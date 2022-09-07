***ATAYM* *ATA*** ATA YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim
07.09.2022 09:20
***ATAYM******ATA*** ATA YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi Tahvil /Finansman Bonosu İhracına İlişkin SPK Onayı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yetkili Organ Karar Tarihi 01.09.2022
İhraç Tavanı Tutarı 70.000.000
Para Birimi TRY
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
SPK Başvuru Sonucu ONAY
SPK Onay Tarihi 01.09.2022
Eklenen Dökümanlar
EK: 1 İhraç Belgesi Spk.pdf
EK: 2 Başvuru Formu 24082022.pdf
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1060832
BIST
18:103.391
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,00
|Açılış
|: 3.382
|
|Önceki Kapanış
|: 3.391
|
3.449
En Düşük
3.299
18:1018,2365
En Yüksek
|Değişim
|: 0,01%
|| 0,0021
|Açılış
|: 18,2980
|
|Önceki Kapanış
|: 18,2580
|
18,2567
En Düşük
18,2124
18:1018,0606
En Yüksek
|Değişim
|: 0,05%
|| 0,0093
|Açılış
|: 18,0700
|
|Önceki Kapanış
|: 18,1050
|
18,0897
En Düşük
18,0019
18:10994,69
En Yüksek
|Değişim
|: -0,27%
|| -2,69
|Açılış
|: 994,69
|
|Önceki Kapanış
|: 997,38
|
999,08
En Düşük
991,11
BIST En Aktif Hisseler18:10
|YYAPI
|1,16
|12.713.545
|% 0,00
|
|PEGYO
|2,14
|5.596.959
|% 0,00
|
|KNFRT
|11,90
|76.849.109
|% 0,00
|
|KLMSN
|14,05
|46.052.289
|% 0,00
|
|KONYA
|1.419,70
|198.645.541
|% 0,00
|
|YYAPI
|1,16
|12.713.545
|% 0,00
|
|PEGYO
|2,14
|5.596.959
|% 0,00
|
|KNFRT
|11,90
|76.849.109
|% 0,00
|
|KLMSN
|14,05
|46.052.289
|% 0,00
|
|KONYA
|1.419,70
|198.645.541
|% 0,00
|
|YKBNK
|8,28
|17.808.934.738
|% 0,00
|
|EREGL
|31,78
|9.727.045.113
|% 0,00
|
|GARAN
|25,88
|8.088.767.336
|% 0,00
|
|AKBNK
|15,57
|7.677.326.227
|% 0,00
|
|EKGYO
|4,51
|7.582.959.683
|% 0,00
|
|YKBNK
|8,28
|17.808.934.738
|% 0,00
|
|EKGYO
|4,51
|7.582.959.683
|% 0,00
|
|ISCTR
|10,53
|6.294.532.865
|% 0,00
|
|AKBNK
|15,57
|7.677.326.227
|% 0,00
|
|KRDMD
|13,69
|5.513.919.369
|% 0,00
|
|18:10
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,2314
|18,2365
|% 0,01
|
|Euro
|18,0492
|18,0606
|% 0,05
|
|Sterlin
|20,8670
|20,9716
|% -0,32
|
|Frank
|18,4454
|18,5565
|% 0,03
|
|Riyal
|4,8379
|4,8622
|% 0,06
|
|18:10
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.697
|1.698
|-4,83
|
|Altın Gr.
|994
|994
|-3,12
|
|Cumhuriyet
|6.740
|6.842
|9,00
|
|Tam
|6.733
|6.827
|-13,00
|
|Yarım
|3.281
|3.333
|-6,00
|
|Çeyrek
|1.645
|1.669
|-3,00
|
|Gümüş.Ons
|18,02
|18,04
|0,02
|
|Gümüş Gr.
|10,55
|10,56
|-0,01
|
|B. Petrol
|91,46
|91,46
|-1,37
|
Seans Raporu
18:10
daha fazla
-
17:59AYGAZ
Yüzde 7.43 oranında artışla 49.76 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 861, 996 adet işlem
-
17:58MERKO
Yüzde 5.45 oranında artışla 4.64 lira fiyatla işlem gören hissede 15, 252, 553 adet işlem
-
17:56TSKB
Yüzde 6.57 oranında artışla 6.97 lira fiyatla işlem gören hissede 28, 486, 029 adet işlem
-
17:55XU100
Endeks 3, 413 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 1, 61 üstünde . İşlem hacmi 115, 639.00 milyon TL de
-
17:53TKNSA
Yüzde 6.76 oranında artışla 11.84 lira fiyatla işlem gören hissede 21, 286, 544 adet işlem