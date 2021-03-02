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***ATEKS*** AKIN TEKSTİL A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi

02.03.2021 15:22



***ATEKS*** AKIN TEKSTİL A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi )

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İlgili Fonlar []
Türkçe
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
,
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Bağımsız Denetim Kuruluşunun Unvanı
MGI BAĞIMSIZ dENETİM A.Ş.
Hangi Faaliyet Dönemi İçin Seçildiği
01.01.2021 - 31.12.2021
Seçildiği Genel Kurul Toplantısı Tarihi
,
Tescil Tarihi
,
Tescile İlişkin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Tarih ve No.su
,
Açıklamalar

   Şirketin 01.01.2021 - 31.12.2021 Hesap Dönemi hesap ve işlemlerinin gerek Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat, gerekse Türk Ticaret Kanunu ve ilgili mevzuat çerçevesinde denetimi için MGI Bağımsız Denetim A.Ş.'nin bağımsız denetçi olarak seçilmesine ve bu hususun şirketimizin ilk genel kurul toplantısında pay sahiplerimiz onayına sunulmasına,
 





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/914482


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Tam 2.696 2.764 9,75  
Yarım 1.303 1.337 4,72  
Çeyrek 654 669 2,36  
Gümüş.Ons 26,25 26,28 -0,23  
Gümüş Gr. 6,19 6,19 -0,02  
B. Petrol 63,57 63,57 -0,12  
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