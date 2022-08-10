***ATAYM* *AZTEK* *ATA*** ATA YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş.( Fiyat Tespit Raporuna İlişkin Analist Raporu (Halka Arza Aracılık Eden Kuruluş Dışında Farklı
10.08.2022 13:54
***ATAYM******AZTEK******ATA*** ATA YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş.( Fiyat Tespit Raporuna İlişkin Analist Raporu (Halka Arza Aracılık Eden Kuruluş Dışında Farklı bir Kuruluş Tarafından Hazırlanan) )
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Fiyat Tespit Raporu'na İlişkin Analist Raporu (Halka Arza Aracılık Eden Kuruluş Dışında Farklı bir Kuruluş Tarafından Hazırlanan)
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Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
AZTEK TEKNOLOJİ ÜRÜNLERİ A.Ş.FİYAT TESPİT RAPORUNA İLİŞKİN GÖRÜŞ
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1054090
BIST
16:322.820
En Yüksek
|Değişim
|: 1,24%
|| 34,52
|Açılış
|: 2.780
|
|Önceki Kapanış
|: 2.785
|
2.823
En Düşük
2.764
16:3217,9511
En Yüksek
|Değişim
|: 0,29%
|| 0,0522
|Açılış
|: 17,9800
|
|Önceki Kapanış
|: 17,9800
|
17,9708
En Düşük
17,8497
16:3218,5159
En Yüksek
|Değişim
|: 1,30%
|| 0,2382
|Açılış
|: 18,5190
|
|Önceki Kapanış
|: 18,3900
|
18,5793
En Düşük
18,2578
16:321.034,16
En Yüksek
|Değişim
|: 0,05%
|| 0,55
|Açılış
|: 1.034,28
|
|Önceki Kapanış
|: 1.033,61
|
1.043,10
En Düşük
1.028,20
BIST En Aktif Hisseler16:32
|MGROS
|66,10
|385.070.037
|% 9,98
|
|ASUZU
|264,60
|197.164.520
|% 9,98
|
|KONTR
|186,60
|372.540.036
|% 9,96
|
|OBASE
|18,57
|245.794.446
|% 9,95
|
|AYES
|32,92
|1.440.896
|% 9,95
|
|OLMK
|12,80
|17.992.632
|% -9,99
|
|TIRE
|22,04
|13.846.343
|% -9,97
|
|KOZAA
|26,98
|1.511.811.252
|% -9,95
|
|BRKO
|1,45
|3.375.177
|% -9,94
|
|IPEKE
|17,63
|320.493.607
|% -8,98
|
|THYAO
|59,75
|3.718.493.455
|% 1,96
|
|YKBNK
|5,40
|2.216.893.924
|% 3,05
|
|AKBNK
|9,82
|1.726.677.319
|% 3,59
|
|KOZAL
|158,10
|1.641.496.974
|% -8,93
|
|EKGYO
|3,66
|1.590.381.978
|% 5,78
|
|EKGYO
|3,66
|1.590.381.978
|% 5,78
|
|YKBNK
|5,40
|2.216.893.924
|% 3,05
|
|ODAS
|4,02
|1.079.172.609
|% -4,06
|
|ZOREN
|2,71
|711.069.948
|% 4,63
|
|TSKB
|3,37
|676.964.318
|% 3,69
|
|16:32
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,9414
|17,9511
|% 0,29
|
|Euro
|18,4998
|18,5159
|% 1,30
|
|Sterlin
|21,8064
|21,9157
|% 1,11
|
|Frank
|18,9366
|19,0507
|% 1,21
|
|Riyal
|4,7535
|4,7774
|% 0,06
|
|16:32
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.796
|1.797
|2,42
|
|Altın Gr.
|1.037
|1.037
|3,77
|
|Cumhuriyet
|6.903
|7.007
|-3,00
|
|Tam
|6.946
|7.000
|3,00
|
|Yarım
|3.384
|3.422
|1,00
|
|Çeyrek
|1.697
|1.710
|0,00
|
|Gümüş.Ons
|20,60
|20,63
|0,09
|
|Gümüş Gr.
|11,90
|11,92
|0,08
|
|B. Petrol
|96,02
|96,02
|-0,29
|
Seans Raporu
16:32
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