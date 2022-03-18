***ATAYM* *ATA*** ATA YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
18.03.2022 13:10
***ATAYM******ATA*** ATA YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin 100.000.000 TL tutarındaki ihraç tavanı kapsamında ihraç edeceği Tahvil/Finansman Bonoların yurt içinde halka arz edilmeksizin, nitelikli yatırımcılara satışına ilişkin İhraç Belgesi, Sermaye Piyasası Kurulu tarafından 10.03.2022 tarihinde onaylanmıştır.
Başvuru Formu ve onaylı İhraç Belgesi ektedir.
Saygılarmızla.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1011347
BIST
13:182.142
En Yüksek
|Değişim
|: 0,41%
|| 8,82
|Açılış
|: 2.141
|
|Önceki Kapanış
|: 2.134
|
2.149
En Düşük
2.136
13:1814,8051
En Yüksek
|Değişim
|: 0,70%
|| 0,1033
|Açılış
|: 14,7800
|
|Önceki Kapanış
|: 14,7000
|
14,8054
En Düşük
14,6600
13:1816,3631
En Yüksek
|Değişim
|: 0,23%
|| 0,0376
|Açılış
|: 16,3400
|
|Önceki Kapanış
|: 16,2800
|
16,4202
En Düşük
16,2818
13:18920,36
En Yüksek
|Değişim
|: 0,35%
|| 3,16
|Açılış
|: 920,36
|
|Önceki Kapanış
|: 917,19
|
921,20
En Düşük
911,68
BIST En Aktif Hisseler13:18
|PENTA
|381,10
|41.826.311
|% 9,99
|
|EMNIS
|22,90
|236.328
|% 9,67
|
|CMBTN
|224,00
|30.653.860
|% 8,58
|
|EUHOL
|3,19
|41.326.339
|% 6,69
|
|EGGUB
|215,80
|32.900.055
|% 6,41
|
|PKENT
|354,00
|24.453.386
|% -9,99
|
|ORCAY
|19,68
|119.314.649
|% -5,38
|
|GARFA
|12,33
|2.462.210
|% -5,30
|
|OYLUM
|4,81
|3.080.835
|% -4,37
|
|MAALT
|237,50
|11.087.553
|% -4,04
|
|THYAO
|28,04
|1.623.027.262
|% 0,65
|
|EREGL
|35,96
|1.049.197.053
|% 0,56
|
|KRDMD
|14,89
|962.948.833
|% -0,67
|
|PETKM
|8,58
|726.155.448
|% 1,42
|
|SASA
|54,10
|606.426.932
|% 1,98
|
|DOHOL
|3,55
|437.265.183
|% 2,60
|
|KARSN
|4,41
|441.508.499
|% 5,76
|
|PETKM
|8,58
|726.155.448
|% 1,42
|
|VAKBN
|3,50
|230.673.551
|% 2,34
|
|KRDMD
|14,89
|962.948.833
|% -0,67
|
|13:18
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,7983
|14,8051
|% 0,70
|
|Euro
|16,3463
|16,3631
|% 0,23
|
|Sterlin
|19,3941
|19,4914
|% 0,74
|
|Frank
|15,7805
|15,8755
|% 1,10
|
|Riyal
|3,9329
|3,9527
|% 0,79
|
|13:18
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.934
|1.934
|-8,69
|
|Altın Gr.
|920
|920
|2,74
|
|Cumhuriyet
|6.088
|6.180
|3,00
|
|Tam
|6.063
|6.216
|5,68
|
|Yarım
|2.930
|3.007
|2,75
|
|Çeyrek
|1.470
|1.503
|1,38
|
|Gümüş.Ons
|25,26
|25,31
|-0,09
|
|Gümüş Gr.
|12,01
|12,03
|0,04
|
|B. Petrol
|108
|108
|1,24
|