***ATAYM* *ATA*** ATA YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
21.10.2022 15:36
***ATAYM******ATA*** ATA YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
Yönetime İlişkin Bilgiler
Sermaye Piyasası Faaliyetleri ile ilgili İmza Yetkisine Sahip Şahıslar
Adı-Soyadı Görevi
KORHAN KURDOĞLU YÖNETİM KURULU BAŞKANI
ELMAS MELİH ARAZ YÖNETİM KURULU BŞK.VKL.
ZİYA MURAT DEMİREL YÖNETİM KURULU ÜYESİ
MEHMET GÖNEN GENEL MÜDÜR
METİN GÜLER GN.MD.YRD.
DİLEK GÜLENSOY GN.MD.YRD.
SETA PAŞAOĞLU DİREKTÖR
MELİKE SIKTAŞ DİREKTÖR
ŞÜKRÜ CEM KAYA DİREKTÖR
MURAT BOZKURT DİREKTÖR
KADRİYE SİNEM GÜRSU MÜDÜR
ESRA BAŞ MÜDÜR
VEDAT BİLZE MÜDÜR
KADİR SAKALLIOĞLU MÜDÜR
YUNUS BAŞ MÜDÜR
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1073286
BIST
17:003.936
En Yüksek
|Değişim
|: 0,89%
|| 34,82
|Açılış
|: 3.905
|
|Önceki Kapanış
|: 3.901
|
3.936
En Düşük
3.888
17:0018,5988
En Yüksek
|Değişim
|: -0,04%
|| -0,0080
|Açılış
|: 18,7000
|
|Önceki Kapanış
|: 18,7300
|
18,6503
En Düşük
18,4110
17:0018,2349
En Yüksek
|Değişim
|: 0,15%
|| 0,0268
|Açılış
|: 18,2950
|
|Önceki Kapanış
|: 18,3300
|
18,2856
En Düşük
17,9901
17:00981,61
En Yüksek
|Değişim
|: 0,86%
|| 8,33
|Açılış
|: 981,61
|
|Önceki Kapanış
|: 973,28
|
982,16
En Düşük
965,85
BIST En Aktif Hisseler16:58
|ERCB
|63,80
|241.824.629
|% 10,00
|
|ALKA
|139,70
|42.412.641
|% 10,00
|
|AGESA
|31,90
|66.730.185
|% 10,00
|
|SMRTG
|75,90
|553.948.357
|% 10,00
|
|KTSKR
|44,90
|114.567.602
|% 10,00
|
|SNKRN
|17,40
|1.530.913
|% -5,23
|
|ETILR
|8,82
|83.122.040
|% -4,96
|
|NTGAZ
|29,12
|95.740.450
|% -3,77
|
|ULUFA
|4,39
|22.449.381
|% -3,52
|
|HKTM
|70,65
|48.057.295
|% -2,95
|
|THYAO
|97,85
|4.659.570.372
|% -1,21
|
|EKGYO
|4,67
|2.702.576.981
|% 3,78
|
|SISE
|31,52
|2.633.419.666
|% 0,51
|
|TUPRS
|372,20
|2.313.111.962
|% 1,09
|
|YKBNK
|9,61
|2.108.137.317
|% -0,83
|
|EKGYO
|4,67
|2.702.576.981
|% 3,78
|
|TSKB
|2,99
|969.389.801
|% 6,79
|
|SKBNK
|2,02
|563.374.930
|% 5,76
|
|YKBNK
|9,61
|2.108.137.317
|% -0,83
|
|VAKBN
|9,08
|1.565.195.956
|% 2,83
|
|16:58
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,5789
|18,6061
|% 0,00
|
|Euro
|18,2284
|18,2444
|% 0,20
|
|Sterlin
|20,6993
|20,8031
|% -0,63
|
|Frank
|18,3973
|18,5081
|% -0,33
|
|Riyal
|4,9301
|4,9549
|% -0,01
|
|16:58
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.643
|1.644
|15,58
|
|Altın Gr.
|980
|981
|7,31
|
|Cumhuriyet
|6.613
|6.713
|-11,00
|
|Tam
|6.651
|6.759
|50,00
|
|Yarım
|3.241
|3.304
|24,00
|
|Çeyrek
|1.625
|1.651
|10,00
|
|Gümüş.Ons
|18,85
|18,87
|0,19
|
|Gümüş Gr.
|11,24
|11,26
|0,07
|
|B. Petrol
|93,78
|93,78
|1,40
|
Seans Raporu
16:58
daha fazla
-
17:13ELITE
Yüzde 9.01 oranında artışla 38.00 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 891, 589 adet işlem
-
17:11CEMAS
Yüzde 7.14 oranında artışla 2.10 lira fiyatla işlem gören hissede 115, 924, 337 adet işlem
-
17:10PRKME
Yüzde 4.99 oranında artışla 15.35 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 736, 928 adet işlem
-
17:09XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 11, 56 artarak (% 0.33 ) 3, 463
-
17:09
Tavandan işlem gören hisse senedleri : AKMGY, KTSKR, CONSE, KERVN, ALKA, COSMO, ISGYO, IEYHO, KRVGD, MAGEN