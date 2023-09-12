***ATAYM* *ATA*** ATA YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim
12.09.2023 13:23
***ATAYM******ATA*** ATA YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi Tahvil/Finansman Bonosuna İhracına İlişkin YK Kararı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yetkili Organ Karar Tarihi 12.09.2023
İhraç Tavanı Tutarı 130.000.000
Para Birimi TRY
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
SPK Başvuru Tarihi 12.09.2023
Ek Açıklamalar
Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulunun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.
Eklenen Dökümanlar
EK: 1 Tahvil İhracı Yk Kararı.pdf
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1194127
BIST