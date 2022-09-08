***ATAYM* *ATA*** ATA YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)









***ATAYM******ATA*** ATA YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )Özet Bilgi İskontolu Bono Nitelikli Yatırımcıya Satışı HakındaYapılan Açıklama Güncelleme mi ? HayırYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırBildirim Konusu Satışın TamamlanmasıYönetim Kurulu Karar Tarihi 18.07.2022İlgili İhraç Tavanı BilgileriPara Birimi TRYTutar 70.000.000İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma AracıSatış Türü Nitelikli Yatırımcıya SatışYurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçiKurul Onay Tarihi 01.09.2022İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı BilgileriMerkezi Saklamacı Kuruluş MKKİhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke TürkiyeTürü Finansman BonosuVadesi 07.12.2022Vade (Gün Sayısı) 90Faiz Oranı Türü İskontoluFaiz Oranı - Dönemsel (%) 26Faiz Oranı - Yıllık Basit (%) 26Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) 26Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya SatışISIN Kodu TRFATAMA2216Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu ATA YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş.Ödeme Türü TL ÖdemeliSatışa Başlanma Tarihi 06.09.2022Satışın Tamamlanma Tarihi 08.09.2022Borsada İşlem Görme Durumu EvetVade Başlangıç Tarihi 08.09.2022Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 46.987.500İhraç Fiyatı 0,93975Kupon Sayısı 0İtfa Tarihi 07.12.2022Kayıt Tarihi 06.12.2022 * Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi 07.12.2022Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 50.000Döviz Cinsi TRYDerecelendirmeİhraççının Derecelendirme Notu var mı? Evetİhraççı Derecelendirme NotuDerecelendirme Notunu Veren Kuruluş Derecelendirme Notu Notun Verilme Tarihi Yatırım Yapılabilir Seviyede mi?SAHA KURUMSAL YÖNETİM VE KREDİ DERECELENDİRME HİZMETLERİ UZUN VADELİ TR A GÖRÜNÜM STABİL, KISA VADELİ TR A1 GÖRÜNÜM STABİL 06.04.2022 EvetSermaye Piyasası Aracının Derecelendirme Notu Var mı? HayırKaynak Kuruluş'un Derecelendirme Notu Var mı? HayırEk AçıklamalarSermaye Piyasası Kurulu'nun 01.09.2022 tarihli ve 47/1309 sayılı kararını kapsamında, takiben bir yıl içinde nitelikli yatırımcılara ihraç edilecek olan 70.000.000,- TL nominal değere kadar ihraç tavanı çerçevesinde yapılan 46,987,500- TL nominal tutarlı 90 gün vadeli özel sektör iskontolu bono ihracı satışı tamamlanmıştır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1061621BIST