***ATAYM* *ATA*** ATA YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)









***ATAYM******ATA*** ATA YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )Özet Bilgi İskontolu Bono Nitelikli Yatırımcıya Satışı HakkındaYapılan Açıklama Güncelleme mi ? HayırYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırBildirim Konusu Satışın TamamlanmasıYönetim Kurulu Karar Tarihi 14.02.2022İlgili İhraç Tavanı BilgileriPara Birimi TRYTutar 100.000.000İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma AracıSatış Türü Nitelikli Yatırımcıya SatışYurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçiİhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı BilgileriTürü Finansman BonosuVadesi 30.06.2022Vade (Gün Sayısı) 80Faiz Oranı Türü İskontoluFaiz Oranı - Yıllık Basit (%) 21Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) 22,79Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya SatışISIN Kodu TRFATAM62225Satışa Başlanma Tarihi 08.04.2022Vade Başlangıç Tarihi 11.04.2022Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 20.000.000İhraç Fiyatı 0,95599Kupon Sayısı 0Derecelendirmeİhraççının Derecelendirme Notu var mı? HayırSermaye Piyasası Aracının Derecelendirme Notu Var mı? HayırKaynak Kuruluş'un Derecelendirme Notu Var mı? HayırEk AçıklamalarSermaye Piyasası Kurulu'nun 10.03.2022 tarihli ve 12/382 sayılı kararını kapsamında, takiben bir yıl içinde nitelikli yatırımcılara ihraç edilecek olan 100.000.000,- TL nominal değere kadar ihraç tavanı çerçevesinde yapılan 20.000.000,- TL nominal tutarlı 80 gün vadeli özel sektör iskontolu bono ihracı satışı tamamlanmıştır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1019375BIST