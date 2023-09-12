***ATAYM* *ATA*** ATA YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim









***ATAYM******ATA*** ATA YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Tahvil/Finansman Bonosuna İhracına İlişkin YK KararıYapılan Açıklama Güncelleme mi ? HayırYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYetkili Organ Karar Tarihi 12.09.2023İhraç Tavanı Tutarı 130.000.000Para Birimi TRYİhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma AracıSatış Türü Nitelikli Yatırımcıya SatışYurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçiSPK Başvuru Tarihi 12.09.2023Ek AçıklamalarYukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulunun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.Eklenen DökümanlarEK: 1 Tahvil İhracı Yk Kararı.pdfhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1194127BIST