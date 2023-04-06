***ATAYM* *ATA*** ATA YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi









***ATAYM******ATA*** ATA YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeKredi DerecelendirmesiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarSAHA Kurumsal Yönetim ve Kredi Derecelendirme Hizmetleri A.Ş., Ata Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş.'nin uzun vadeli (TR) ulusal kredi notunu A ve kısa vadeli (TR) ulusal kredi notunu A1, görünümü ise stabil olarak teyit etmiştir. İlgili rapor ekte yer almaktadır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1132335BIST