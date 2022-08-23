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***ATAYM* *ATA*** ATA YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim

23.08.2022 10:07
***ATAYM* *ATA*** ATA YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim


***ATAYM******ATA*** ATA YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi Tahvil/Finansman Bonosuna İhracına İlişkin YK Kararı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Yetkili Organ Karar Tarihi 18.07.2022
İhraç Tavanı Tutarı 70.000.000
Para Birimi TRY
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi

Ek Açıklamalar
Tahvil/Finansman Bonosuna İhracına İlişkin YK Kararı
Eklenen Dökümanlar
EK: 1 tahvil_ihraci_yk_karari (1).pdf






http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1057687


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ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
BFREN 1.306,80 10.303.661 % 10,00  
SNPAM 12,10 565.881 % 10,00  
HKTM 16,10 1.743.501 % 9,97  
DMSAS 8,98 33.210.240 % 7,93  
CMBTN 344,50 18.481.875 % 6,52  
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10:26 Alış Satış %  
Dolar 18,1229 18,1283 % 0,35  
Euro 18,0040 18,0140 % 0,20  
Sterlin 21,2277 21,3342 % 0,26  
Frank 18,7036 18,8163 % 0,33  
Riyal 4,8106 4,8347 % 0,40  
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10:26 Alış Satış %  
Altın Ons 1.735 1.736 -0,86  
Altın Gr. 1.012 1.012 4,07  
Cumhuriyet 6.771 6.873 -56,00  
Tam 6.817 6.876 -6,00  
Yarım 3.322 3.362 -3,00  
Çeyrek 1.666 1.680 -2,00  
Gümüş.Ons 18,93 18,95 -0,05  
Gümüş Gr. 11,04 11,06 0,03  
B. Petrol 97,48 97,48 1,00  
Seans Raporu 10:26
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