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***ATAYM* *ATA*** ATA YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim

07.09.2022 09:20
***ATAYM* *ATA*** ATA YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim


***ATAYM******ATA*** ATA YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi Tahvil /Finansman Bonosu İhracına İlişkin SPK Onayı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Yetkili Organ Karar Tarihi 01.09.2022
İhraç Tavanı Tutarı 70.000.000
Para Birimi TRY
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
SPK Başvuru Sonucu ONAY
SPK Onay Tarihi 01.09.2022

Eklenen Dökümanlar
EK: 1 İhraç Belgesi Spk.pdf
EK: 2 Başvuru Formu 24082022.pdf






http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1060832


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YYAPI 1,16 12.713.545 % 0,00  
PEGYO 2,14 5.596.959 % 0,00  
KNFRT 11,90 76.849.109 % 0,00  
KLMSN 14,05 46.052.289 % 0,00  
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Altın Gr. 994 994 -3,12  
Cumhuriyet 6.740 6.842 9,00  
Tam 6.733 6.827 -13,00  
Yarım 3.281 3.333 -6,00  
Çeyrek 1.645 1.669 -3,00  
Gümüş.Ons 18,02 18,04 0,02  
Gümüş Gr. 10,55 10,56 -0,01  
B. Petrol 91,46 91,46 -1,37  
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