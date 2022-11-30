***ATAYM* *ATA* *ATAGY*** ATA YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***ATAYM******ATA******ATAGY*** ATA YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler [ATAGY]İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarSermaye artırımına aracılık ettiğimiz Ata Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.'nin rüçhan haklarının kullanılmasının ardından kalan 37.131 TL nominal değerli payların, 30 Kasım – 1 Aralık 2022 tarihlerinde gerçekleştirilmesi planlanan Borsa İstanbul Birincil Piyasa'da satış işlemleri 30 Kasım tarihinde (bugün) tamamlanmıştır.Saygılarımızla,ATA YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1083247BIST