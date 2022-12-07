***ATAYM* *ATA*** ATA YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş.( İhraç Belgesi









***ATAYM******ATA*** ATA YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş.( İhraç Belgesi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []Türkçeİhraç BelgesiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Evet (Yes)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi06/12/2022Bildirim İçeriğiAçıklamalarTahvil /Finansman Bonosu İhracına İlişkin SPK Onayı ve başvuru formu ektedir.Saygılarımızla,Ata Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1085079BIST