Sterlin
|21,0097
|21,1150
|% 0,40
|
|Frank
|18,4814
|18,5927
|% -0,22
|
|Riyal
|4,8346
|4,8589
|% 0,05
|
|15:31
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.713
|1.713
|2,94
|
|Altın Gr.
|1.004
|1.004
|2,26
|
|Cumhuriyet
|6.746
|6.848
|15,00
|
|Tam
|6.774
|6.841
|29,00
|
|Yarım
|3.300
|3.344
|13,00
|
|Çeyrek
|1.655
|1.675
|9,00
|
|Gümüş.Ons
|18,29
|18,31
|0,14
|
|Gümüş Gr.
|10,76
|10,78
|0,13
|
|B. Petrol
|93,19
|93,19
|-2,55
|
Seans Raporu
15:31
daha fazla
-
15:45XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 48, 84 artarak (% 1.33 ) 3, 718
-
15:45
Adet bazında en çok işlem gören ilk 3 hisse senedi YKBNK, EKGYO, ISCTR
-
15:45XU100
Endeks 3, 398 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 1, 17 üstünde . İşlem hacmi 90, 041.00 milyon TL de
-
15:45CMBTN
Yüzde 5.42 oranında artışla 293.90 lira fiyatla işlem gören hissede 141, 312 adet işlem
-
15:41ZRGYO
Yüzde 9.87 oranında artışla 4.12 lira fiyatla işlem gören hissede 21, 501, 516 adet işlem