***ATAYM* *ATA*** ATA YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
23.05.2022 16:29
***ATAYM******ATA*** ATA YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Tahvil /Finansman Bonosu İhracına İlişkin YK Kararı ekte sunulmuştur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1031786
BIST
17:442.369
En Yüksek
|Değişim
|: -0,16%
|| -3,83
|Açılış
|: 2.392
|
|Önceki Kapanış
|: 2.372
|
2.398
En Düşük
2.346
17:4415,7717
En Yüksek
|Değişim
|: -0,64%
|| -0,1011
|Açılış
|: 15,8100
|
|Önceki Kapanış
|: 15,9050
|
15,9720
En Düşük
15,6897
17:4416,8244
En Yüksek
|Değişim
|: 0,14%
|| 0,0233
|Açılış
|: 16,8200
|
|Önceki Kapanış
|: 16,7700
|
17,0411
En Düşük
16,7440
17:44936,76
En Yüksek
|Değişim
|: -0,61%
|| -5,80
|Açılış
|: 936,76
|
|Önceki Kapanış
|: 942,56
|
955,65
En Düşük
935,62
BIST En Aktif Hisseler17:44
|MZHLD
|47,52
|6.833.213
|% 10,00
|
|KAPLM
|72,60
|19.276.441
|% 10,00
|
|PRKAB
|38,34
|91.570.846
|% 9,98
|
|INTEM
|61,35
|23.548.224
|% 9,95
|
|DERHL
|6,77
|17.524.243
|% 9,90
|
|MEPET
|4,50
|34.251.793
|% -10,00
|
|UFUK
|34,84
|839.493
|% -9,97
|
|SELVA
|10,10
|26.875.815
|% -9,42
|
|OZRDN
|9,26
|2.422.960
|% -7,40
|
|ORCAY
|18,45
|127.919.675
|% -6,39
|
|THYAO
|43,10
|3.250.652.551
|% 0,56
|
|GARAN
|15,26
|2.940.182.292
|% -6,09
|
|ASELS
|23,50
|2.146.325.565
|% 3,16
|
|SISE
|19,33
|1.942.450.390
|% -0,46
|
|SAHOL
|19,64
|1.539.665.185
|% -0,51
|
|SKBNK
|1,28
|541.330.156
|% 6,67
|
|YKBNK
|4,40
|1.252.416.274
|% 1,62
|
|KARSN
|5,89
|1.290.646.097
|% 4,62
|
|METRO
|1,21
|279.207.370
|% 0,83
|
|EKGYO
|2,59
|522.216.342
|% -1,52
|
|17:44
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|15,7421
|15,7717
|% -0,64
|
|Euro
|16,8024
|16,8244
|% 0,14
|
|Sterlin
|19,7615
|19,8606
|% -0,03
|
|Frank
|16,2742
|16,3723
|% 0,34
|
|Riyal
|4,1905
|4,2115
|% -0,67
|
|17:44
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.853
|1.854
|7,02
|
|Altın Gr.
|937
|937
|-5,75
|
|Cumhuriyet
|6.279
|6.374
|-10,00
|
|Tam
|6.248
|6.406
|-6,07
|
|Yarım
|3.020
|3.099
|-2,93
|
|Çeyrek
|1.515
|1.549
|-1,47
|
|Gümüş.Ons
|21,84
|21,87
|0,09
|
|Gümüş Gr.
|11,05
|11,06
|-0,06
|
|B. Petrol
|110
|110
|-0,37
|
Seans Raporu
17:44
daha fazla
-
17:59XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -0, 82 kaybederek (% -0.03 ) 2, 631
-
17:59XU100
Endeks 2, 370 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 09 altında . İşlem hacmi 33, 960.00 milyon TL de
-
17:59GLBMD
Yüzde -5.44 oranında düşüşle 6.78 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 497, 230 adet işlem
-
17:58NUGYO
Yüzde 6.29 oranında artışla 6.59 lira fiyatla işlem gören hissede 36, 494, 775 adet işlem
-
17:54XU100
Endeks 2, 374 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 06 üstünde . İşlem hacmi 33, 564.00 milyon TL de