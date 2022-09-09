***ATAYM* *ATA*** ATA YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)
09.09.2022 10:57
***ATAYM******ATA*** ATA YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )
Özet Bilgi İskontolu Bono Nitelikli Yatırımcıya Satışı Hakında
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Bildirim Konusu Satışın Tamamlanması
Düzeltme Nedeni Faiz Oranı ve Nominal Tl Tutarı düzeltmesi
Yönetim Kurulu Karar Tarihi 18.07.2022
İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi TRY
Tutar 70.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
Kurul Onay Tarihi 01.09.2022
İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
Merkezi Saklamacı Kuruluş MKK
İhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke Türkiye
Türü Finansman Bonosu
Vadesi 07.12.2022
Vade (Gün Sayısı) 90
Faiz Oranı Türü İskontolu
Faiz Oranı - Dönemsel (%) 6,41
Faiz Oranı - Yıllık Basit (%) 26
Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) 28,66
Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu TRFATAMA2216
Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu ATA YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş.
Ödeme Türü TL Ödemeli
Satışa Başlanma Tarihi 06.09.2022
Satışın Tamamlanma Tarihi 08.09.2022
Borsada İşlem Görme Durumu Evet
Vade Başlangıç Tarihi 08.09.2022
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 50.000.000
İhraç Fiyatı 0,93975
Kupon Sayısı 0
İtfa Tarihi 07.12.2022
Kayıt Tarihi 06.12.2022 * Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.
Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi 07.12.2022
Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 50.000.000
Döviz Cinsi TRY
Derecelendirme
İhraççının Derecelendirme Notu var mı? Evet
İhraççı Derecelendirme Notu
Derecelendirme Notunu Veren Kuruluş Derecelendirme Notu Notun Verilme Tarihi Yatırım Yapılabilir Seviyede mi?
SAHA KURUMSAL YÖNETİM VE KREDİ DERECELENDİRME HİZMETLERİ UZUN VADELİ TR A GÖRÜNÜM STABİL, KISA VADELİ TR A1 GÖRÜNÜM STABİL 06.04.2022 Evet
Sermaye Piyasası Aracının Derecelendirme Notu Var mı? Hayır
Kaynak Kuruluş'un Derecelendirme Notu Var mı? Hayır
Ek Açıklamalar
Sermaye Piyasası Kurulu'nun 01.09.2022 tarihli ve 47/1309 sayılı kararını kapsamında, takiben bir yıl içinde nitelikli yatırımcılara ihraç edilecek olan 70.000.000,- TL nominal değere kadar ihraç tavanı çerçevesinde yapılan 50,000,000- TL nominal tutarlı 90 gün vadeli özel sektör iskontolu bono ihracı satışı tamamlanmıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1061850
BIST