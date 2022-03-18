***ATAYM* *ATA*** ATA YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***ATAYM******ATA*** ATA YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimizin 100.000.000 TL tutarındaki ihraç tavanı kapsamında ihraç edeceği Tahvil/Finansman Bonoların yurt içinde halka arz edilmeksizin, nitelikli yatırımcılara satışına ilişkin İhraç Belgesi, Sermaye Piyasası Kurulu tarafından 10.03.2022 tarihinde onaylanmıştır.Başvuru Formu ve onaylı İhraç Belgesi ektedir.Saygılarmızla.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1011347BIST