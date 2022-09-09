***ATAYM* *ATA*** ATA YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu









***ATAYM******ATA*** ATA YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )Yönetime İlişkin BilgilerYönetim Kurulu ÜyeleriAdı-Soyadı Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi Cinsiyeti Görevi Mesleği Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi İcrada Görevli Olup Olmadığı Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı Sermayedeki Payı (%) Temsil Ettiği Pay Grubu Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı Yer Aldığı Komiteler ve GöreviKORHAN KURDOĞLU Yönetim Kurulu BaşkanıELMAS MELİH ARAZ Yönetim Kurulu Başkan VekiliZİYA MURAT DEMİREL Yönetim Kurulu ÜyesiYönetimde Söz Sahibi Olan PersonelAdı-Soyadı Görevi Mesleği Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı GörevlerKORHAN KURDOĞLU YÖNETİM KURULU BAŞKANIELMAS MELİH ARAZ YÖNETİM KURULU BAŞKAN VEKİLİZİYA MURAT DEMİREL YÖNETİM KURULU ÜYESİMEHMET GÖNEN GENEL MÜDÜRSermaye Piyasası Faaliyetleri ile ilgili İmza Yetkisine Sahip ŞahıslarAdı-Soyadı GöreviKORHAN KURDOĞLU YÖNETİM KURULU BAŞKANIELMAS MELİH ARAZ YÖNETİM KURULU BŞK.VKL.ZİYA MURAT DEMİREL YÖNETİM KURULU ÜYESİDİLEK GÜLENSOY GN.MD.YRD.İLKAY CİVELEK GN.MD.YRD.METİN GÜLER GN.MD.YRD.SETA PAŞAOĞLU DİREKTÖRMELİKE SIKTAŞ DİREKTÖRŞÜKRÜ CEM KAYA DİREKTÖRMURAT BOZKURT DİREKTÖRKADRİYE SİNEM GÜRSU MÜDÜRESRA BAŞ MÜDÜRVEDAT BİLZE MÜDÜRKADİR SAKALLIOĞLU MÜDÜRYUNUS BAŞ MÜDÜRhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1061937BIST