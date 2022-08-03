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***ATAYM* *ATA*** ATA YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)

03.08.2022 18:01
***ATAYM* *ATA*** ATA YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bi


***ATAYM******ATA*** ATA YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )

Özet Bilgi İskontolu Bono Nitelikli Yatırımcıya Satışı Hakında
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Bildirim Konusu Satışın Tamamlanması

Yönetim Kurulu Karar Tarihi 27.04.2022

İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi TRY
Tutar 90.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi

İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
Türü Finansman Bonosu
Vadesi 07.10.2022
Vade (Gün Sayısı) 65
Faiz Oranı Türü İskontolu
Faiz Oranı - Yıllık Basit (%) 29,5
ISIN Kodu TRFATAME2212
Satışa Başlanma Tarihi 01.08.2022
Satışın Tamamlanma Tarihi 03.08.2022
Vade Başlangıç Tarihi 03.08.2022
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 32.500.000
İhraç Fiyatı 0,95009

Derecelendirme
İhraççının Derecelendirme Notu var mı? Evet

İhraççı Derecelendirme Notu

Derecelendirme Notunu Veren Kuruluş Derecelendirme Notu Notun Verilme Tarihi Yatırım Yapılabilir Seviyede mi?
SAHA KURUMSAL YÖNETİM VE KREDİ DERECELENDİRME HİZMETLERİ UZUN VADELİ TR A GÖRÜNÜM STABİL, KISA VADELİ TR A1 GÖRÜNÜM STABİL 06.04.2022 Evet

Sermaye Piyasası Aracının Derecelendirme Notu Var mı? Hayır

Kaynak Kuruluş'un Derecelendirme Notu Var mı? Hayır

Ek Açıklamalar
Sermaye Piyasası Kurulu'nun 02.06.2022 tarihli ve 28/813 sayılı kararını kapsamında, takiben bir yıl içinde nitelikli yatırımcılara ihraç edilecek olan 90.000.000,- TL nominal değere kadar ihraç tavanı çerçevesinde yapılan 32.500.000,- TL nominal tutarlı 65 gün vadeli özel sektör iskontolu bono ihracı satışı tamamlanmıştır.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1051565


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Yarım 3.309 3.354 2,00  
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Gümüş Gr. 11,48 11,50 -0,04  
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