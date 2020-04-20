***ATEKS*** AKIN TEKSTİL A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi









***ATEKS*** AKIN TEKSTİL A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeBağımsız Denetim Kuruluşunun BelirlenmesiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi23.03.2020Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiBağımsız Denetim Kuruluşunun UnvanıMGI BAĞIMSIZ DENETİM A.Ş.Hangi Faaliyet Dönemi İçin Seçildiği01.01.2020 - 31.12.2020Seçildiği Genel Kurul Toplantısı Tarihi07.04.2020Tescil Tarihi17.04.2020Tescile İlişkin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Tarih ve No.suAçıklamalarŞirketimizin 07.04.2020 tarihli Olağan Genel Kurul toplantısında MGI Bağımsız Denetim A.Ş. 2020 yılı için bağımsız denetim kuruluşu olarak seçilmiştir. 17.04.2020 tarihinde tecil ve ilan olmuştur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/839257BIST