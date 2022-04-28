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***ATAYM* *ATA*** ATA YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)

28.04.2022 17:48
***ATAYM* *ATA*** ATA YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bi


***ATAYM******ATA*** ATA YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )

Özet Bilgi İskontolu Bono Nitelikli Yatırımcıya Satışı Hakında
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Bildirim Konusu Satışın Tamamlanması

Yönetim Kurulu Karar Tarihi 14.02.2022

İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi TRY
Tutar 100.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi

İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
Türü Finansman Bonosu
Vadesi 10.06.2022
Vade (Gün Sayısı) 43
Faiz Oranı - Yıllık Basit (%) 22
ISIN Kodu TRFATAM62233
Satışa Başlanma Tarihi 26.04.2022
Satışın Tamamlanma Tarihi 27.04.2022
Vade Başlangıç Tarihi 28.04.2022
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 25.000.000
İhraç Fiyatı 0,97474
Kupon Sayısı 0

Derecelendirme
İhraççının Derecelendirme Notu var mı? Hayır

Sermaye Piyasası Aracının Derecelendirme Notu Var mı? Hayır

Kaynak Kuruluş'un Derecelendirme Notu Var mı? Hayır

Ek Açıklamalar
Sermaye Piyasası Kurulu'nun 10.03.2022 tarihli ve 12/382 sayılı kararını kapsamında, takiben bir yıl içinde nitelikli yatırımcılara ihraç edilecek olan 100.000.000,- TL nominal değere kadar ihraç tavanı çerçevesinde yapılan 25.000.000,- TL nominal tutarlı 43 gün vadeli özel sektör iskontolu bono ihracı satışı tamamlanmıştır.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1024902


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BOSSA 44,00 23.799.857 % 10,00  
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Tam 5.954 6.102 -24,87  
Yarım 2.878 2.952 -12,04  
Çeyrek 1.443 1.476 -6,02  
Gümüş.Ons 23,05 23,08 -0,24  
Gümüş Gr. 10,95 10,97 -0,14  
B. Petrol 106 106 0,99  
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