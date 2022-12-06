***ATAYM* *ATA*** ATA YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim
06.12.2022 14:19
***ATAYM******ATA*** ATA YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi Tahvil /Finansman Bonosu İhracına İlişkin SPK Onayı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yetkili Organ Karar Tarihi 02.12.2022
İhraç Tavanı Tutarı 135.000.000
Para Birimi TRY
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
SPK Başvuru Sonucu ONAY
SPK Onay Tarihi 02.12.2022
İhraç Tavanı Son Geçerlilik Tarihi 02.12.2023
Eklenen Dökümanlar
EK: 1 İhraç Belgesi Onaylı.pdf
EK: 2 Başvuru Formu Güncel.pdf
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1084763
BIST
15:344.997
En Yüksek
|Değişim
|: 0,80%
|| 39,54
|Açılış
|: 4.947
|
|Önceki Kapanış
|: 4.958
|
5.033
En Düşük
4.910
15:3418,6377
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| -0,0004
|Açılış
|: 18,7350
|
|Önceki Kapanış
|: 18,7150
|
18,7010
En Düşük
18,6015
15:3419,6185
En Yüksek
|Değişim
|: 0,36%
|| 0,0697
|Açılış
|: 19,7200
|
|Önceki Kapanış
|: 19,7600
|
19,6388
En Düşük
19,5215
15:341.066,83
En Yüksek
|Değişim
|: 0,76%
|| 8,02
|Açılış
|: 1.066,83
|
|Önceki Kapanış
|: 1.058,82
|
1.067,06
En Düşük
1.058,07
BIST En Aktif Hisseler15:32
|BARMA
|122,10
|32.227.196
|% 10,00
|
|KSTUR
|348,00
|792.210
|% 9,99
|
|BALAT
|15,97
|3.469.658
|% 9,99
|
|RALYH
|33,72
|86.439.104
|% 9,98
|
|VKING
|12,89
|820.691
|% 9,98
|
|PEKGY
|3,33
|313.326.738
|% -10,00
|
|ALFAS
|199,30
|383.929.804
|% -9,98
|
|EUREN
|75,40
|1.153.833.768
|% -9,97
|
|YESIL
|4,00
|11.278.548
|% -9,91
|
|ROYAL
|6,88
|1.367.385
|% -8,75
|
|KRDMD
|17,19
|10.308.384.938
|% 5,91
|
|THYAO
|135,60
|7.073.228.840
|% -2,16
|
|EREGL
|42,58
|5.380.798.364
|% 0,33
|
|SISE
|40,26
|3.931.488.495
|% 4,19
|
|AKBNK
|16,29
|3.411.875.258
|% 0,06
|
|KRDMD
|17,19
|10.308.384.938
|% 5,91
|
|EKGYO
|7,31
|1.997.282.777
|% 0,55
|
|ADESE
|1,81
|413.201.826
|% -2,16
|
|AKBNK
|16,29
|3.411.875.258
|% 0,06
|
|ISCTR
|10,26
|1.903.770.437
|% 1,08
|
|15:32
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,6316
|18,6393
|% 0,01
|
|Euro
|19,6102
|19,6163
|% 0,35
|
|Sterlin
|22,7221
|22,8361
|% 0,43
|
|Frank
|19,7643
|19,8834
|% 0,44
|
|Riyal
|4,9403
|4,9650
|% -0,05
|
|15:32
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.780
|1.780
|13,29
|
|Altın Gr.
|1.067
|1.067
|8,02
|
|Cumhuriyet
|7.138
|7.246
|-41,00
|
|Tam
|7.178
|7.226
|58,00
|
|Yarım
|3.476
|3.533
|28,00
|
|Çeyrek
|1.743
|1.766
|14,00
|
|Gümüş.Ons
|22,57
|22,60
|0,37
|
|Gümüş Gr.
|13,52
|13,55
|0,23
|
|B. Petrol
|81,67
|81,67
|-1,01
|
Seans Raporu
15:32
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15:47KRDMD
Yüzde 5.85 oranında artışla 17.18 lira fiyatla işlem gören hissede 603, 147, 830 adet işlem
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15:46XU100
Endeks 4, 994 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 73 üstünde . İşlem hacmi 82, 937.00 milyon TL de
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15:46DYOBY
Yüzde 6.63 oranında artışla 28.62 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 702, 204 adet işlem
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15:44RALYH
Yüzde 9.98 oranında artışla 33.72 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 657, 056 adet işlem
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15:43HKTM
Yüzde 7.24 oranında artışla 81.50 lira fiyatla işlem gören hissede 716, 708 adet işlem