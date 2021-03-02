***ATEKS*** AKIN TEKSTİL A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
02.03.2021 15:22
***ATEKS*** AKIN TEKSTİL A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi )
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Türkçe
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Unvanı
MGI BAĞIMSIZ dENETİM A.Ş.
Hangi Faaliyet Dönemi İçin Seçildiği
01.01.2021 - 31.12.2021
Seçildiği Genel Kurul Toplantısı Tarihi
,
Tescil Tarihi
,
Tescile İlişkin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Tarih ve No.su
,
Açıklamalar
Şirketin 01.01.2021 - 31.12.2021 Hesap Dönemi hesap ve işlemlerinin gerek Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat, gerekse Türk Ticaret Kanunu ve ilgili mevzuat çerçevesinde denetimi için MGI Bağımsız Denetim A.Ş.'nin bağımsız denetçi olarak seçilmesine ve bu hususun şirketimizin ilk genel kurul toplantısında pay sahiplerimiz onayına sunulmasına,
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/914482
BIST
15:161.532
En Yüksek
|Değişim
|: 0,29%
|| 4,41
|Açılış
|: 1.526
|
|Önceki Kapanış
|: 1.527
|
1.537
En Düşük
1.519
15:167,3293
En Yüksek
|Değişim
|: 0,46%
|| 0,0333
|Açılış
|: 63,3000
|
|Önceki Kapanış
|: 63,6900
|
7,3631
En Düşük
7,2702
15:168,8187
En Yüksek
|Değişim
|: 0,32%
|| 0,0283
|Açılış
|: 15,0800
|
|Önceki Kapanış
|: 15,0800
|
8,8411
En Düşük
8,7606
15:166,20
En Yüksek
|Değişim
|: -0,33%
|| -0,02
|Açılış
|: 6,20
|
|Önceki Kapanış
|: 6,22
|
6,25
En Düşük
6,07
BIST En Aktif Hisseler15:14
|AYEN
|8,91
|77.644.418
|% 10,00
|
|ISATR
|227.690,00
|227.690
|% 10,00
|
|DYOBY
|15,97
|67.215.995
|% 9,99
|
|KENT
|358,90
|5.113.607
|% 9,99
|
|VAKFN
|19,48
|3.562.697
|% 9,99
|
|CASA
|203,50
|2.417.987
|% -10,00
|
|UMPAS
|1,26
|239.730
|% -10,00
|
|EMNIS
|28,64
|2.441.218
|% -9,99
|
|MERIT
|324,50
|1.733.824
|% -9,99
|
|KSTUR
|352,20
|1.214.899
|% -9,99
|
|THYAO
|14,80
|4.094.855.382
|% 7,25
|
|SISE
|7,75
|1.477.363.941
|% 2,11
|
|KOZAL
|132,40
|1.421.782.913
|% -2,86
|
|PETKM
|5,56
|1.110.898.143
|% 3,35
|
|KRDMD
|6,84
|1.069.079.536
|% -0,87
|
|EKGYO
|2,36
|796.354.173
|% 0,43
|
|THYAO
|14,80
|4.094.855.382
|% 7,25
|
|PETKM
|5,56
|1.110.898.143
|% 3,35
|
|SKBNK
|1,39
|279.367.978
|% -0,71
|
|SISE
|7,75
|1.477.363.941
|% 2,11
|
|15:14
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,3244
|7,3276
|% 0,43
|
|Euro
|8,8140
|8,8178
|% 0,31
|
|Sterlin
|10,1551
|10,2060
|% 0,33
|
|Frank
|7,9385
|7,9864
|% -0,03
|
|Riyal
|1,9450
|1,9547
|% 0,31
|
|15:14
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.728
|1.728
|3,95
|
|Altın Gr.
|407
|407
|2,56
|
|Cumhuriyet
|2.713
|2.754
|16,00
|
|Tam
|2.696
|2.764
|9,75
|
|Yarım
|1.303
|1.337
|4,72
|
|Çeyrek
|654
|669
|2,36
|
|Gümüş.Ons
|26,25
|26,28
|-0,23
|
|Gümüş Gr.
|6,19
|6,19
|-0,02
|
|B. Petrol
|63,57
|63,57
|-0,12
|