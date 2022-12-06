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***ATAYM* *ATA*** ATA YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim

06.12.2022 14:19
***ATAYM* *ATA*** ATA YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim


***ATAYM******ATA*** ATA YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi Tahvil /Finansman Bonosu İhracına İlişkin SPK Onayı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Yetkili Organ Karar Tarihi 02.12.2022
İhraç Tavanı Tutarı 135.000.000
Para Birimi TRY
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
SPK Başvuru Sonucu ONAY
SPK Onay Tarihi 02.12.2022
İhraç Tavanı Son Geçerlilik Tarihi 02.12.2023

Eklenen Dökümanlar
EK: 1 İhraç Belgesi Onaylı.pdf
EK: 2 Başvuru Formu Güncel.pdf






http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1084763


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ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
BARMA 122,10 32.227.196 % 10,00  
KSTUR 348,00 792.210 % 9,99  
BALAT 15,97 3.469.658 % 9,99  
RALYH 33,72 86.439.104 % 9,98  
VKING 12,89 820.691 % 9,98  
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Sterlin 22,7221 22,8361 % 0,43  
Frank 19,7643 19,8834 % 0,44  
Riyal 4,9403 4,9650 % -0,05  
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15:32 Alış Satış %  
Altın Ons 1.780 1.780 13,29  
Altın Gr. 1.067 1.067 8,02  
Cumhuriyet 7.138 7.246 -41,00  
Tam 7.178 7.226 58,00  
Yarım 3.476 3.533 28,00  
Çeyrek 1.743 1.766 14,00  
Gümüş.Ons 22,57 22,60 0,37  
Gümüş Gr. 13,52 13,55 0,23  
B. Petrol 81,67 81,67 -1,01  
Seans Raporu 15:32
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