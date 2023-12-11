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***ATAYM* *ATA*** ATA YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu

11.12.2023 17:30
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Yönetime İlişkin Bilgiler
Yönetimde Söz Sahibi Olan Personel
Adı-Soyadı Görevi Mesleği Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler
KORHAN KURDOĞLU YÖNETİM KURULU BAŞKANI
ELMAS MELİH ARAZ YÖNETİM KURULU BAŞKAN VEKİLİ
ZİYA MURAT DEMİREL YÖNETİM KURULU ÜYESİ
HAMİT CAN YÖNETİM KURULU ÜYESİ Yönetici

Sermaye Piyasası Faaliyetleri ile ilgili İmza Yetkisine Sahip Şahıslar
Adı-Soyadı Görevi
KORHAN KURDOĞLU YÖNETİM KURULU BAŞKANI
ELMAS MELİH ARAZ YÖNETİM KURULU BŞK.VKL.
ZİYA MURAT DEMİREL YÖNETİM KURULU ÜYESİ
HAMİT CAN YÖNETİM KURULU ÜYESİ/GENEL MÜDÜR
METİN GÜLER GN.MD.YRD.
SETA PAŞAOĞLU DİREKTÖR
MELİKE SIKTAŞ DİREKTÖR
MURAT BOZKURT DİREKTÖR
KADRİYE SİNEM GÜRSU MÜDÜR
ESRA BAŞ MÜDÜR
VEDAT BİLZE MÜDÜR
KADİR SAKALLIOĞLU MÜDÜR
YUNUS BAŞ MÜDÜR
DERYA ÇELİK DİREKTÖR
AHMET BABAL DİREKTÖR




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ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
DAGHL 13,42 17.911.281 % 10,00  
AVTUR 8,80 4.867.777 % 10,00  
CATES 76,00 7.222.356 % 9,99  
BEYAZ 24,00 84.654.623 % 9,99  
CMBTN 2.356,00 215.830.462 % 9,99  
daha fazla
18:05 Alış Satış %  
Dolar 28,9817 28,9873 % 0,01  
Euro 31,1611 31,1734 % -0,13  
Sterlin 36,2669 36,4487 % 0,02  
Frank 32,8285 33,0263 % 0,04  
Riyal 7,7045 7,7431 % -0,00  
daha fazla
18:05 Alış Satış %  
Gümüş ONS 22,74 22,77 % 0,66  
Platin 917,84 919,99 % 0,66  
Paladyum 957,04 962,70 % 0,66  
Brent Pet. 75,86 75,86 % 0,66  
Altın Ons 1.982,25 1.982,58 % 0,66  
Seans Raporu 18:05
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