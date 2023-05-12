***ATAYM* *ATA*** ATA YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim
12.05.2023 12:15
***ATAYM******ATA*** ATA YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi Tahvil /Finansman Bonosu İhracına İlişkin SPK Onayı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Düzeltme Nedeni İhraç Tavanı Son Geçerlilik Tarihi eklenmiştir.
Yetkili Organ Karar Tarihi 08.05.2023
İhraç Tavanı Tutarı 65.000.000
Para Birimi TRY
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
SPK Başvuru Sonucu ONAY
SPK Onay Tarihi 05.05.2023
İhraç Tavanı Son Geçerlilik Tarihi 05.05.2024
Ek Açıklamalar
Tahvil /Finansman Bonosu İhracına İlişkin SPK Onayı
Eklenen Dökümanlar
EK: 1 BAŞVURU FORMU.pdf
EK: 2 İhraç Belgesi Onaylı.pdf
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1150769
BIST
13:574.840
En Yüksek
|Değişim
|: -0,17%
|| -8,34
|Açılış
|: 4.897
|
|Önceki Kapanış
|: 4.848
|
4.983
En Düşük
4.775
13:5719,6022
En Yüksek
|Değişim
|: 0,28%
|| 0,0555
|Açılış
|: 21,3000
|
|Önceki Kapanış
|: 21,5000
|
19,7397
En Düşük
19,4216
13:5721,4220
En Yüksek
|Değişim
|: 0,27%
|| 0,0584
|Açılış
|: 23,1000
|
|Önceki Kapanış
|: 23,4500
|
21,7511
En Düşük
21,3407
13:571.263,34
En Yüksek
|Değişim
|: -0,25%
|| -3,14
|Açılış
|: 1.263,34
|
|Önceki Kapanış
|: 1.266,48
|
1.278,93
En Düşük
1.258,31
BIST En Aktif Hisseler13:57
|AVHOL
|25,54
|28.656.876
|% 9,99
|
|IMASM
|24,12
|53.682.760
|% 9,14
|
|LUKSK
|69,75
|6.095.965
|% 7,39
|
|CCOLA
|290,10
|400.782.888
|% 6,46
|
|OZRDN
|14,86
|22.969.011
|% 6,37
|
|CUSAN
|14,57
|40.416.336
|% -8,25
|
|OTTO
|89,30
|345.494
|% -7,27
|
|BOBET
|18,53
|92.136.081
|% -6,79
|
|PAMEL
|163,80
|39.844.090
|% -5,97
|
|DIRIT
|5,36
|81.880
|% -5,96
|
|ISCTR
|14,62
|4.763.659.792
|% 3,69
|
|KCHOL
|98,90
|3.501.101.912
|% 2,38
|
|THYAO
|133,70
|3.285.825.635
|% -1,91
|
|YKBNK
|12,10
|2.315.237.894
|% 4,94
|
|TUPRS
|72,00
|2.172.896.749
|% 0,70
|
|ISCTR
|14,62
|4.763.659.792
|% 3,69
|
|YKBNK
|12,10
|2.315.237.894
|% 4,94
|
|EKGYO
|5,95
|1.030.840.053
|% 0,34
|
|SKBNK
|2,44
|253.049.904
|% 0,00
|
|TSKB
|4,45
|382.715.999
|% -1,33
|
|13:57
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|19,5820
|19,6022
|% 0,28
|
|Euro
|21,4006
|21,4220
|% 0,27
|
|Sterlin
|24,4958
|24,6186
|% 0,46
|
|Frank
|21,8503
|21,9820
|% 0,35
|
|Riyal
|5,2085
|5,2347
|% 0,24
|
|13:57
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|2.004
|2.004
|-10,91
|
|Altın Gr.
|1.264
|1.264
|-2,69
|
|Cumhuriyet
|9.428
|9.568
|-88,00
|
|Tam
|9.373
|9.652
|-119,85
|
|Yarım
|4.592
|4.778
|-86,00
|
|Çeyrek
|2.289
|2.374
|-51,00
|
|Gümüş.Ons
|23,81
|23,84
|-0,36
|
|Gümüş Gr.
|15,03
|15,05
|-0,16
|
|B. Petrol
|75,17
|75,17
|0,19
|