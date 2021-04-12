***ATEKS*** AKIN TEKSTİL A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
12.04.2021 08:58
***ATEKS*** AKIN TEKSTİL A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi )
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Türkçe
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
02.03.2021
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Unvanı
MGI BAĞIMSIZ DENETİM A.Ş.
Hangi Faaliyet Dönemi İçin Seçildiği
01.01.2021-31.12.2021
Seçildiği Genel Kurul Toplantısı Tarihi
30.03.2021
Tescil Tarihi
09.04.2021
Tescile İlişkin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Tarih ve No.su
09.04.2021 Tarih ve 10306 Sayı
Açıklamalar
Şirketimizin 30.03.2021 tarihli Olağan Genel Kurul Toplantısında MGI Bağımsız Denetim A.Ş.2021 yılı için Bağımsız Dış Denetim Kuruluşu olarak seçilmiş, 09.04.2021 tarih ve 10306 No'lu Ticaret Sicil Gazetesinde tescil ve ilan olmuştur.
Kamuoyunun ve yatırımcılarımızın bilgilerine sunarız.
Saygılarımızla,
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/926500
BIST
11:441.382
En Yüksek
|Değişim
|: -0,77%
|| -10,76
|Açılış
|: 1.393
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En Düşük
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En Yüksek
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|Açılış
|: 9,7050
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|Önceki Kapanış
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9,7807
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9,7009
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|Açılış
|: 458,05
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|: 457,31
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460,56
En Düşük
455,77
BIST En Aktif Hisseler11:44
|PENGD
|4,51
|78.678.680
|% 10,00
|
|QUAGR
|19,91
|444.431
|% 10,00
|
|IDEAS
|86,90
|766.458
|% 10,00
|
|DIRIT
|7,37
|221.955
|% 10,00
|
|TUREX
|15,97
|581.068
|% 9,99
|
|SERVE
|15,49
|43.511
|% -9,99
|
|GSRAY
|3,54
|92.927.007
|% -9,92
|
|ETYAT
|5,38
|5.633.386
|% -9,88
|
|VAKKO
|12,12
|38.453.600
|% -9,01
|
|IZFAS
|9,44
|3.756.720
|% -7,99
|
|NTGAZ
|16,77
|745.059.903
|% 1,45
|
|BJKAS
|12,29
|367.109.040
|% 9,93
|
|EREGL
|16,36
|343.824.925
|% 0,31
|
|PETKM
|6,08
|282.660.057
|% 1,16
|
|GARAN
|6,62
|281.134.615
|% -0,30
|
|EKGYO
|1,84
|159.571.479
|% -2,13
|
|YKBNK
|2,06
|151.922.378
|% -1,90
|
|TSKB
|1,35
|78.593.002
|% 0,00
|
|IHLAS
|0,64
|33.785.808
|% -3,03
|
|SKBNK
|1,12
|57.555.015
|% -1,75
|
|11:44
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,1926
|8,1975
|% 0,53
|
|Euro
|9,7389
|9,7475
|% 0,46
|
|Sterlin
|11,2296
|11,2859
|% 0,79
|
|Frank
|8,8231
|8,8762
|% 0,43
|
|Riyal
|2,1788
|2,1897
|% 0,50
|
|11:44
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.738
|1.738
|-6,32
|
|Altın Gr.
|458
|458
|1,13
|
|Cumhuriyet
|3.026
|3.072
|-18,00
|
|Tam
|3.012
|3.088
|-19,46
|
|Yarım
|1.456
|1.494
|-9,41
|
|Çeyrek
|730
|747
|-4,70
|
|Gümüş.Ons
|25,06
|25,09
|-0,19
|
|Gümüş Gr.
|6,61
|6,62
|-0,01
|
|B. Petrol
|63,12
|63,12
|0,17
|