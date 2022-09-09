***ATAYM* *ATA*** ATA YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
09.09.2022 15:46
***ATAYM******ATA*** ATA YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
Yönetime İlişkin Bilgiler
Yönetim Kurulu Üyeleri
Adı-Soyadı Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi Cinsiyeti Görevi Mesleği Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi İcrada Görevli Olup Olmadığı Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı Sermayedeki Payı (%) Temsil Ettiği Pay Grubu Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı Yer Aldığı Komiteler ve Görevi
KORHAN KURDOĞLU Yönetim Kurulu Başkanı
ELMAS MELİH ARAZ Yönetim Kurulu Başkan Vekili
ZİYA MURAT DEMİREL Yönetim Kurulu Üyesi
Yönetimde Söz Sahibi Olan Personel
Adı-Soyadı Görevi Mesleği Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler
KORHAN KURDOĞLU YÖNETİM KURULU BAŞKANI
ELMAS MELİH ARAZ YÖNETİM KURULU BAŞKAN VEKİLİ
ZİYA MURAT DEMİREL YÖNETİM KURULU ÜYESİ
MEHMET GÖNEN GENEL MÜDÜR
Sermaye Piyasası Faaliyetleri ile ilgili İmza Yetkisine Sahip Şahıslar
Adı-Soyadı Görevi
KORHAN KURDOĞLU YÖNETİM KURULU BAŞKANI
ELMAS MELİH ARAZ YÖNETİM KURULU BŞK.VKL.
ZİYA MURAT DEMİREL YÖNETİM KURULU ÜYESİ
DİLEK GÜLENSOY GN.MD.YRD.
İLKAY CİVELEK GN.MD.YRD.
METİN GÜLER GN.MD.YRD.
SETA PAŞAOĞLU DİREKTÖR
MELİKE SIKTAŞ DİREKTÖR
ŞÜKRÜ CEM KAYA DİREKTÖR
MURAT BOZKURT DİREKTÖR
KADRİYE SİNEM GÜRSU MÜDÜR
ESRA BAŞ MÜDÜR
VEDAT BİLZE MÜDÜR
KADİR SAKALLIOĞLU MÜDÜR
YUNUS BAŞ MÜDÜR
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1061937
BIST