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***ATAYM* *ATA*** ATA YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu

21.10.2022 15:36
***ATAYM* *ATA*** ATA YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu


***ATAYM******ATA*** ATA YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )

Yönetime İlişkin Bilgiler
Sermaye Piyasası Faaliyetleri ile ilgili İmza Yetkisine Sahip Şahıslar
Adı-Soyadı Görevi
KORHAN KURDOĞLU YÖNETİM KURULU BAŞKANI
ELMAS MELİH ARAZ YÖNETİM KURULU BŞK.VKL.
ZİYA MURAT DEMİREL YÖNETİM KURULU ÜYESİ
MEHMET GÖNEN GENEL MÜDÜR
METİN GÜLER GN.MD.YRD.
DİLEK GÜLENSOY GN.MD.YRD.
SETA PAŞAOĞLU DİREKTÖR
MELİKE SIKTAŞ DİREKTÖR
ŞÜKRÜ CEM KAYA DİREKTÖR
MURAT BOZKURT DİREKTÖR
KADRİYE SİNEM GÜRSU MÜDÜR
ESRA BAŞ MÜDÜR
VEDAT BİLZE MÜDÜR
KADİR SAKALLIOĞLU MÜDÜR
YUNUS BAŞ MÜDÜR




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1073286


BIST
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uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
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imkb grafik
BIST En Aktif Hisseler16:58
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
ERCB 63,80 241.824.629 % 10,00  
ALKA 139,70 42.412.641 % 10,00  
AGESA 31,90 66.730.185 % 10,00  
SMRTG 75,90 553.948.357 % 10,00  
KTSKR 44,90 114.567.602 % 10,00  
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16:58 Alış Satış %  
Dolar 18,5789 18,6061 % 0,00  
Euro 18,2284 18,2444 % 0,20  
Sterlin 20,6993 20,8031 % -0,63  
Frank 18,3973 18,5081 % -0,33  
Riyal 4,9301 4,9549 % -0,01  
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16:58 Alış Satış %  
Altın Ons 1.643 1.644 15,58  
Altın Gr. 980 981 7,31  
Cumhuriyet 6.613 6.713 -11,00  
Tam 6.651 6.759 50,00  
Yarım 3.241 3.304 24,00  
Çeyrek 1.625 1.651 10,00  
Gümüş.Ons 18,85 18,87 0,19  
Gümüş Gr. 11,24 11,26 0,07  
B. Petrol 93,78 93,78 1,40  
Seans Raporu 16:58
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