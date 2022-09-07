***ATAYM* *ATA*** ATA YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim
07.09.2022 13:16
***ATAYM******ATA*** ATA YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi Tahvil /Finansman Bonosu İhracına İlişkin SPK Onayı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yetkili Organ Karar Tarihi 01.09.2022
İhraç Tavanı Tutarı 70.000.000
Para Birimi TRY
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
SPK Başvuru Sonucu ONAY
SPK Onay Tarihi 01.09.2022
İhraç Tavanı Son Geçerlilik Tarihi 01.09.2023
Eklenen Dökümanlar
EK: 1 İhraç Belgesi Spk.pdf
EK: 2 Başvuru Formu 24082022.pdf
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1060978
BIST
14:563.404
En Yüksek
|Değişim
|: 0,39%
|| 13,08
|Açılış
|: 3.402
|
|Önceki Kapanış
|: 3.391
|
3.424
En Düşük
3.338
14:5618,2478
En Yüksek
|Değişim
|: 0,07%
|| 0,0134
|Açılış
|: 18,3620
|
|Önceki Kapanış
|: 18,2980
|
18,2567
En Düşük
18,2124
14:5618,0405
En Yüksek
|Değişim
|: -0,06%
|| -0,0108
|Açılış
|: 18,1500
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|Önceki Kapanış
|: 18,0700
|
18,1194
En Düşük
18,0019
14:56997,90
En Yüksek
|Değişim
|: 0,05%
|| 0,52
|Açılış
|: 997,90
|
|Önceki Kapanış
|: 997,38
|
1.000,98
En Düşük
991,11
BIST En Aktif Hisseler14:54
|ORGE
|12,98
|54.105.710
|% 10,00
|
|BRKO
|2,31
|3.030.736
|% 10,00
|
|DESA
|23,14
|19.843.881
|% 9,98
|
|ROYAL
|4,74
|4.366.872
|% 9,98
|
|DOGUB
|10,05
|14.003.365
|% 9,96
|
|AYEN
|26,56
|165.559.188
|% -9,97
|
|MTRKS
|34,68
|8.738.077
|% -9,97
|
|ALKA
|66,05
|51.411.288
|% -6,38
|
|QNBFB
|43,28
|211.434
|% -6,28
|
|FADE
|9,29
|163.167.414
|% -6,16
|
|YKBNK
|8,07
|5.747.686.514
|% -2,54
|
|AKBNK
|15,12
|4.775.945.452
|% -2,89
|
|EKGYO
|4,93
|4.462.136.041
|% 9,31
|
|THYAO
|73,95
|3.815.107.355
|% 0,41
|
|SISE
|26,18
|3.319.802.312
|% 2,51
|
|EKGYO
|4,93
|4.462.136.041
|% 9,31
|
|YKBNK
|8,07
|5.747.686.514
|% -2,54
|
|AKBNK
|15,12
|4.775.945.452
|% -2,89
|
|ISCTR
|10,36
|2.805.719.801
|% -1,61
|
|VAKBN
|10,76
|2.247.620.797
|% 6,75
|
|14:54
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,2329
|18,2400
|% 0,03
|
|Euro
|18,0258
|18,0314
|% -0,11
|
|Sterlin
|20,7766
|20,8808
|% -0,75
|
|Frank
|18,4274
|18,5384
|% -0,07
|
|Riyal
|4,8383
|4,8626
|% 0,07
|
|14:54
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.701
|1.701
|-1,04
|
|Altın Gr.
|999
|999
|1,42
|
|Cumhuriyet
|6.728
|6.829
|-13,00
|
|Tam
|6.766
|6.854
|14,00
|
|Yarım
|3.297
|3.348
|9,00
|
|Çeyrek
|1.653
|1.676
|4,00
|
|Gümüş.Ons
|18,09
|18,12
|0,09
|
|Gümüş Gr.
|10,63
|10,64
|0,07
|
|B. Petrol
|92,61
|92,61
|-0,22
|
Seans Raporu
14:54
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