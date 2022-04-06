***ATAYM* *ATA*** ATA YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi
06.04.2022 12:30
***ATAYM******ATA*** ATA YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi )
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Kredi Derecelendirmesi
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
SAHA Kurumsal Yönetim ve Kredi Derecelendirme Hizmetleri A.Ş., Ata Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş.'nin uzun vadeli (TR) ulusal kredi notunu A ve kısa vadeli (TR) ulusal kredi notunu A1, görünümü ise stabil olarak teyit etmiştir. İlgili rapor ekte yer almaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1016336
BIST
12:552.333
En Yüksek
|Değişim
|: 0,27%
|| 6,30
|Açılış
|: 2.328
|
|Önceki Kapanış
|: 2.326
|
2.348
En Düşük
2.323
12:5514,7445
En Yüksek
|Değişim
|: 0,21%
|| 0,0315
|Açılış
|: 14,7400
|
|Önceki Kapanış
|: 14,7150
|
14,7466
En Düşük
14,7016
12:5516,0924
En Yüksek
|Değişim
|: 0,23%
|| 0,0367
|Açılış
|: 16,0850
|
|Önceki Kapanış
|: 16,1400
|
16,1142
En Düşük
16,0198
12:55914,40
En Yüksek
|Değişim
|: 0,38%
|| 3,45
|Açılış
|: 914,40
|
|Önceki Kapanış
|: 910,95
|
916,44
En Düşük
907,30
BIST En Aktif Hisseler12:55
|KONKA
|15,09
|110.527.338
|% 9,99
|
|DOAS
|70,05
|53.066.478
|% 9,97
|
|AYGAZ
|32,72
|94.663.640
|% 9,95
|
|ARMDA
|94,45
|11.886.708
|% 9,95
|
|ULUSE
|165,70
|7.439.203
|% 9,95
|
|SANEL
|5,13
|467.287
|% -10,00
|
|SERVE
|18,00
|62.946
|% -10,00
|
|LIDER
|17,80
|155.916.698
|% -4,56
|
|CEOEM
|11,40
|31.418.972
|% -4,04
|
|NTHOL
|10,78
|37.052.041
|% -3,58
|
|THYAO
|34,86
|2.013.382.992
|% 1,04
|
|PETKM
|9,96
|1.449.922.396
|% 2,15
|
|ASELS
|25,80
|1.226.590.607
|% -0,85
|
|TUPRS
|243,10
|940.411.968
|% 0,87
|
|KOZAL
|156,90
|910.069.457
|% 0,51
|
|ODAS
|2,01
|623.847.099
|% 5,24
|
|EKGYO
|2,58
|562.686.462
|% -0,39
|
|PETKM
|9,96
|1.449.922.396
|% 2,15
|
|YKBNK
|4,19
|338.527.621
|% -0,48
|
|DOHOL
|3,47
|260.952.124
|% 0,00
|
|12:55
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,7397
|14,7445
|% 0,21
|
|Euro
|16,0807
|16,0924
|% 0,23
|
|Sterlin
|19,2474
|19,3439
|% 0,27
|
|Frank
|15,7358
|15,8306
|% -0,30
|
|Riyal
|3,9183
|3,9379
|% 0,09
|
|12:55
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.929
|1.929
|5,51
|
|Altın Gr.
|914
|915
|3,58
|
|Cumhuriyet
|6.064
|6.155
|-26,00
|
|Tam
|6.034
|6.185
|-28,50
|
|Yarım
|2.917
|2.992
|-13,78
|
|Çeyrek
|1.463
|1.496
|-6,89
|
|Gümüş.Ons
|24,38
|24,42
|0,07
|
|Gümüş Gr.
|11,55
|11,56
|0,03
|
|B. Petrol
|108
|108
|1,45
|