***ATAYM* *ATA*** ATA YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim
07.06.2022 11:26
***ATAYM******ATA*** ATA YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi Tahvil /Finansman Bonosu İhracına İlişkin SPK Onayı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yetkili Organ Karar Tarihi 02.06.2022
İhraç Tavanı Tutarı 90.000.000
Para Birimi TRY
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
SPK Başvuru Tarihi 28.04.2022
SPK Başvuru Sonucu ONAY
SPK Onay Tarihi 02.06.2022
Ek Açıklamalar
Şirketimizin 90.000.000 TL tutarındaki ihraç tavanı kapsamında ihraç edeceği Tahvil/Finansman Bonoların yurt içinde halka arz edilmeksizin, nitelikli yatırımcılara satışına ilişkin İhraç Belgesi, Sermaye Piyasası Kurulu tarafından 02.06.2022 tarihinde onaylanmıştır. Başvuru Formu ve onaylı İhraç Belgesi ektedir. Saygılarmızla.
Eklenen Dökümanlar
EK: 1 basvuru_formu.pdf
EK: 2 İhraç Belgesi Spk.pdf
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1035165
BIST
13:342.644
En Yüksek
|Değişim
|: -0,17%
|| -4,52
|Açılış
|: 2.651
|
|Önceki Kapanış
|: 2.648
|
2.656
En Düşük
2.633
13:3416,7541
En Yüksek
|Değişim
|: 1,09%
|| 0,1807
|Açılış
|: 16,7820
|
|Önceki Kapanış
|: 16,5950
|
16,7569
En Düşük
16,5644
13:3417,9713
En Yüksek
|Değişim
|: 1,30%
|| 0,2298
|Açılış
|: 17,9100
|
|Önceki Kapanış
|: 17,7600
|
17,9870
En Düşük
17,7366
13:34995,01
En Yüksek
|Değişim
|: 1,45%
|| 14,25
|Açılış
|: 995,01
|
|Önceki Kapanış
|: 980,76
|
995,91
En Düşük
980,78
BIST En Aktif Hisseler13:32
|MARTI
|1,40
|30.465.885
|% 40,00
|
|INTEM
|62,70
|22.591.935
|% 10,00
|
|RYSAS
|9,07
|38.155.388
|% 9,94
|
|TETMT
|279,50
|39.558.619
|% 8,97
|
|CEMTS
|31,92
|132.787.619
|% 8,94
|
|MZHLD
|71,95
|7.606.698
|% -9,95
|
|TOASO
|74,00
|1.150.172.503
|% -6,03
|
|KUYAS
|6,89
|38.502.075
|% -4,83
|
|COSMO
|8,94
|37.330
|% -4,79
|
|PINSU
|5,13
|32.489.807
|% -3,75
|
|THYAO
|48,28
|2.179.481.941
|% 0,88
|
|SASA
|44,96
|1.610.800.224
|% 1,54
|
|TOASO
|74,00
|1.150.172.503
|% -6,03
|
|KARSN
|7,37
|1.140.665.166
|% 1,66
|
|SAHOL
|21,28
|993.567.354
|% 1,62
|
|ODAS
|3,06
|643.508.057
|% 2,00
|
|KARSN
|7,37
|1.140.665.166
|% 1,66
|
|EKGYO
|2,88
|388.839.567
|% 0,35
|
|YKBNK
|4,92
|555.312.752
|% -1,20
|
|TSKB
|2,41
|259.814.757
|% 3,43
|
|13:32
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|16,7369
|16,7506
|% 1,07
|
|Euro
|17,9038
|17,9317
|% 1,07
|
|Sterlin
|20,8856
|20,9903
|% 0,95
|
|Frank
|17,0602
|17,1629
|% 0,41
|
|Riyal
|4,4487
|4,4710
|% 1,06
|
|13:32
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.848
|1.848
|6,98
|
|Altın Gr.
|994
|994
|13,47
|
|Cumhuriyet
|6.631
|6.731
|70,00
|
|Tam
|6.598
|6.765
|73,19
|
|Yarım
|3.189
|3.272
|35,41
|
|Çeyrek
|1.600
|1.636
|17,70
|
|Gümüş.Ons
|22,02
|22,05
|-0,04
|
|Gümüş Gr.
|11,83
|11,85
|0,08
|
|B. Petrol
|119
|119
|-0,27
|