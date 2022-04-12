Döviz Kuru
Dolar Ne Kadar
Euro Ne Kadar
Altın Ne Kadar
Hisse Senedi
GÜNDEM KAP HABERLERİ SON DAKİKA GÜNCEL UZMAN YORUMLARI PİYASA TAKVİMİ

***ATAYM* *ATA*** ATA YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)

12.04.2022 08:13
***ATAYM* *ATA*** ATA YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bi


***ATAYM******ATA*** ATA YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )

Özet Bilgi İskontolu Bono Nitelikli Yatırımcıya Satışı Hakkında
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Bildirim Konusu Satışın Tamamlanması

Yönetim Kurulu Karar Tarihi 14.02.2022

İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi TRY
Tutar 100.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi

İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
Türü Finansman Bonosu
Vadesi 30.06.2022
Vade (Gün Sayısı) 80
Faiz Oranı Türü İskontolu
Faiz Oranı - Yıllık Basit (%) 21
Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) 22,79
Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu TRFATAM62225
Satışa Başlanma Tarihi 08.04.2022
Vade Başlangıç Tarihi 11.04.2022
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 20.000.000
İhraç Fiyatı 0,95599
Kupon Sayısı 0

Derecelendirme
İhraççının Derecelendirme Notu var mı? Hayır

Sermaye Piyasası Aracının Derecelendirme Notu Var mı? Hayır

Kaynak Kuruluş'un Derecelendirme Notu Var mı? Hayır

Ek Açıklamalar
Sermaye Piyasası Kurulu'nun 10.03.2022 tarihli ve 12/382 sayılı kararını kapsamında, takiben bir yıl içinde nitelikli yatırımcılara ihraç edilecek olan 100.000.000,- TL nominal değere kadar ihraç tavanı çerçevesinde yapılan 20.000.000,- TL nominal tutarlı 80 gün vadeli özel sektör iskontolu bono ihracı satışı tamamlanmıştır.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1019375


BIST
GÜNCEL HABERLER




uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
12:412.435
Değişim :  -0,57% |  -13,94
Açılış :  2.449  
Önceki Kapanış :  2.449  
En Yüksek
2.449 En Düşük
2.422
imkb grafik
BIST En Aktif Hisseler12:41
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
CLEBI 257,60 78.489.568 % 9,99  
MMCAS 3,20 767.974 % 9,97  
KERVN 0,65 457.917 % 8,33  
FLAP 2,89 21.836.232 % 7,43  
TSPOR 6,15 236.476.599 % 6,96  
daha fazla
12:41 Alış Satış %  
Dolar 14,6830 14,6876 % 0,17  
Euro 15,9631 15,9724 % 0,04  
Sterlin 19,0416 19,1371 % -0,03  
Frank 15,6776 15,7720 % -0,04  
Riyal 3,9037 3,9233 % 0,14  
daha fazla
12:41 Alış Satış %  
Altın Ons 1.953 1.953 -0,85  
Altın Gr. 921 921 0,25  
Cumhuriyet 6.104 6.197 -1,00  
Tam 6.076 6.227 6,96  
Yarım 2.937 3.012 3,37  
Çeyrek 1.473 1.506 1,68  
Gümüş.Ons 24,95 24,99 -0,12  
Gümüş Gr. 11,76 11,78 -0,06  
B. Petrol 102 102 3,49  
Seans Raporu 12:41
daha fazla
Copyright 2022 ©
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru