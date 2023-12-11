***ATAYM* *ATA*** ATA YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
11.12.2023 17:30
***ATAYM******ATA*** ATA YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
Yönetime İlişkin Bilgiler
Yönetimde Söz Sahibi Olan Personel
Adı-Soyadı Görevi Mesleği Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler
KORHAN KURDOĞLU YÖNETİM KURULU BAŞKANI
ELMAS MELİH ARAZ YÖNETİM KURULU BAŞKAN VEKİLİ
ZİYA MURAT DEMİREL YÖNETİM KURULU ÜYESİ
HAMİT CAN YÖNETİM KURULU ÜYESİ Yönetici
Sermaye Piyasası Faaliyetleri ile ilgili İmza Yetkisine Sahip Şahıslar
Adı-Soyadı Görevi
KORHAN KURDOĞLU YÖNETİM KURULU BAŞKANI
ELMAS MELİH ARAZ YÖNETİM KURULU BŞK.VKL.
ZİYA MURAT DEMİREL YÖNETİM KURULU ÜYESİ
HAMİT CAN YÖNETİM KURULU ÜYESİ/GENEL MÜDÜR
METİN GÜLER GN.MD.YRD.
SETA PAŞAOĞLU DİREKTÖR
MELİKE SIKTAŞ DİREKTÖR
MURAT BOZKURT DİREKTÖR
KADRİYE SİNEM GÜRSU MÜDÜR
ESRA BAŞ MÜDÜR
VEDAT BİLZE MÜDÜR
KADİR SAKALLIOĞLU MÜDÜR
YUNUS BAŞ MÜDÜR
DERYA ÇELİK DİREKTÖR
AHMET BABAL DİREKTÖR
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1224634
BIST