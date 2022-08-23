***ATAYM* *ATA*** ATA YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim
23.08.2022 10:07
***ATAYM******ATA*** ATA YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi Tahvil/Finansman Bonosuna İhracına İlişkin YK Kararı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yetkili Organ Karar Tarihi 18.07.2022
İhraç Tavanı Tutarı 70.000.000
Para Birimi TRY
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
Ek Açıklamalar
Tahvil/Finansman Bonosuna İhracına İlişkin YK Kararı
Eklenen Dökümanlar
EK: 1 tahvil_ihraci_yk_karari (1).pdf
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1057687
BIST
10:273.088
En Yüksek
|Değişim
|: 0,84%
|| 25,74
|Açılış
|: 3.070
|
|Önceki Kapanış
|: 3.062
|
3.095
En Düşük
3.070
10:2718,1281
En Yüksek
|Değişim
|: 0,35%
|| 0,0629
|Açılış
|: 18,2300
|
|Önceki Kapanış
|: 18,2200
|
18,1281
En Düşük
18,0210
10:2718,0423
En Yüksek
|Değişim
|: 0,35%
|| 0,0636
|Açılış
|: 18,1800
|
|Önceki Kapanış
|: 18,2850
|
18,0423
En Düşük
17,9383
10:271.011,65
En Yüksek
|Değişim
|: 0,40%
|| 4,02
|Açılış
|: 1.011,65
|
|Önceki Kapanış
|: 1.007,64
|
1.012,90
En Düşük
1.005,49
BIST En Aktif Hisseler10:26
|BFREN
|1.306,80
|10.303.661
|% 10,00
|
|SNPAM
|12,10
|565.881
|% 10,00
|
|HKTM
|16,10
|1.743.501
|% 9,97
|
|DMSAS
|8,98
|33.210.240
|% 7,93
|
|CMBTN
|344,50
|18.481.875
|% 6,52
|
|DIRIT
|4,15
|40.247
|% -3,49
|
|EKIZ
|10,55
|203.953
|% -3,21
|
|BALAT
|11,50
|25.300
|% -3,12
|
|KGYO
|18,28
|2.560.296
|% -2,77
|
|OYLUM
|3,73
|9.454.198
|% -2,61
|
|THYAO
|68,80
|875.321.492
|% 1,55
|
|SISE
|25,70
|390.417.842
|% 1,26
|
|ASELS
|26,06
|352.642.319
|% 1,01
|
|PETKM
|12,06
|343.474.254
|% 0,75
|
|EKGYO
|3,94
|329.519.009
|% 1,55
|
|EKGYO
|3,94
|329.519.009
|% 1,55
|
|ALBRK
|2,22
|131.850.681
|% 6,22
|
|YKBNK
|5,87
|298.799.274
|% 1,38
|
|IHLAS
|0,61
|25.821.601
|% 1,67
|
|ISCTR
|7,65
|287.231.951
|% 2,55
|
|10:26
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,1229
|18,1283
|% 0,35
|
|Euro
|18,0040
|18,0140
|% 0,20
|
|Sterlin
|21,2277
|21,3342
|% 0,26
|
|Frank
|18,7036
|18,8163
|% 0,33
|
|Riyal
|4,8106
|4,8347
|% 0,40
|
|10:26
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.735
|1.736
|-0,86
|
|Altın Gr.
|1.012
|1.012
|4,07
|
|Cumhuriyet
|6.771
|6.873
|-56,00
|
|Tam
|6.817
|6.876
|-6,00
|
|Yarım
|3.322
|3.362
|-3,00
|
|Çeyrek
|1.666
|1.680
|-2,00
|
|Gümüş.Ons
|18,93
|18,95
|-0,05
|
|Gümüş Gr.
|11,04
|11,06
|0,03
|
|B. Petrol
|97,48
|97,48
|1,00
|
Seans Raporu
10:26
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10:40
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