***ATEKS*** AKIN TEKSTİL A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
20.04.2020 11:43
***ATEKS*** AKIN TEKSTİL A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi )
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İlgili Fonlar []
Türkçe
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
23.03.2020
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Unvanı
MGI BAĞIMSIZ DENETİM A.Ş.
Hangi Faaliyet Dönemi İçin Seçildiği
01.01.2020 - 31.12.2020
Seçildiği Genel Kurul Toplantısı Tarihi
07.04.2020
Tescil Tarihi
17.04.2020
Tescile İlişkin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Tarih ve No.su
.
Açıklamalar
Şirketimizin 07.04.2020 tarihli Olağan Genel Kurul toplantısında MGI Bağımsız Denetim A.Ş. 2020 yılı için bağımsız denetim kuruluşu olarak seçilmiştir. 17.04.2020 tarihinde tecil ve ilan olmuştur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/839257
BIST
16:0898.411
En Yüksek
|Değişim
|: 0,24%
|| 230,92
|Açılış
|: 98.662
|
|Önceki Kapanış
|: 98.180
|
99.267
En Düşük
98.068
16:086,9464
En Yüksek
|Değişim
|: 0,21%
|| 0,0148
|Açılış
|: 6,5970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5040
|
6,9498
En Düşük
6,8741
16:087,5400
En Yüksek
|Değişim
|: 0,04%
|| 0,0027
|Açılış
|: 7,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9820
|
7,5557
En Düşük
7,4695
16:08376,75
En Yüksek
|Değişim
|: 0,40%
|| 1,50
|Açılış
|: 376,75
|
|Önceki Kapanış
|: 375,25
|
377,17
En Düşük
370,22
BIST En Aktif Hisseler
|BALAT
|2,42
|160.584
|% 10,00
|
|EGCYH
|0,33
|337.727
|% 10,00
|
|BIZIM
|12,23
|78.584.228
|% 9,98
|
|DOKTA
|26,46
|22.579.177
|% 9,98
|
|ISGSY
|5,51
|11.294.729
|% 9,98
|
|TSPOR
|3,97
|6.448.193
|% -9,98
|
|UZERB
|2,57
|246.441
|% -9,82
|
|SODSN
|20,02
|132.214
|% -9,19
|
|ITTFH
|2,76
|151.931.913
|% -8,91
|
|SANFM
|6,84
|9.861.719
|% -8,56
|
|GARAN
|8,36
|584.816.353
|% -0,36
|
|ASELS
|27,22
|533.554.751
|% 0,37
|
|THYAO
|10,53
|519.163.603
|% 0,10
|
|ISFIN
|3,24
|368.845.248
|% 3,18
|
|MGROS
|30,24
|332.395.219
|% 3,70
|
|ISFIN
|3,24
|368.845.248
|% 3,18
|
|KARSN
|1,51
|147.257.039
|% 3,42
|
|YKBNK
|2,00
|191.856.548
|% -0,50
|
|GUSGR
|2,79
|241.825.378
|% 0,36
|
|ODAS
|1,50
|116.731.139
|% 2,04
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,6185
|8,6617
|% -0,23
|
|Frank
|7,1465
|7,1895
|% 0,08
|
|Riyal
|1,8457
|1,8549
|% 0,34
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.682
|1.683
|-1,11
|
|Altın Gr.
|377
|377
|1,53
|
|Cumhuriyet
|2.418
|2.473
|-50,70
|
|Tam
|2.489
|2.548
|-48,40
|
|Yarım
|1.209
|1.238
|-25,40
|
|Çeyrek
|606
|619
|-12,60
|
|Gümüş.Ons
|15,20
|15,23
|0,02
|
|Gümüş Gr.
|3,41
|3,41
|0,02
|
|B. Petrol
|26,42
|26,42
|-1,66
|
Seans Raporu
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16:19PETUN
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