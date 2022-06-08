***ATAYM* *ATA*** ATA YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim
08.06.2022 10:36
***ATAYM******ATA*** ATA YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi Tahvil /Finansman Bonosu İhracına İlişkin SPK Onayı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yetkili Organ Karar Tarihi 02.06.2022
İhraç Tavanı Tutarı 90.000.000
Para Birimi TRY
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
SPK Başvuru Tarihi 28.04.2022
SPK Başvuru Sonucu ONAY
SPK Onay Tarihi 02.06.2022
İhraç Tavanı Son Geçerlilik Tarihi 02.06.2023
Ek Açıklamalar
Şirketimizin 90.000.000 TL tutarındaki ihraç tavanı kapsamında ihraç edeceği Tahvil/Finansman Bonoların yurt içinde halka arz edilmeksizin, nitelikli yatırımcılara satışına ilişkin İhraç Belgesi, Sermaye Piyasası Kurulu tarafından 02.06.2022 tarihinde onaylanmıştır. Başvuru Formu ve onaylı İhraç Belgesi ektedir. Saygılarmızla.
Eklenen Dökümanlar
EK: 1 basvuru_formu.pdf
EK: 2 İhraç Belgesi Spk.pdf
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1035649
BIST
10:372.671
En Yüksek
|Değişim
|: 0,86%
|| 22,88
|Açılış
|: 2.659
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|Önceki Kapanış
|: 2.648
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2.685
En Düşük
2.659
10:3717,0997
En Yüksek
|Değişim
|: 2,06%
|| 0,3455
|Açılış
|: 16,8000
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|Önceki Kapanış
|: 16,5950
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17,1089
En Düşük
16,7519
10:3718,3479
En Yüksek
|Değişim
|: 2,08%
|| 0,3746
|Açılış
|: 17,9250
|
|Önceki Kapanış
|: 17,7600
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18,3479
En Düşük
17,8912
10:371.015,38
En Yüksek
|Değişim
|: 1,76%
|| 17,55
|Açılış
|: 1.015,38
|
|Önceki Kapanış
|: 997,83
|
1.017,22
En Düşük
997,20
BIST En Aktif Hisseler10:35
|ULUUN
|22,00
|133.140.907
|% 6,80
|
|SEGYO
|1,29
|172.902.846
|% 6,61
|
|FADE
|6,86
|15.138.288
|% 6,52
|
|FONET
|11,78
|14.799.377
|% 6,51
|
|HATEK
|7,81
|9.651.651
|% 5,92
|
|RYSAS
|8,19
|25.621.458
|% -9,70
|
|RYGYO
|4,49
|9.363.914
|% -9,29
|
|DAGHL
|29,98
|600.889
|% -8,09
|
|TETMT
|248,90
|8.456.390
|% -5,33
|
|TIRE
|19,70
|5.082.929
|% -4,92
|
|THYAO
|49,40
|1.512.637.710
|% 1,94
|
|SISE
|23,08
|836.765.371
|% 0,00
|
|SAHOL
|21,30
|428.297.966
|% 0,57
|
|PETKM
|10,50
|418.877.439
|% 0,96
|
|SASA
|44,14
|385.888.501
|% 1,52
|
|SEGYO
|1,29
|172.902.846
|% 6,61
|
|EKGYO
|2,87
|134.392.248
|% 1,06
|
|PETKM
|10,50
|418.877.439
|% 0,96
|
|ODAS
|3,06
|110.834.213
|% 2,00
|
|SISE
|23,08
|836.765.371
|% 0,00
|
|10:35
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,0823
|17,0963
|% 2,04
|
|Euro
|18,2971
|18,3376
|% 2,03
|
|Sterlin
|21,3722
|21,4794
|% 1,64
|
|Frank
|17,4200
|17,5250
|% 1,54
|
|Riyal
|4,5329
|4,5557
|% 1,79
|
|10:35
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.850
|1.850
|-2,33
|
|Altın Gr.
|1.015
|1.015
|17,34
|
|Cumhuriyet
|6.652
|6.752
|91,00
|
|Tam
|6.620
|6.784
|92,93
|
|Yarım
|3.199
|3.282
|44,95
|
|Çeyrek
|1.605
|1.641
|22,47
|
|Gümüş.Ons
|22,12
|22,15
|-0,09
|
|Gümüş Gr.
|12,14
|12,15
|0,16
|
|B. Petrol
|121
|121
|0,29
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Seans Raporu
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