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***ATEKS*** AKIN TEKSTİL A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi

12.04.2021 08:58



***ATEKS*** AKIN TEKSTİL A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi )

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İlgili Fonlar []
Türkçe
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
02.03.2021
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Bağımsız Denetim Kuruluşunun Unvanı
MGI BAĞIMSIZ DENETİM A.Ş.
Hangi Faaliyet Dönemi İçin Seçildiği
01.01.2021-31.12.2021
Seçildiği Genel Kurul Toplantısı Tarihi
30.03.2021
Tescil Tarihi
09.04.2021
Tescile İlişkin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Tarih ve No.su
09.04.2021 Tarih ve 10306 Sayı
Açıklamalar

Şirketimizin 30.03.2021 tarihli Olağan Genel Kurul Toplantısında MGI Bağımsız Denetim A.Ş.2021 yılı için Bağımsız Dış Denetim Kuruluşu olarak seçilmiş, 09.04.2021 tarih ve  10306  No'lu Ticaret Sicil Gazetesinde  tescil ve ilan olmuştur.
Kamuoyunun ve yatırımcılarımızın bilgilerine sunarız.
Saygılarımızla, 





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/926500


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