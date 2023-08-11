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***ATAYM* *ATA*** ATA YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim

11.08.2023 17:52
***ATAYM* *ATA*** ATA YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim


***ATAYM******ATA*** ATA YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi Tahvil /Finansman Bonosu İhracına İlişkin SPK Onayı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Yetkili Organ Karar Tarihi 10.08.2023
İhraç Tavanı Tutarı 150.000.000
Para Birimi TRY
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
SPK Başvuru Sonucu ONAY
SPK Onay Tarihi 09.08.2023
İhraç Tavanı Son Geçerlilik Tarihi 09.08.2024

Ek Açıklamalar
Tahvil /Finansman Bonosu İhracına İlişkin SPK Onayı
Eklenen Dökümanlar
EK: 1 İhraç Belgesi Onaylı.pdf
EK: 2 BAŞVURU FORMU.pdf






http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1184589


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18:05 Alış Satış %  
Altın Ons 1.915 1.915 2,79  
Altın Gr. 1.665 1.665 2,91  
Cumhuriyet 11.381 11.553 0,00  
Tam 11.103 11.206 18,00  
Yarım 5.560 5.629 9,00  
Çeyrek 2.780 2.814 4,00  
Gümüş.Ons 22,67 22,69 -0,02  
Gümüş Gr. 19,71 19,73 -0,02  
B. Petrol 87,19 87,19 0,79  
Seans Raporu 18:05
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