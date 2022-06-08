***ATAYM* *ATA*** ATA YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim









***ATAYM******ATA*** ATA YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Tahvil /Finansman Bonosu İhracına İlişkin SPK OnayıYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYetkili Organ Karar Tarihi 02.06.2022İhraç Tavanı Tutarı 90.000.000Para Birimi TRYİhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma AracıSatış Türü Nitelikli Yatırımcıya SatışYurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçiSPK Başvuru Tarihi 28.04.2022SPK Başvuru Sonucu ONAYSPK Onay Tarihi 02.06.2022İhraç Tavanı Son Geçerlilik Tarihi 02.06.2023Ek AçıklamalarŞirketimizin 90.000.000 TL tutarındaki ihraç tavanı kapsamında ihraç edeceği Tahvil/Finansman Bonoların yurt içinde halka arz edilmeksizin, nitelikli yatırımcılara satışına ilişkin İhraç Belgesi, Sermaye Piyasası Kurulu tarafından 02.06.2022 tarihinde onaylanmıştır. Başvuru Formu ve onaylı İhraç Belgesi ektedir. Saygılarmızla.Eklenen DökümanlarEK: 1 basvuru_formu.pdfEK: 2 İhraç Belgesi Spk.pdfhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1035649BIST