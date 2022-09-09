***ATAYM* *ATA*** ATA YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
09.09.2022 15:18
***ATAYM******ATA*** ATA YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
Yönetime İlişkin Bilgiler
Yönetimde Söz Sahibi Olan Personel
Adı-Soyadı Görevi Mesleği Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler
MEHMET GÖNEN GENEL MÜDÜR
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1061929
BIST
17:343.521
En Yüksek
|Değişim
|: 2,43%
|| 83,48
|Açılış
|: 3.465
|
|Önceki Kapanış
|: 3.437
|
3.546
En Düşük
3.452
17:3418,2444
En Yüksek
|Değişim
|: 0,12%
|| 0,0214
|Açılış
|: 18,3100
|
|Önceki Kapanış
|: 18,3450
|
18,2530
En Düşük
18,2238
17:3418,3250
En Yüksek
|Değişim
|: 0,52%
|| 0,0956
|Açılış
|: 18,3900
|
|Önceki Kapanış
|: 18,2400
|
18,4565
En Düşük
18,2247
17:341.005,03
En Yüksek
|Değişim
|: 0,35%
|| 3,52
|Açılış
|: 1.005,03
|
|Önceki Kapanış
|: 1.001,51
|
1.014,42
En Düşük
1.001,21
BIST En Aktif Hisseler17:32
|GARAN
|26,18
|2.873.065.826
|% 10,00
|
|HALKB
|13,76
|1.400.856.542
|% 9,99
|
|ISCTR
|12,44
|3.968.965.873
|% 9,99
|
|OSMEN
|38,12
|10.458.890
|% 9,98
|
|DESA
|27,98
|57.946.318
|% 9,98
|
|DIRIT
|3,25
|180.487
|% -7,67
|
|HEDEF
|9,10
|42.018.389
|% -7,24
|
|MEDTR
|24,54
|33.113.906
|% -6,90
|
|MTRKS
|35,78
|48.958.577
|% -6,19
|
|BRMEN
|3,70
|462.437
|% -5,61
|
|AKBNK
|15,99
|14.567.053.159
|% 5,54
|
|YKBNK
|9,17
|8.912.451.195
|% 7,76
|
|EREGL
|32,62
|8.015.044.602
|% 5,57
|
|THYAO
|73,50
|5.855.043.441
|% 0,68
|
|SISE
|26,28
|5.285.346.135
|% 1,47
|
|EKGYO
|5,09
|5.079.350.522
|% 4,09
|
|YKBNK
|9,17
|8.912.451.195
|% 7,76
|
|AKBNK
|15,99
|14.567.053.159
|% 5,54
|
|ISCTR
|12,44
|3.968.965.873
|% 9,99
|
|KRDMD
|14,26
|3.792.197.465
|% 9,95
|
|17:32
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,2301
|18,2478
|% 0,14
|
|Euro
|18,3342
|18,3439
|% 0,63
|
|Sterlin
|21,0578
|21,1634
|% 0,73
|
|Frank
|18,8959
|19,0098
|% 0,99
|
|Riyal
|4,8393
|4,8636
|% 0,07
|
|17:32
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.714
|1.714
|5,13
|
|Altın Gr.
|1.007
|1.007
|5,32
|
|Cumhuriyet
|6.737
|6.839
|9,00
|
|Tam
|6.770
|6.845
|16,00
|
|Yarım
|3.299
|3.346
|8,00
|
|Çeyrek
|1.654
|1.672
|3,00
|
|Gümüş.Ons
|18,64
|18,67
|0,12
|
|Gümüş Gr.
|11,00
|11,02
|0,14
|
|B. Petrol
|91,70
|91,70
|2,55
|
Seans Raporu
17:32
daha fazla
-
17:47UNLU
Yüzde 7.79 oranında artışla 7.47 lira fiyatla işlem gören hissede 13, 298, 483 adet işlem
-
17:46INVEO
Yüzde 7.02 oranında artışla 19.05 lira fiyatla işlem gören hissede 7, 983, 406 adet işlem
-
17:45YKBNK
Yüzde 7.52 oranında artışla 9.15 lira fiyatla işlem gören hissede 988, 312, 969 adet işlem
-
17:44OSMEN
Yüzde 9.98 oranında artışla 38.12 lira fiyatla işlem gören hissede 281, 185 adet işlem
-
17:43XU100
Endeks 3, 523 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 2, 5 üstünde . İşlem hacmi 91, 998.00 milyon TL de