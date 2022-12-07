***ATAYM* *ATA*** ATA YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş.( İhraç Belgesi
07.12.2022 09:51
***ATAYM******ATA*** ATA YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş.( İhraç Belgesi )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
İhraç Belgesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Evet (Yes)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
06/12/2022
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Tahvil /Finansman Bonosu İhracına İlişkin SPK Onayı ve başvuru formu ektedir.
Saygılarımızla,
Ata Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1085079
BIST
11:074.994
En Yüksek
|Değişim
|: -0,12%
|| -6,05
|Açılış
|: 5.002
|
|Önceki Kapanış
|: 5.000
|
5.015
En Düşük
4.971
11:0718,6439
En Yüksek
|Değişim
|: 0,05%
|| 0,0091
|Açılış
|: 18,7450
|
|Önceki Kapanış
|: 18,7450
|
18,6469
En Düşük
18,6020
11:0719,4988
En Yüksek
|Değişim
|: -0,07%
|| -0,0135
|Açılış
|: 19,7000
|
|Önceki Kapanış
|: 19,7600
|
19,5282
En Düşük
19,4674
11:071.062,38
En Yüksek
|Değişim
|: 0,09%
|| 0,99
|Açılış
|: 1.062,38
|
|Önceki Kapanış
|: 1.061,39
|
1.064,17
En Düşük
1.059,41
BIST En Aktif Hisseler11:07
|YESIL
|4,40
|56.135.885
|% 10,00
|
|BIOEN
|21,34
|123.250.661
|% 10,00
|
|EMNIS
|71,65
|4.314.405
|% 9,98
|
|OZSUB
|14,93
|12.500.292
|% 9,94
|
|ERCB
|122,90
|13.117.240
|% 9,93
|
|AZTEK
|31,94
|59.529.303
|% -8,22
|
|PEKGY
|3,10
|53.083.189
|% -6,91
|
|VKING
|12,00
|14.712
|% -6,90
|
|PRDGS
|12,56
|17.694.535
|% -6,34
|
|SASA
|107,80
|336.907.543
|% -4,77
|
|KRDMD
|17,02
|2.975.481.093
|% -3,84
|
|THYAO
|137,60
|2.384.123.917
|% 1,47
|
|PETKM
|18,61
|1.736.536.868
|% 3,39
|
|ASELS
|50,60
|1.352.020.062
|% 3,18
|
|EREGL
|42,26
|865.840.960
|% -0,75
|
|KRDMD
|17,02
|2.975.481.093
|% -3,84
|
|PETKM
|18,61
|1.736.536.868
|% 3,39
|
|EKGYO
|7,31
|625.570.263
|% 0,97
|
|TSKB
|4,01
|254.094.866
|% 0,75
|
|ISCTR
|10,35
|628.053.391
|% 1,37
|
|11:07
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,6370
|18,6439
|% 0,05
|
|Euro
|19,4842
|19,4988
|% -0,07
|
|Sterlin
|22,5452
|22,6582
|% 0,00
|
|Frank
|19,7153
|19,8341
|% 0,07
|
|Riyal
|4,9425
|4,9673
|% 0,03
|
|11:07
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.772
|1.772
|0,41
|
|Altın Gr.
|1.063
|1.063
|1,31
|
|Cumhuriyet
|7.135
|7.243
|-44,00
|
|Tam
|7.154
|7.207
|7,00
|
|Yarım
|3.464
|3.523
|3,00
|
|Çeyrek
|1.737
|1.761
|1,00
|
|Gümüş.Ons
|22,26
|22,29
|0,08
|
|Gümüş Gr.
|13,35
|13,37
|0,06
|
|B. Petrol
|79,39
|79,39
|0,04
|