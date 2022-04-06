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***ATAYM* *ATA*** ATA YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi

06.04.2022 12:30
***ATAYM* *ATA*** ATA YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi


***ATAYM******ATA*** ATA YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi )

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Türkçe
Kredi Derecelendirmesi

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Açıklamalar

SAHA Kurumsal Yönetim ve Kredi Derecelendirme Hizmetleri A.Ş., Ata Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş.'nin uzun vadeli (TR) ulusal kredi notunu A ve kısa vadeli (TR) ulusal kredi notunu  A1, görünümü ise stabil olarak teyit etmiştir. İlgili rapor ekte yer almaktadır.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1016336


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KONKA 15,09 110.527.338 % 9,99  
DOAS 70,05 53.066.478 % 9,97  
AYGAZ 32,72 94.663.640 % 9,95  
ARMDA 94,45 11.886.708 % 9,95  
ULUSE 165,70 7.439.203 % 9,95  
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Cumhuriyet 6.064 6.155 -26,00  
Tam 6.034 6.185 -28,50  
Yarım 2.917 2.992 -13,78  
Çeyrek 1.463 1.496 -6,89  
Gümüş.Ons 24,38 24,42 0,07  
Gümüş Gr. 11,55 11,56 0,03  
B. Petrol 108 108 1,45  
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